Women’s World Cup Final: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ફાઈનલ જંગ, 25 વર્ષ બાદ નવી ટીમ ચેમ્પિયન બનશે
IND w vs SA W: દક્ષિણ આફ્રિકાએ પહેલી સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને પહેલી વાર વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. બીજી સેમિફાઇનલમાં, ટીમ ઇન્ડિયાએ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ફાઇનલમાં પહોંચવા માટે 339 રનનો સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ કરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
Trending Photos
Women World Cup 2025: આશરે એક મહિના સુધી ચાલેલા રોમાંચક મુકાબલા અને કેટલાક ચોંકાવનારા પરિણામ બાદ આખરે આઈસીસી મહિલા વિશ્વકપ 2025ની ફાઇનલિસ્ટનો નિર્ણય થઈ ગયો છે. રવિવાર 2 નવેમ્બરે નવી મુંબઈના ડીવાઈ પાટિલ સ્ટેડિયમમાં રમાનાર ફાઈનલમાં ભારત અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે ટાઈટલ માટે જંગ થશે. ટીમ ઈન્ડિયાએ બીજી સેમીફાઈનલમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ઐતિહાસિક અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ જીત સાથે ફાઈનલમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છે. આ સાથે તે નક્કી થઈ ગયું કે 25 વર્ષ બાદ મહિલા ક્રિકેટને નવો ચેમ્પિયન મળશે.
વર્લ્ડ કપ 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુવાહાટીમાં ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેની મેચથી શરૂ થયો હતો. ટૂર્નામેન્ટની બીજી સેમિફાઇનલ 30 ઓક્ટોબરના રોજ ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 338 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. જોકે, જેમીમાહ રોડ્રિગ્સની રેકોર્ડબ્રેક સદી અને કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌરની યાદગાર ઇનિંગ્સના કારણે, ટીમ ઇન્ડિયા પાંચ વિકેટથી મેચ જીતીને ફાઇનલમાં પહોંચી ગઈ હતી. ટીમ ઇન્ડિયા રવિવારે દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કરશે, જેણે પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું હતું.
ટીમ ઈન્ડિયા ત્રીજીવાર વિશ્વકપની ફાઈનલમાં પહોંચી છે. આ પહેલા ભારત 2005 અને 2017મા ફાઈનલમાં પહોંચ્યું હતું. આ બંને વખતે ટીમ ઈન્ડિયાએ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 2005મા ભારતને ઓસ્ટ્રેલિયાએ તો 2017મા ઈંગ્લેન્ડે હરાવ્યું હતું. તો સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ પ્રથમવાર મહિલા વિશ્વકપના ફાઈનલમાં પહોંચી છે. આ પહેલા 2017 અને 2022ના વિશ્વકપની સેમીફાઈનલમાં આફ્રિકાએ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
આ વર્ષની ફાઇનલ એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે મહિલા ક્રિકેટને એક નવો ચેમ્પિયન મળવાનો છે. 25 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા પછી, મહિલા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં એક નવો ચેમ્પિયન નક્કી થશે. પાછલો વર્લ્ડ કપ 2000 માં હતો, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડે ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને પ્રથમ અને એકમાત્ર વખત ટાઇટલ જીત્યું હતું. તે પહેલાં, અને ત્યારથી, ફક્ત ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ જ બધા ટાઇટલ જીતી શક્યા છે. આમ, વિશ્વ ક્રિકેટને તેની ચોથી ચેમ્પિયન ટીમ મળવાની છે.
ભારત અને આફ્રિકા વચ્ચે સીનિયર ક્રિકેટમાં આ માત્ર બીજી ફાઈનલ છે. પાછલી ફાઈનલ ભારત અને આફ્રિકા વચ્ચે 2024મા પુરૂષ ટી20 વિશ્વકપ દરમિયાન રમાઈ હતી. જ્યાં ભારતે ટાઈટલ જીત્યું હતું. જ્યાં સુધી મહિલા ક્રિકેટની વાત છે તો અન્ડર-19 ટી20 વિશ્વકપમાં ભારત અને આફ્રિકા વચ્ચે આ વર્ષે ટક્કર થઈ હતી, જેમાં ભારતે જીત મેળવી હતી. તેવામાં આશરે દોઢ વર્ષમાં ભારત-આફ્રિકા વચ્ચે આ ત્રીજી ફાઈનલ રમાશે. જ્યાં સુધી આ વિશ્વકપનો સવાલ છે તો લીગ રાઉન્ડમાં બંને ટીમ આમને-સામને હતી, જ્યાં આફ્રિકાએ રોમાંચક જીત મેળવી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે