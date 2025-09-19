Prev
Next

એક્શનમાં જય શાહની ટીમ, ડ્રામેબાજ પાકિસ્તાન સામે થશે કાર્યવાહી! ખુલી ગઈ PCBની પોલ

ICC vs PCB: એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ની હરકતોથી પરેશાન થઈને ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ કડક કાર્યવાહી કરવાની પ્લાનિંગ કરી રહી છે. પાકિસ્તાને એશિયા કપનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી હતી અને ત્યારબાદ એક કલાક મોડી UAE સામેની મેચ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:18 AM IST

Trending Photos

એક્શનમાં જય શાહની ટીમ, ડ્રામેબાજ પાકિસ્તાન સામે થશે કાર્યવાહી! ખુલી ગઈ PCBની પોલ

ICC vs PCB: એશિયા કપમાં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ની હરકતોથી પરેશાન થઈને ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)એ કડક કાર્યવાહી કરવાની પ્લાનિંગ કરી રહી છે. પાકિસ્તાને એશિયા કપનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી હતી અને ત્યારબાદ એક કલાક મોડી UAE સામેની મેચ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ICCએ UAE સામેની મેચ પહેલા થયેલા ડ્રામાની સંપૂર્ણ તપાસ હાથ ધરી છે અને PCBને એક ઇમેઇલ મોકલ્યો છે, જેમાં ચેરમેન મોહસીન નકવી અને તેમના લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલી ભૂલોનું પુરું લિસ્ટ છે.

પાકિસ્તાને કરી નાખી મોટી ભૂલ
જય શાહની અધ્યક્ષતાવાળી ICCએ PCBને આ ઇમેઇલ 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં પ્લેયર્સ એન્ડ મેચ ઓફિસિયલ્સ એરિયા (PMOA)માં થયેલા ઉલ્લંઘન અંગે મોકલ્યો છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, ICCના CEO સંજોગ ગુપ્તાએ PCBને આ ઇમેઇલ લખ્યો છે, જેમાં તેમણે વિસ્તારથી જણાવ્યું છે કે, PMOA વિસ્તારમાં ફિલ્માંકન કરવું એ ગંભીર ઉલ્લંઘન છે. PCBએ UAE સામેની મેચ પહેલા ઘણું નાટક કર્યું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

PCBની આ હરકતોથી પરેશાન ICC
ભારતીય ટીમ દ્વારા હાથ ન મિલાવવાથી ગુસ્સે થયેલ PCBએ મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટ પર પાયાવિહોણા આરોપો લગાવ્યા અને તેમને હટાવવાની માંગ કરી. ICCએ તેના પર કોઈ કાર્યવાહી ન કરી, જેના કારણે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ વધુ ગુસ્સે થયું. PCBએ પાયક્રોફ્ટ પાસેથી માફીની માંગણી કરી. ICCએ આ માંગણી પણ ફગાવી દીધી. પાયક્રોફ્ટે પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા, કોચ માઈક હેસન અને ટીમ મેનેજર સાથે મુલાકાત કરી. આ વીડિયો PCBએ બનાવી લીધો અને લીક કર્યો. જેમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો કે, પાયક્રોફ્ટે માફી માંગી લીધી છે અને જ્યારે એવું કંઈ પણ થયું ન હતું. ICC આ હરકતોથી નારાજ થયું છે.

રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા ડોટ કોમના એક રિપોર્ટ અનુસાર PCBએ મેચ રેફરી એન્ડી પાયક્રોફ્ટ, પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન આગા અને કોચ માઈક હેસન વચ્ચે થયેલ આખી વાતચીતે રેકોર્ડ કરવાનો આગ્રહ રાખ્યો હતો. જ્યારે PCBએ PMOA વિસ્તારમાં આવું ન કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે ફરી એકવાર મેચમાંથી હટવાની ધમકી આપી. મેચ રદ ન થાય તે માટે, અન્ય હિસ્સેદારોએ PCBને પોતાનો કેસ રજૂ કરવાની મંજૂરી આપી, પરંતુ પાયક્રોફ્ટ પર તેમના નિવેદનો અને સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો રિલીઝ કરવા જેવી તેની હરકતોને યોગ્ય માનવામાં આવી ન હતી.

પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં ફોન લઈ જવા માંગતા હતા PCB મીડિયા મેનેજર
એવું જાણવા મળ્યું છે કે, PCB મીડિયા મેનેજર પોતાનો ફોન PMOA વિસ્તારમાં લઈ જવા માંગતા હતા અને જ્યારે તેમને રોકવામાં આવ્યા, ત્યારે તેમણે મેચ પહેલા ફરી એકવાર બ્લેકમેલ કરવાની યુક્તિનો ઉપયોગ કર્યો. જ્યાં પાયક્રોફ્ટ અને ICC કોઈપણ ગેરસમજ દૂર કરવા માંગતા હતા, પરંતુ એ સમજી શકાય છે કે PCB UAE સામેની મેચ પહેલાની મિટિંગનો બિનજરૂરી તમાશો બનાવવા માંગતું હતું. પાકિસ્તાને આખરે એક કલાકથી નાટક કર્યા બાદ મેચ રમી અને UAEને હરાવી સુપર 4માં પહોંચ્યું.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
ICC vs PCBAsia Cup 2025Mohsin Naqviએશિયા કપ 2025જય શાહ

Trending news