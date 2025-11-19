ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું શેડ્યૂલ જાહેર, ભારત-પાકિસ્તાન મેચને લઈને ICCએ લીધો મોટો નિર્ણય
ICCએ આવતા વર્ષે યોજાનાર અંડર-19 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપનું શેડ્યૂલ જાહેર કરી દીધું છે. જેની લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી હતી. આ ટુર્નામેન્ટ જાન્યુઆરીમાં શરૂ થશે.
Trending Photos
ક્રિકેટને લઈને વધુ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ICCએ આવતા વર્ષના વર્લ્ડ કપનું શેડ્યૂલ જાહેર કરી દીધું છે. બધાની નજર ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર એકબીજા સામે ટકરાશે કે નહીં તેના પર હતી. ICCએ આ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. જો કે આ અંડર-19 વનડે વર્લ્ડ કપ છે, ભારત-પાકિસ્તાન મેચ જ્યાં પણ થાય છે, તેનો અલગ જ ઉત્સાહ રહે છે.
ભારત-પાકિસ્તાનને અલગ-અલગ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યા
ICC દ્વારા આવતા વર્ષે યોજાનાર અંડર-19 વર્લ્ડ કપ માટે ચાર ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે ભારત અને પાકિસ્તાનને અલગ-અલગ ગ્રુપમાં રાખવામાં આવ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે ઓછામાં ઓછી બંને ટીમો લીગ સ્ટેજમાં એકબીજા સામે નહીં આવે. જો કે, શેડ્યૂલ અને ફિક્સ્ચર એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે કે બંને ટીમો આગામી રાઉન્ડમાં ટકરાશે તેવી શક્યતા વધુ છે.
આ વખતે ટુર્નામેન્ટ નામિબિયા અને ઝિમ્બાબ્વેમાં રમાશે
આગામી વર્ષે જાન્યુઆરીમાં યોજાનારા વર્લ્ડ કપ નામિબિયા અને ઝિમ્બાબ્વેમાં રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટની 16મી સીઝન હશે. ODI ફોર્મેટમાં રમાતા આ વર્લ્ડ કપની પહેલી મેચ 15 જાન્યુઆરીએ રમાશે, જેમાં ચેમ્પિયનનો નિર્ણય 6 ફેબ્રુઆરીએ થશે. અગાઉની ટુર્નામેન્ટ 2024માં યોજાઈ હતી. આ વખતે આ ટુર્નામેન્ટમાં વિશ્વભરમાંથી કુલ 16 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. આ 23 દિવસની ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 41 મેચ રમાશે.
4 ગ્રુપમાં કુલ 16 ટીમો
- ગ્રુપ A : ભારત, બાંગ્લાદેશ, યુએસએ અને ન્યુઝીલેન્ડ
- ગ્રુપ B : ઝિમ્બાબ્વે, પાકિસ્તાન, ઈંગ્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડ
- ગ્રુપ C : ઓસ્ટ્રેલિયા, આયર્લેન્ડ, જાપાન અને શ્રીલંકા
- ગ્રુપ D : તાંઝાનિયા, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, અફઘાનિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા
વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઇન્ડિયાનું શેડ્યૂલ
- 15 જાન્યુઆરી - ભારત vs યુએસએ, બુલાવાયો
- 17 જાન્યુઆરી - ભારત vs બાંગ્લાદેશ, બુલાવાયો
- 24 જાન્યુઆરી - ભારત vs ન્યુઝીલેન્ડ, બુલાવાયો
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે