Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

જો આજે ભારત વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે જીતશે તો સેમિફાઈનલમાં કોની સામે ટકરાશે ? જાણો ક્યારે રમાશે મેચ

IND vs WI : જો ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આજની વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની મેચ જીતીને સેમિફાઇનલમાં એન્ટ્રી કરે છે, તો તેનો મુકાબલો કોની સાથે થશે ? તેમજ સેમિફાઈનલમાં ભારતની મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 01, 2026, 05:20 PM IST
  • ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે આજે મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાશે
  • બંને ટીમો સાંજે 7 વાગ્યે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ટકરાશે
  • વિજેતા ટીમ સીધી સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે

Trending Photos

જો આજે ભારત વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે જીતશે તો સેમિફાઈનલમાં કોની સામે ટકરાશે ? જાણો ક્યારે રમાશે મેચ

IND vs WI : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સૌથી મહત્વપૂર્ણ મેચ આજે ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રમાશે. બંને ટીમો સાંજે 7 વાગ્યે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે એકબીજા સામે ટકરાશે. વિજેતા ટીમ સીધી સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે, જ્યારે હારનારી ટીમ બહાર થઈ જશે. જો ભારતીય ટીમ સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો કઈ ટીમ સામે ટકરાશે ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

ગ્રુપ Bમાં ઈંગ્લેન્ડ ટોપ પર

Add Zee News as a Preferred Source

સેમિફાઇનલ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવ્યા પછી ભારતીય ટીમ કોનો સામનો કરશે ? તે જાણવા માટે તમારે પહેલા T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પોઈન્ટ ટેબલ પર એક નજર કરવી પડશે. પહેલા ગ્રુપ-2ની વાત કરીએ, કારણ કે બંને સુપર 8 ટીમો નક્કી થઈ ગઈ છે. ઈંગ્લેન્ડે તેની ત્રણેય સુપર 8 મેચ જીતી છે અને છ પોઈન્ટ સાથે ટોપ પર છે. ન્યુઝીલેન્ડે એક મેચ જીતી છે અને એક મેચ વરસાદને કારણે રદ થઈ હતી, જેના કારણે તેને એક પોઈન્ટ મળ્યો છે. આનો અર્થ એ છે કે ટીમ પાસે કુલ ત્રણ પોઈન્ટ છે. ઇંગ્લેન્ડ પ્રથમ સ્થાને છે, અને ન્યુઝીલેન્ડ બીજા સ્થાને છે.

ગ્રુપ-1 પોઈન્ટ ટેબલ

હવે વાત કરીએ ગ્રુપ-1ની જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો સમાવેશ થાય છે. દક્ષિણ આફ્રિકાએ સુપર 8માં પોતાની પહેલી બે મેચ જીતીને ચાર પોઈન્ટ મેળવી લીધા છે અને તે પહેલા સ્થાને છે. ટીમ આજે ઝિમ્બાબ્વે સામે પોતાની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ રમી રહી છે. ટીમના પ્રદર્શનને જોતાં એવું લાગતું નથી કે ઝિમ્બાબ્વે તેમને હરાવી શકશે. 

તેથી દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રથમ સ્થાને રહેવાની ખાતરી છે. જો દક્ષિણ આફ્રિકા હારી જાય તો પણ તેનો નેટ રન રેટ એટલો સારો છે કે તે પ્રથમ સ્થાને રહેવાની શક્યતા છે. આનો અર્થ એ છે કે જો ટીમ ઈન્ડિયા સેમિફાઇનલમાં આગળ વધે છે, તો તે ગ્રુપમાં બીજા નંબરની ટીમ હશે.

જો ભારત સેમિફાઇનલમાં પહોંચશે, તો આ ટીમ સામે ટકરાશે 

ICC ટુર્નામેન્ટની સેમિફાઇનલમાં ગ્રુપ-1માંથી પ્રથમ ક્રમે રહેલી ટીમ અને ગ્રુપ-2માંથી બીજા ક્રમે રહેલી ટીમ વચ્ચે મુકાબલો થાય છે. તેમજ ગ્રુપ-2ની બીજા ક્રમે રહેલી ટીમ ગ્રુપ-1ની પ્રથમ ક્રમે ટીમ સામે ટકરાશે. આનો અર્થ એ થયો કે જો ભારતીય ટીમ સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો તેનો મુકાબલો ઇંગ્લેન્ડ સાથે થશે. જોકે આ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ મેચ પૂરી થયા પછી સ્પષ્ટ થઈ જશે. જો વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સેમિફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો તેનો મુકાબલો ઇંગ્લેન્ડ સાથે થશે.

ભારતીય ટીમ 5 માર્ચે રમી શકે છે સેમિફાઇનલ 

બંને સેમિફાઇનલ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે તેની વાત કરીએ તો, ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી સેમિફાઇનલ 4 માર્ચે કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. બીજી સેમિફાઇનલ 5 માર્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારતીય ટીમ બીજી સેમિફાઇનલ રમશે એટલે કે તેનો મુકાબલો 5 માર્ચે થશે અને તે આ તારીખે ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરી શકે છે. જો ભારત સેમિફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ જાય, તો વેસ્ટ ઇન્ડીઝ આ મેચ રમશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
India vs West IndiesTeam India semifinalIndia vs Englandt20 world cup 2026

Trending news