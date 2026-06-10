/જો રૂટે ગુમાવ્યો તાજ, હવે આ ખેલાડી નંબર-1 ટેસ્ટ બેટ્સમેન, ટોપ-10માં બે ભારતીય

ICC Test Rankings : ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ દ્વારા જાહેર કરાયેલા તાજેતરના ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં મોટો ફેરફાર થયો છે. ઇંગ્લેન્ડના યુવા અને વિસ્ફોટક બેટ્સમેન હેરી બ્રુકે વિશ્વના નંબર-વન બેટ્સમેનનો તાજ જીતીને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવ્યું છે. બ્રુકે ટોચનું સ્થાન મેળવવા માટે મોટી છલાંગ લગાવી, તેના કુલ રેટિંગ પોઈન્ટ 869 છે.
બ્રુક વિશ્વનો નંબર-1 ટેસ્ટ બેટ્સમેન બન્યો
હેરી બ્રુકની આ સિદ્ધિના કારણે લાંબા સમયથી ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ટોચનું સ્થાન ધરાવતા રૂટે નંબર-વનનો તાજ ગુમાવ્યો છે. તે બે સ્થાન નીચે ઉતરીને ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે અને હાલમાં 851 રેટિંગ પોઈન્ટ ધરાવે છે. તો ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડ 853 પોઈન્ટ સાથે એક સ્થાન આગળ વધીને બીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.
ટોપ-5 બેટ્સમેન
ટોપ-5 બેટ્સમેનોની વાત કરીએ તો, ઓસ્ટ્રેલિયાનો અનુભવી સ્ટીવ સ્મિથ 831 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને યથાવત છે. તેની પાછળ શ્રીલંકાના કમિન્ડુ મેન્ડિસ છે, જે એક સ્થાન ઉપર ચઢીને 781 પોઈન્ટ સાથે પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. વધુમાં ન્યુઝીલેન્ડનો દિગ્ગજ બેટ્સમેન કેન વિલિયમસન (780 પોઈન્ટ) એક સ્થાન નીચે ઉતરીને છઠ્ઠા સ્થાને પહોંચી ગયો છે, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાના ટેમ્બા બાવુમા 775 પોઈન્ટ સાથે સાતમા સ્થાને છે.
ટોપ-10માં બે ભારતીય
ભારતીય ચાહકો માટે પણ આ રેન્કિંગમાં મિશ્ર સમાચાર છે. યુવા સ્ટાર શુભમન ગિલે ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર છલાંગ લગાવી છે. ગિલ 743 રેટિંગ પોઈન્ટ સાથે બે સ્થાન ઉપર ચઢીને વિશ્વનો આઠમા નંબરનો ટેસ્ટ બેટ્સમેન બન્યો છે. જો કે, બીજી બાજુ યશસ્વી જયસ્વાલ એક સ્થાન નીચે ઉતરીને 733 પોઈન્ટ સાથે નવમા સ્થાને પહોંચી ગયો છે.