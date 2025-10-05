Prev
Next

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની વર્લ્ડ કપ મેચ થશે રદ ? કોલંબોથી આવ્યા મોટા સમાચાર

ICC Womens World Cup 2025 : મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ રમાશે. બે કટ્ટર હરીફો વચ્ચેનો આ મુકાબલો કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 05, 2025, 12:18 PM IST

Trending Photos

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની વર્લ્ડ કપ મેચ થશે રદ ? કોલંબોથી આવ્યા મોટા સમાચાર

ICC Womens World Cup 2025 : મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે બપોરે 3:00 વાગ્યે મહામુકાબલો શરૂ થશે. ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમે તાજેતરમાં એશિયા કપ 2025માં સતત ત્રણ મેચમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું અને ટીમ ઇન્ડિયાએ તે જ ટીમને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. ચાહકોને હવે ભારતીય મહિલા ટીમ પાસેથી પણ આ જ અપેક્ષા છે. 

ભારત vs પાકિસ્તાન વર્લ્ડ કપ મેચ

Add Zee News as a Preferred Source

આ મેચમાં ભારતને સ્મૃતિ મંધાના, દીપ્તિ શર્મા, હરમનપ્રીત કૌર અને પ્રતિકા રાવલ પાસેથી બેટિંગ માટે ઘણી આશાઓ છે. દરમિયાન, સ્નેહ રાણા અને ક્રાંતિ ગૌર બોલિંગમાં પાકિસ્તાની ખેલાડીઓને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. બીજી તરફ, પાકિસ્તાન બેટિંગમાં સિદ્રા અમીન અને મુનીબા અલી પર આધાર રાખશે. બોલિંગમાં નશરા સંધુ અને ફાતિમા સના પાકિસ્તાનની સૌથી મોટી આશા રહેશે. આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, ભારતીય ટીમ ખૂબ જ મજબૂત દેખાય છે. 2005થી બંને દેશોની મહિલા ટીમો વચ્ચે કુલ 11 ODI મેચ રમાઈ છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ તે બધી જીતી છે.

કોલંબોથી આવ્યા મોટા સમાચાર

શનિવારે કોલંબોમાં ઓસ્ટ્રેલિયા અને શ્રીલંકા વચ્ચેની મેચ ટોસ વિના રદ કરવી પડી હતી. પરિણામે, ચાહકો આ હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ દરમિયાન વરસાદથી ચિંતિત છે. હવે વરસાદને કારણે મેદાન ભેજવાળું બનશે. રવિવારે કોલંબોમાં મહત્તમ તાપમાન 32 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની ધારણા છે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની ધારણા છે. મેચ દરમિયાન આકાશ વાદળછાયું રહેશે અને વરસાદ મેચની મજા બગાડી શકે છે. સવારે ભારે વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે બપોરે વરસાદની 50 ટકા શક્યતા છે.

ભારતીય મહિલા ટીમ

ભારત: હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના, પ્રતિકા રાવલ, હરલીન દેઓલ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, રિચા ઘોષ, દીપ્તિ શર્મા, અમનજોત કૌર, રાધા યાદવ, ક્રાંતિ ગૌડ, રેણુકા સિંહ, અરુંધતિ રેડ્ડી, સ્નેહ રાણા, એન. શ્રી ચરાણી, ઉમા ચરાણી.

પાકિસ્તાન મહિલા ટીમ

મુનીબા અલી, ઓમૈમા સોહેલ, સિદરા અમીન, સિદ્રા નવાઝ (વિકેટકીપર), નતાલિયા પરવેઝ, ફાતિમા સના (કેપ્ટન), આયમાન ફાતિમા, રમીન શમીમ, શવાલ ઝુલ્ફીકાર, સૈયદા અરુબ શાહ, ડાયના બેગ, નશરા સંધુ, સાદિયા ઈકબાલ, આલિયા રિયાઝ, સાદ ઈકબાલ.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
India Women vs Pakistan WomenICC Womens World Cup 2025Rain Predition

Trending news