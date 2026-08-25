/અમ્પાયરના નિર્ણય પર ભડક્યો, બાઉન્ડ્રી કુશન પર માર્યું બેટ... હવે આ ક્રિકેટર સામે ICCની કાર્યવાહી

India vs Sri Lanka : કોલંબોમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે ચાલી રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન એક નવી બબાલ સામે આવી છે. શ્રીલંકાના ડાબોડી સ્પિનર પ્રભાત જયસૂર્યાએ કંઈક એવું કર્યું જેના પર ICCની કડક નજર રહેવાની શક્યતા છે. ટેસ્ટના પહેલા દાવમાં 2 રન બનાવીને આઉટ થયા બાદ જયસૂર્યા ગુસ્સે થયો અને બાઉન્ડ્રી કુશન પર પોતાનું બેટ માર્યું. એટલું જ નહીં, તેણે ડ્રેસિંગ રૂમમાં ગ્લવ્સ ફેંક્યા. કોલંબો ટેસ્ટના બીજા દિવસે સ્ટમ્પ પહેલા આ બબાલ થઈ હતી.
શ્રીલંકાની પ્રથમ ઈનિંગની ત્રીજી ઓવર દરમિયાન આ ઘટના બની. માનવ સુથારની બોલિંગ પર જયસૂર્યા LBW આઉટ થયા બાદ જયસૂર્યા ગુસ્સે થયો હતો. કોલંબોમાં લાઈટ ઓછી છતાં અમ્પાયરોએ મેચ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી તે અંગે યજમાન શ્રીલંકન ટીમ નાખુશ હતી. જ્યારે જયસૂર્યા ઇનિંગની બીજી ઓવરમાં સુથારનો સામનો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, ત્યારે મેદાન પરના અમ્પાયરો અહસાન રઝા અને શર્ફુદ્દૌલા સૈકતે નિર્ણય લીધો કે મેચ આગળ વધી શકે છે. જો ભારત સ્પિનરોનો ઉપયોગ કરે અને ઝડપી બોલરોને હુમલામાંથી દૂર કરે. પરિણામે, શુભમન ગિલ માનવ સુથારને બોલિંગ માટે લાવ્યો.
પ્રભાત જયસૂર્યા જ્યારે શ્રીલંકાની ઇનિંગ્સની બીજી ઓવરમાં માનવ સુથારનો સામનો કરવા તૈયાર હતો, ત્યારે મેદાન પર પ્રકાશની સ્થિતિ નબળી હતી. તેમ છતાં મેદાન પરના અમ્પાયર અહસાન રઝા અને શરફુદ્દૌલા સૈકતે મેચ ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો. જોકે, તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારતે સ્પિનરોનો જ ઉપયોગ કરવો પડશે. ત્યારબાદ ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે માનવ સુથારને બોલિંગ સોંપી અને ત્યાર બાદ જ આ મહત્વપૂર્ણ LBW વિકેટ મળી.
જયસૂર્યા ગુસ્સે થયો
જ્યારે માનવ સુથાર બોલિંગ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, ત્યારે શ્રીલંકાના બેટ્સમેન પ્રભાત જયસૂર્યા અને કામિલ મિશ્રાએ અમ્પાયરો સમક્ષ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી. અંતે સુથારે શ્રીલંકાના પ્રભાત જયસૂર્યાને LBW આઉટ કરીને દિવસના અંતિમ બોલ પર તેની વિકેટ લીધી. પેવેલિયન પાછા ફરતી વખતે પ્રભાત જયસૂર્યા વારંવાર અમ્પાયરો તરફ જોતો રહ્યો અને ગુસ્સે થયો.
તે સમયે કોમેન્ટ્રી પર રહેલા સંજય માંજરેકરે જણાવ્યું કે શ્રીલંકન કેમ્પ સ્પષ્ટપણે ગુસ્સે હતો. થોડા સમય પછી અમ્પાયરોએ ખરાબ લાઈટના કારણે ખેલાડીઓને મેદાનની બહાર બોલાવી લીધા, એટલે કે પ્રભાત જયસૂર્યાને આઉટ કરનાર બોલ દિવસનો અંતિમ બોલ બન્યો.
પ્રભાત જયસૂર્યા સામે કાર્યવાહી
આઉટ થયા પછી ડ્રેસિંગ રૂમ તરફ જતી વખતે જયસૂર્યા અચાનક ગુસ્સે થઈ ગયો અને બેટ બાઉન્ડ્રી કુશન પર ફટકાર્યું, ડ્રેસિંગ રૂમમાં પહોંચીને તેણે પોતાના ગ્લવ્સ ફેંકી દીધા. જયસૂર્યાએ ICC આચારસંહિતાનો ગંભીર ભંગ કર્યો છે. નિયમ મુજબ, મેચ દરમિયાન ક્રિકેટ સાધનો, કપડાં અથવા ગ્રાઉન્ડ સાધનોનો દુરુપયોગ ગુનો છે.
ICCએ શ્રીલંકાના સ્પિન બોલર પ્રભાત જયસૂર્યાને કડક ઠપકો આપ્યો છે. જયસૂર્યાને ICC આચારસંહિતાની કલમ 2.2ના ઉલ્લંઘનનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો હતો. તેના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન જયસૂર્યાએ પોતાની ભૂલ સ્વીકારી લીધી છે, તેથી વધુ સુનાવણીની જરૂર નથી.