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ICC વર્લ્ડ કપ 2027ની તારીખો જાહેર! 4 ઓક્ટોબરથી જામશે ક્રિકેટનો રોમાંચ, જાણો ક્યારે અને ક્યાં રમાશે ફાઇનલ?

ICC World Cup 2027 Dates: આવતા વર્ષે સાઉથ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાનાર વર્લ્ડ કપને લઈને એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. ESPN Cricinfoના રિપોર્ટ અનુસાર, ICC મેન્સ ODI વર્લ્ડ કપ 2027 કામચલાઉ રીતે 4 ઓક્ટોબરથી 21 નવેમ્બર વચ્ચે રમાશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 11, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:16 PM IST
ICC વર્લ્ડ કપ 2027ની તારીખો જાહેર! 4 ઓક્ટોબરથી જામશે ક્રિકેટનો રોમાંચ, જાણો ક્યારે અને ક્યાં રમાશે ફાઇનલ?

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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