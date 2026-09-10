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દુલીપ ટ્રોફી 2026ની ફાઈનલ ડ્રો થઈ છતાં ઈસ્ટ ઝોને કેવી રીતે જીતી ટ્રોફી ? જાણો શું છે BCCIનો નિયમ

Duleep Trophy 2026 Final : ઈસ્ટ ઝોને ફાઈનલમાં સાઉથ ઝોનને પ્રથમ દાવની સરસાઈના આધારે હરાવીને 13 વર્ષ બાદ દુલીપ ટ્રોફીનું ટાઇટલ જીતી લીધું છે. કેપ્ટન ઈશાન કિશને મેચમાં કુલ 350 રન બનાવ્યા હતા. ડેબ્યૂ કરનાર મોહમ્મદ કોનૈન કુરેશીએ પણ અણનમ સદી ફટકારી હતી. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 10, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:38 PM IST
દુલીપ ટ્રોફી 2026ની ફાઈનલ ડ્રો થઈ છતાં ઈસ્ટ ઝોને કેવી રીતે જીતી ટ્રોફી ? જાણો શું છે BCCIનો નિયમ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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