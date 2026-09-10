/દુલીપ ટ્રોફી 2026ની ફાઈનલ ડ્રો થઈ છતાં ઈસ્ટ ઝોને કેવી રીતે જીતી ટ્રોફી ? જાણો શું છે BCCIનો નિયમ

Duleep Trophy 2026 Final : ઈસ્ટ ઝોને દુલીપ ટ્રોફી 2026ની ફાઈનલમાં ઈતિહાસ રચ્યો. ચેન્નાઈમાં રમાયેલી આ મેચમાં, ઈસ્ટ ઝોને સાઉથ ઝોનને પ્રથમ દાવની સરસાઈના આધારે હરાવીને 13 વર્ષ બાદ દુલીપ ટ્રોફીનો ખિતાબ જીતી લીધો છે. જોકે મેચ ડ્રોમાં પરિણમી હતી, પરંતુ પ્રથમ દાવની સરસાઈએ ઈસ્ટ ઝોન માટે ચેમ્પિયન બનાવી છે.
આ સ્થિતિમાં પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો ફાઈનલ ડ્રો હતી તો ઈસ્ટ ઝોન કઈ રીતે ચેમ્પિયન બને? ત્યારે જાણી લઈએ કે BCCIના નિયમો શું કહે છે.
ફાઈનલમાં ઈસ્ટ ઝોનનું મજબૂત વર્ચસ્વ
ઈશાન કિશનના નેતૃત્વમાં ઈસ્ટ ઝોને 2026 દુલીપ ટ્રોફીની ફાઈનલમાં મજબૂત સ્થિતિ હાંસલ કરી છે. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ ઈસ્ટ ઝોનની ટીમે તેમની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 708 રનનો વિશાળ સ્કોર નોંધાવ્યો હતો. કેપ્ટન ઈશાને 334 બોલમાં 30 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી 270 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી હતી. અન્ય નોંધપાત્ર યોગદાનમાં કુમાર કુશાગ્રા (101 રન), અભિમન્યુ ઈશ્વરન (72 રન) અને વૈભવ સૂર્યવંશી (44 રન)નો સમાવેશ થાય છે.
જવાબમાં, સાઉથ ઝોન તેમની પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં માત્ર 336 રન જ બનાવી શક્યું, જેનાથી ઈસ્ટ ઝોનને 372 રનની મોટી સરસાઈ મળી. સાઉથ ઝોન માટે કેપ્ટન તિલક વર્માએ 211 બોલમાં 99 રન બનાવ્યા હતા. તેઓ માત્ર એક રનથી સદી ચૂકી ગયો હતો.
336 રનની સરસાઈ મેળવ્યા છતાં ઈસ્ટ ઝોને 'ફોલો-ઓન' ન આપવાનો અને ફરીથી બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ચોથા દિવસની રમત પૂરી થતાં સુધીમાં ઈસ્ટ ઝોને તેમની બીજી ઇનિંગ્સમાં 5 વિકેટે 212 રન બનાવી લીધા હતા. ઈશાને ફરી એકવાર શાનદાર બેટિંગ કરતા 98 બોલમાં 80 રન બનાવ્યા અને મેચને નિર્ણાયક રીતે પોતાની ટીમની તરફેણમાં વાળી દીધી. દરમિયાન, પાંચમા દિવસે લંચ બ્રેક સુધીમાં ઈસ્ટ ઝોને બીજી ઇનિંગ્સમાં 6 વિકેટે 321 રન બનાવી લીધા હતા, જેનાથી ટીમની કુલ સરસાઈ વધીને 657 રન થઈ ગઈ હતી.
જો ફાઈનલ મેચ ડ્રોમાં થાય, તો કઈ ટીમ ચેમ્પિયન બને ?
BCCIના નિયમો અનુસાર, જો દુલીપ ટ્રોફીની મેચ ડ્રો થાય, તો પ્રથમ દાવમાં વધુ રન બનાવનાર અથવા સરસાઈ મેળવનાર ટીમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવે છે. દુલીપ ટ્રોફી 2026ની ફાઈનલની વાત કરીએ તો, ઈસ્ટ ઝોને પ્રથમ દાવમાં સાઉથ ઝોન કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ રન બનાવ્યા હતા અને 372 રનની સરસાઈ પણ મેળવી હતી.
આનો અર્થ એ છે કે ફાઈનલ મેચ ડ્રો થઈ હોવા છતાં ઈસ્ટ ઝોન 2026ની દુલીપ ટ્રોફીમાં ચેમ્પિયન બન્યું છે. 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી ઈસ્ટ ઝોન ટીમનો વાઈસ-કેપ્ટન છે. ખિતાબ જીતવાથી તે ચેમ્પિયન બનનાર અત્યાર સુધીનો સૌથી યુવા ખેલાડી બની ગયો. નોંધનીય છે કે ઈસ્ટ ઝોનની ટીમ 14 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા બાદ ફાઈનલમાં પહોંચી હતી અને પોતાના ખિતાબના દુષ્કાળને સમાપ્ત કર્યો છે.