/ICC વર્લ્ડ કપ 2027ની તારીખો જાહેર! 4 ઓક્ટોબરથી જામશે ક્રિકેટનો રોમાંચ, જાણો ક્યારે અને ક્યાં રમાશે ફાઇનલ?

ICC World Cup 2027 Dates: આવતા વર્ષે સાઉથ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાનાર વર્લ્ડ કપને લઈને એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. ESPN Cricinfoના રિપોર્ટ અનુસાર, ICC મેન્સ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 કામચલાઉ રીતે 4 ઓક્ટોબરથી 21 નવેમ્બર દરમિયાન આ 3 દેશોમાં રમાશે. આ તારીખો પર મે મહિનામાં અમદાવાદમાં મળેલી ICC બોર્ડની બેઠકમાં સહમતિ સધાઈ હતી અને જુલાઈમાં એડિનબર્ગમાં યોજાનારી ICCની વાર્ષિક સામાન્ય સભામાં આની અંતિમ પુષ્ટિ થવાની આશા છે.
રિપોર્ટ અનુસાર, મોટાભાગની મેચો દક્ષિણ આફ્રિકામાં રમાવાની શક્યતા છે, જ્યાં 8 સ્ટેડિયમ પર 54માંથી ઓછામાં ઓછી 41 મેચો રમાશે. ઝિમ્બાબ્વેના 3 સ્ટેડિયમમાં 8થી 10 મેચ રમાવાની આશા છે, જેમાં વિક્ટોરિયા ફોલ્સ, હરારે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ અને બુલાવાયોનું ક્વીન્સ સામેલ છે.
2027 વર્લ્ડ કપની તારીખો પર મોટું અપડેટ
સાઉથ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે ઉપરાંત નામિબિયામાં પણ વર્લ્ડ કપ 2027ની 3 મેચો રમાશે. 2027નો વનડે વર્લ્ડ કપ 2003 પછી આફ્રિકામાં યોજાનારી પુરુષોની પ્રથમ ટૂર્નામેન્ટ હશે. જો કે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 2007 T20 વર્લ્ડ કપ, 2009 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને 2023 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપની યજમાની કરી છે. ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયાએ હાલમાં જ અંડર-19 પુરુષ વર્લ્ડ કપની સંયુક્ત યજમાની કરી હતી.
ક્યારે અને ક્યાં રમાશે ફાઇનલ મેચ?
ESPN Cricinfoના રિપોર્ટ અનુસાર, 2027 ICC મેન્સ ODI વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ 21 નવેમ્બરે રમાશે. જો કે, આની સત્તાવાર પુષ્ટિ થવાની હજુ બાકી છે. ફાઇનલ મેચ સાઉથ આફ્રિકામાં આવેલા જોહાનિસબર્ગના વાન્ડરર્સ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ શકે છે.
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