એશિયા કપ બાદ વર્લ્ડ કપનો રોમાંચ આજથી શરૂ...જાણો શેડ્યુલ અને લાઇવ સ્ટ્રીમિંગની વિગતો
ICC Womens Cricket World Cup 2025 : ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. મહિલા વર્લ્ડ કપનું આ એડિશન ખૂબ જ ખાસ છે. તેનું આયોજન ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા પ્રથમ વખત સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટ 2 નવેમ્બર, 2025 સુધી ચાલશે, જેમાં વિશ્વની ટોચની આઠ ટીમો ભાગ લેશે.
ICC Womens Cricket World Cup 2025 : એશિયા કપ 2025ના રોમાંચ બાદ ICC મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ 2025 આજથી શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આ ટુર્નામેન્ટ 2 નવેમ્બર, 2025 સુધી ચાલશેય આ ટુર્નામેન્ટમાં યજમાન ભારત અને શ્રીલંકાની સાથે ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈંગ્લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, ન્યુઝીલેન્ડ, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશની ટીમો મેદાનમાં ઉતરશે.
ટીમ ઈન્ડિયા પ્રથમ વખત ખિતાબ જીતવા ઉતરશે
આ વખતે ભારતીય ટીમ ફક્ત બેસ્ટ પ્રદર્શન માટે જ નહીં, પરંતુ ઘરઆંગણે દર્શકોની સામે ઇતિહાસ રચવા ઉતરશે. 2005 અને 2017માં બે વાર ફાઇનલમાં પહોંચ્યા બાદ ભારતીય ટીમ ઘરઆંગણે પોતાનો પહેલો વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતવા માટે તૈયાર છે. હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઇતિહાસ રચવા ઉતરશે.
મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025નું ફોર્મેટ
આ 50 ઓવરની ટુર્નામેન્ટમાં દરેક ટીમ ગ્રુપ સ્ટેજ દરમિયાન એક વખત બીજી ટીમ સામે રમશે. ટોચની ચાર ટીમો સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે. આ મેચો 29 અને 30 ઓક્ટોબરે યોજાશે. ગ્રાન્ડ ફાઇનલ 2 નવેમ્બરે યોજાશે. જો ભારત સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થાય છે, તો તેઓ 29 અથવા 30 ઓક્ટોબરે રમશે. ગ્રુપ સ્ટેજની બધી મેચો IST બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ફક્ત એક જ મેચ 26 ઓક્ટોબરે વિશાખાપટ્ટનમમાં IST સવારે 11:00 વાગ્યે શરૂ થશે.
મેચો કયા મેદાન પર યોજાશે ?
મેચો ACA સ્ટેડિયમ-ગુવાહાટી, હોલકર સ્ટેડિયમ-ઇન્દોર, ACA-VDCA સ્ટેડિયમ, વિશાખાપટ્ટનમ, DY પાટિલ સ્ટેડિયમ, નવી મુંબઈ અને આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ, કોલંબો (શ્રીલંકા) ખાતે યોજાશે.
ભારત vs પાકિસ્તાન મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે ?
મહિલા ક્રિકેટમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો વચ્ચે બહુ હરીફાઈ નથી, પરંતુ બંને દેશો વચ્ચેના તણાવપૂર્ણ રાજકીય સંબંધોને ધ્યાનમાં રાખીને, આ મેચ ખૂબ જ દબાણવાળી બનવાની છે. બંને ટીમો 5 ઓક્ટોબરે કોલંબોમાં ટકરાશે. તેઓએ અત્યાર સુધી 11 ODI રમી છે, જેમાં દરેક વખતે ભારતીય મહિલા ટીમ જીતી છે.
મહિલા વર્લ્ડ કપ માટે ભારતનું શેડ્યુલ
30 સપ્ટેમ્બર - શ્રીલંકા સામે - ગુવાહાટી
5 ઓક્ટોબર - પાકિસ્તાન સામે - કોલંબો (શ્રીલંકા)
9 ઓક્ટોબર - દક્ષિણ આફ્રિકા સામે - વિશાખાપટ્ટનમ
12 ઓક્ટોબર - ઓસ્ટ્રેલિયા સામે - ACA-VDCA સ્ટેડિયમ, વિશાખાપટ્ટનમ
19 ઓક્ટોબર - ઇંગ્લેન્ડ સામે - ઇન્દોર
23 ઓક્ટોબર - ન્યુઝીલેન્ડ સામે - નવી મુંબઈ
26 ઓક્ટોબર - બાંગ્લાદેશ સામે - નવી મુંબઈ
લાઇવ પ્રસારણ ક્યાં જોઈ શકાશે ?
ભારતના ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર બધી મેચ લાઇવ જોઈ શકે છે, જ્યારે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ JioHotstar એપ અને વેબસાઇટ પર પણ લાઇવ-સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.
મહિલા વિશ્વ કપ માટે ભારતની ટીમ
હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), સ્મૃતિ મંધાના (વાઈસ-કેપ્ટન), પ્રતિકા રાવલ, હરલીન દેઓલ, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, રિચા ઘોષ, ઉમા છેત્રી, રેણુકા સિંહ ઠાકુર, દીપ્તિ શર્મા, સ્નેહા રાણા, શ્રી ચરણી, રાધા યાદવ, અમનજોત કૌર, અરુંધતી રેડ્ડી, ક્રાંતિ ગૌડ.
