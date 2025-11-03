ICC Women's World Cup 2025: ટ્રોફી જીતતા જ પૈસાનો વરસાદ...BCCI એ ICC કરતા પણ ધરખમ કેશ પ્રાઈઝની જાહેરાત કરી
ICC Women's World Cup 2025 Final IND Vs SA:બીસીસીઆઈના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ આઈસીસી મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની વિજેતી બનેલી ટીમ ઈન્ડિયા માટે ધરખમ કેશ પ્રાઈઝની જાહેરાત કરી છે. આ રકમ આઈસીસીની વિનિંગ પ્રાઈઝ મની કરતા પણ વધુ છે.
હરમનપ્રીત કૌરના નેતૃત્વવાળી ટીમ ઈન્ડિયાએ 2 નવેમ્બરની રાત દરેક ભારતીય માટે યાદગાર બનાવી દીધી. આઈસીસી મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઈનલમાં દક્ષિણ આફ્રીકાને હરાવીને ટ્રોફી પર કબજો જમાવ્યો. ફાઈનલમાં ભારતે દ.આફ્રીકાની ટીમને 52 રનથી હરાવી દીધી. ટીમ ઈન્ડિયાની આ જીત બાદ છપ્પરફાડ પૈસાનો વરસાદ થયો છે. આઈસીસીએ વર્લ્ડ કપ વિનિંગ ટીમ માટે 4.48 મિલિયન યુએસ ડોલરના ઈનામની જાહેરાત કરી હતી. જે ભારતીય ચલણમાં જોઈએ તો લગભગ 39.78 કરોડ રૂપિયા જેટલું થાય. હવે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ એટલે કે બીસીસીઆઈએ આઈસીસીથી વધુ પ્રાઈઝ મનીની જાહેરાત કરી છે.
બીસીસીઆઈના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ આઈસીસી વુમન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમ માટે 51 કરોડ રૂપિયાના કેશ પ્રાઈઝની જાહેરાત કરી છે. એએનઆઈ સાથે વાત કરતા દેવજીત સૈકિયાએ કહ્યું કે, 1983માં કપિલ દેવે ભારતને વર્લ્ડ કપ જીતાડીને ક્રિકેટમાં એક નવા યુગ અને પ્રોત્સાહનની શરૂઆત કરી હતી. આજે મહિલાઓએ પણ એ જ ઉત્સાહ અને પ્રોત્સાહન રજૂ કર્યું છે. હરમનપ્રીત કૌર અને તેમની ટીમે આજે માત્ર ટ્રોફી નથી જીતી પરંતુ તમામ ભારતીયોના દિલ પણ જીત્યા છે. તેમણે મહિલા ક્રિકેટરોની આગામી પેઢી માટે માર્ગ મોકળો કર્યો છે. જ્યારે આપણી ટીમે સેમીફાઈનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું ત્યારે જ મહિલા ક્રિકેટ પહેલેથી જ આગામી સ્તર પર પહોંચી ગયું હતું.
#WATCH | Mumbai | BCCI Secretary Devajit Saikia says, "... Last month, ICC Chairman Jay Shah increased women's prize money by 300%. Earlier, the prize money was $3.88 million, and now it has been increased to $14 million... BCCI has also announced a reward prize of Rs 51 crores… https://t.co/lcNdCO9IKp pic.twitter.com/QZ8mc6wiKF
— ANI (@ANI) November 2, 2025
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે જ્યારથી જય શાહે બીસીસીઆઈનો કાર્યભાળ સંભાળ્યો છે (2019થી 2024 સુધી બીસીસીઆઈના સચિવ તરીકે કાર્યરત) તે દરમિયાન મહિલા ક્રિકેટમાં તેમણે અનેક ફેરફાર કર્યા. પગાર સમાનતા ઉપર પણ ધ્યાન અપાયું. ગત મહિને આઈસીસીના અધ્યક્ષ જય શાહે મહિલાઓની પુરસ્કાર રકમમાં 300 ટકાનો વધારો કર્યો હતો. પહેલા પુરસ્કારની રકમ 2.88 મિલિયન ડોલર હતી અને હવે તેને વધારીને 14 મિલિયન ડોલર કરી. આ બધા પગલાંથી મહિલા ક્રિકેટને ખુબ પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. બીસીસીઆઈએ સમગ્ર ટીમ- ખેલાડીઓ, કોચો માટે 51 કરોડ રૂપિયાના ઈનામની જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે અમે ટીમ અને સહયોગી સ્ટાફની સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ.
