ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IND vs PAK : આ દિવસે ફરી ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન, T20 વર્લ્ડ કપનું શેડ્યૂલ જાહેર, નોંધી લો તારીખ

Women T20 World Cup schedule : ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડે આગામી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. ત્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર ક્રિકેટના મેદાનમાં ટકરાશે. ત્યારે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ પર એક નજર કરીએ...
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 24, 2026, 04:49 PM IST

IND vs PAK : આ દિવસે ફરી ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન, T20 વર્લ્ડ કપનું શેડ્યૂલ જાહેર, નોંધી લો તારીખ

Women T20 World Cup schedule : ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડે આ વર્ષના મહિલા T20 વર્લ્ડ કપનું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 12 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે, જેને છ-છના બે ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન ગ્રુપ-1નો ભાગ છે, તેથી ચાહકોને ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન મેચ જોવા મળશે. 

આ દિવસે ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન

ECB દ્વારા જાહેર કરાયેલા શેડ્યૂલ મુજબ, ભારત અને પાકિસ્તાન મેચ 14 જૂને યોજાશે. ગ્રુપ 1માં ઓસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા, બાંગ્લાદેશ અને નેધરલેન્ડ્સ સાથે ભારત અને પાકિસ્તાનનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ 2માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ઈંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ, શ્રીલંકા, આયર્લેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડનો સમાવેશ થાય છે. 

મહિલા T20 વર્લ્ડ કપનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ 

12 જૂન (શુક્રવાર): ઇંગ્લેન્ડ vs શ્રીલંકા
13 જૂન (શનિવાર): સ્કોટલેન્ડ vs આયર્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા vs દક્ષિણ આફ્રિકા, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ vs ન્યુઝીલેન્ડ
14 જૂન (રવિવાર): ભારત vs પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ vs નેધરલેન્ડ
16 જૂન (મંગળવાર): ન્યુઝીલેન્ડ vs શ્રીલંકા, ઇંગ્લેન્ડ vs આયર્લેન્ડ
17 જૂન (બુધવાર): ભારત vs નેધરલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા vs બાંગ્લાદેશ, દક્ષિણ આફ્રિકા vs પાકિસ્તાન
18 જૂન (ગુરુવાર): વેસ્ટ ઇન્ડીઝ vs સ્કોટલેન્ડ
19 જૂન (શુક્રવાર): ન્યુઝીલેન્ડ vs આયર્લેન્ડ
20 જૂન (શનિવાર): ઓસ્ટ્રેલિયા vs નેધરલેન્ડ, પાકિસ્તાન vs બાંગ્લાદેશ, ઇંગ્લેન્ડ vs સ્કોટલેન્ડ
21 જૂન (રવિવાર): દક્ષિણ આફ્રિકા vs ભારત, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ vs શ્રીલંકા
23 જૂન (મંગળવાર): ન્યુઝીલેન્ડ vs સ્કોટલેન્ડ, શ્રીલંકા vs આયર્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા vs પાકિસ્તાન
24 જૂન (બુધવાર): ઇંગ્લેન્ડ vs વેસ્ટ ઇન્ડીઝ
25 જૂન (ગુરુવાર): ભારત vs બાંગ્લાદેશ, દક્ષિણ આફ્રિકા vs નેધરલેન્ડ
26 જૂન (શુક્રવાર): શ્રીલંકા vs સ્કોટલેન્ડ 
27 જૂન (શનિવાર): પાકિસ્તાન vs નેધરલેન્ડ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ vs આયર્લેન્ડ, ઈંગ્લેન્ડ vs ન્યુઝીલેન્ડ
28 જૂન (રવિવાર): ઓસ્ટ્રેલિયા vs ભારત, દક્ષિણ આફ્રિકા vs બાંગ્લાદેશ

નોકઆઉટ મેચો

30 જૂન (મંગળવાર): સેમિફાઇનલ-1
02 જુલાઈ (ગુરુવાર): સેમિફાઇનલ-2
05 જુલાઈ (રવિવાર): ફાઇનલ
 

