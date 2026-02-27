Prev
જો વરસાદના કારણે ભારત-વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ રદ થાય, તો શું ભારત T20 વર્લ્ડ કપમાંથી થઈ જશે બહાર ?

India vs West Indies : જો ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની સુપર 8 મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય, તો શું ભારતીય ટીમ 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ જશે ? આ લેખમાં જાણીશું કે મેચ રદ થવાથી કઈ ટીમને ફાયદો થશે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 27, 2026, 10:55 AM IST
  • ભારત-વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે 1 માર્ચે રમાશે સુપર-8ની છેલ્લી મેચ
  • બંને ટીમો માટે આ 'કરો યા મરો' મુકાબલો 
  • જે ટીમ જીતશે તે સેમિફાઈનલમાં પહોંચશે

જો વરસાદના કારણે ભારત-વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેચ રદ થાય, તો શું ભારત T20 વર્લ્ડ કપમાંથી થઈ જશે બહાર ?

India vs West Indies : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં સુપર 8 મેચો રમાઈ રહી છે. ગ્રુપ-1માં ફક્ત બે મેચ બાકી છે, એક દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે અને બીજી ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે છે. પહેલી મેચ સેમિફાઇનલ પર અસર કરશે નહીં, પરંતુ બીજી મેચ ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બંને માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ મેચ જીતનાર ટીમ સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે. જોકે, ભારતીય ચાહકોને ચિંતા છે કે શું વરસાદ મેચની મજા બગાડી શકે છે. જો વરસાદના કારણે મેચ રદ થાય છે, તો કઈ ટીમ સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે ? 

1 માર્ચે રમાશે મેચ 

ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની સુપર-8 મેચ 1 માર્ચે યોજાવાની છે. ટુર્નામેન્ટનો આ મહત્વપૂર્ણ મેચ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમોએ તેમની બે મેચમાંથી એક જીતી છે, જ્યારે બંને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હારી ગઈ છે. હવે ટીમ ઈન્ડિયા કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બંનેમાંથી કોઈને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે પોતાની નેટ રન રેટ સુધારવાની જરૂર નથી, કારણ કે હવે સમીકરણ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે. આ મેચ જે પણ ટીમ જીતે છે તે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે. ભલે ગમે તેટલી મોટી હોય કે નાની ફક્ત જીત જ મહત્વની રહેશે.

કેવું રહેશે હવામાન ?

આ મેચમાં વરસાદની શક્યતા નથી. મેચ સમયે એક્યુવેધરના અહેવાલ અનુસાર કોલકાતામાં વરસાદની બિલકુલ શક્યતા નથી. જો આપણે અહેવાલો પર નજર કરીએ તો મેચ પુરેપુરી રમાશે, કારણ કે મેચની શરૂઆત અને અંત વચ્ચે વરસાદની શક્યતા નથી. તેથી ચાહકોને ગભરાવાની જરૂર નથી.

જો વરસાદના કારણે મેચ રદ થાય તો...

વરસાદની શક્યતા નથી, પરંતુ આ કુદરતી છે, જો વરસાદ આવે અને મેચ રદ થાય, તો તે ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારું રહેશે નહીં. તેની પાછળનું કારણ નેટ રન રેટ છે. જો વરસાદને કારણે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝને એક-એક પોઈન્ટ મળે છે, તો બંને ટીમોના 3-3 પોઈન્ટ થશે અને પછી વેસ્ટ ઈન્ડિઝ નેટ રન રેટના આધારે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે, કારણ કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો હાલમાં ભારત કરતા ઘણો સારો નેટ રન રેટ છે. ટીમ ઈન્ડિયાનો નેટ રન રેટ -0.100 છે અને 2 મેચ પછી તેના 2 પોઈન્ટ છે, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો નેટ રન રેટ 2 પોઈન્ટ પછી +1.791 છે.

