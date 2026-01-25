Prev
પાકિસ્તાન ક્રિકેટનું અસ્તિત્વ ખતરામાં... T20 વર્લ્ડ કપ છોડશે તો ICC લગાવશે કડક પ્રતિબંધો

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ તાજેતરમાં બાંગ્લાદેશને ટેકો આપ્યો હતો અને ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ ન રમવાના તેના નિર્ણયને યોગ્ય ઠેરવ્યો હતો. વધુમાં પાકિસ્તાને પોતે T20 વર્લ્ડ કપ અંગે અનેક ધમકીઓ આપી હતી, જેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) નારાજ છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 25, 2026, 12:52 PM IST

પાકિસ્તાન ક્રિકેટનું અસ્તિત્વ ખતરામાં... T20 વર્લ્ડ કપ છોડશે તો ICC લગાવશે કડક પ્રતિબંધો

ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી ખસી જવાની ધમકી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ માટે ખૂબ જ મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે. જો પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવાનો નિર્ણય લે છે, તો દેશની ક્રિકેટ સિસ્ટમ ખતમ થઈ શકે છે. સૂત્રો કહે છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ PCBને સ્પષ્ટપણે સંકેત આપ્યો છે કે T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવો ફરજિયાત છે અને તે ખસી જવાથી તેના પર મોટા પ્રતિબંધો લાગશે.

ICC સૂત્રોએ ચેતવણી આપી છે કે જો પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટનો બહિષ્કાર કરે છે, તો તેની અસર એટલી ગંભીર હશે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર અસ્તિત્વના સંકટનો સામનો કરવો પડશે. આ સંભવિત પ્રતિબંધો માત્ર મેદાન પર જ નહીં પરંતુ પાકિસ્તાનના સમગ્ર ક્રિકેટ અર્થતંત્ર પર અસર કરશે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ICC આ કડક પગલાં લઈ શકે છે

  • વિદેશી ખેલાડીઓને પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) માટે NOC મળશે નહીં, જે લીગની ચમકને ઘટાડશે
  • PSLને સત્તાવાર માન્યતા આપવામાં આવશે નહીં, જે લીગની આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વસનીયતાને નષ્ટ કરી શકે છે
  • પ્રસારણ, સ્પોન્સરશિપ અને ફ્રેન્ચાઇઝ મૂલ્યમાં નોંધપાત્ર નુકસાન સહિત મોટાપાયે આવકને નુકસાન
  • પાકિસ્તાનને એશિયા કપમાંથી બાકાત રાખી શકાય છે, જે એક મોટો રાજદ્વારી અને ક્રિકેટનો ફટકો હશે
  • કોઈપણ દેશ સાથે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી નહીં, એટલે કે કોઈ ટીમ પાકિસ્તાન સામે નહીં રમે.

સૂત્રો અનુસાર, ICC આ મુદ્દાને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લઈ રહ્યું છે. સર્વોચ્ચ ક્રિકેટ સંસ્થા માને છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જવાથી ક્રિકેટની વૈશ્વિક વ્યવસ્થા માટે ખતરો ઉભો થઈ શકે છે. એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, "મેસેજ સ્પષ્ટ છે, ટુર્નામેન્ટ રમો અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી બહાર નીકળી જાઓ." જો આ પ્રતિબંધો લાગુ કરવામાં આવે છે, તો તેની સૌથી મોટી અસર ખેલાડીઓ પર પડશે.

પાકિસ્તાની ક્રિકેટની કરોડરજ્જુ ગણાતી PSSL એક સામાન્ય સ્થાનિક લીગ રહી શકે છે. ફ્રેન્ચાઇઝી અને ICC ઇવેન્ટ્સ પર વૈશ્વિક ક્રિકેટની વધતી જતી નિર્ભરતા સાથે આ નિર્ણય પાકિસ્તાનના ભવિષ્ય માટે એક વળાંક સાબિત થઈ શકે છે. હાલમાં PCB તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી, પરંતુ સૂત્રોનો દાવો છે કે આ મુદ્દા પર બોર્ડમાં ઈમરજન્સી બેઠકો ચાલી રહી છે.

T20 વર્લ્ડ કપ વિશે PCBએ શું કહ્યું ?

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમવા અંગે કોઈ એકપક્ષીય નિર્ણય લેશે નહીં. મીડિયા સાથે વાત કરતા નકવીએ કહ્યું કે પાકિસ્તાનનું વલણ સંપૂર્ણપણે સરકારી નિર્દેશો પર નિર્ભર રહેશે અને વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ તેમના વિદેશ પ્રવાસથી પાછા ફર્યા પછી અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે.

મોહસીન નકવીએ કહ્યું, "અમારું વલણ પાકિસ્તાન સરકારના નિર્દેશો મુજબ હશે. વડાપ્રધાન પાછા ફર્યા પછી હું તમને અંતિમ નિર્ણયની જાણ કરી શકીશ. આ સરકારનો નિર્ણય છે. અમે સરકારના આદેશોનું પાલન કરીએ છીએ, ICCના નહીં." જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે જો પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપ નહીં રમે તો PCB પાસે કોઈ વૈકલ્પિક યોજના છે કે નહીં, ત્યારે નકવીએ કહ્યું કે બોર્ડ પાસે A, B, C અને D યોજનાઓ છે. જોકે તેમણે આ યોજનાઓ વિશે કોઈ વિગતો આપી નથી, સૂત્રો કહે છે કે PCB જાણે છે કે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટનો બહિષ્કાર કરવાથી પાકિસ્તાની ક્રિકેટને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે.

