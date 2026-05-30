/જો IPL 2026ની ફાઇનલ વરસાદને કારણે રદ થાય તો કોણ બનશે ચેમ્પિયન ? જાણો શું છે નિયમ

IPL 2026 Final : IPL 2026ના ચાહકો જે દિવસની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે 31 મે હવે ગણતરીના કલાકો જ દૂર છે. આ દિવસે 19મી સીઝનનો સૌથી મોટો મુકાબલો એટલે કે ફાઇનલ રમાવાની છે. ટાઇટલ માટેની આ લડાઈમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ એકબીજા સામે ટકરાશે. ક્વોલિફાયર 1માં RCBએ ગુજરાતને 92 રનથી કારમી હાર આપીને ફાઇનલમાં સીધી ટિકિટ મેળવી હતી, જ્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સે ક્વોલિફાયર 2માં વાપસી કરીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન મેળવ્યું છે.
હવે, ક્રિકેટ જગતમાં બધાની નજર ફાઇનલ પર મંડાયેલી છે. ત્યારે ટાઇટલ મુકાબલામાં જો વરસાદનું વિઘ્ન આવે તો શું થશે, શું મેચ રદ થશે ? શું ટ્રોફી બંને ટીમો વચ્ચે વહેંચવામાં આવશે ? IPLના સત્તાવાર નિયમો અનુસાર, વરસાદથી પ્રભાવિત મેચની સ્થિતિમાં વિજેતા કેવી રીતે નક્કી કરવો તેના માટે પણ ચોક્કસ નિયમો છે. જેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
જો 31 મેના રોજ મેચ ધોવાઈ જાય તો શું થાય ?
આવી સ્થિતિમાં રિઝર્વ ડે નિયમ લાગુ પડે છે. જો 31 મેના રોજ વરસાદના કારણે મેચ બિલકુલ શક્ય ના બને અથવા મેચ અધવચ્ચે રોકવી પડે છે, તો મેચ બીજા દિવસે ત્યાંથી ફરી શરૂ થાય છે, જ્યાંથી તે બંધ થઈ હતી.
જો રિઝર્વ ડે પર પણ હવામાન ખરાબ રહે અને વરસાદ વિઘ્ન નાખે, તો અમ્પાયરો મેચનો સમયગાળો ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. નિયમો અનુસાર, વિજેતા નક્કી કરવા માટે પ્રતિ ઇનિંગ ઓછામાં ઓછી 5 ઓવર પૂર્ણ કરવી ફરજિયાત છે. જો ડકવર્થ-લુઇસ-સ્ટર્ન (DLS) પદ્ધતિ હેઠળ 5 ઓવર પ્રતિ સાઇડ મેચ શક્ય બને, તો વિજેતાનો નિર્ણય મેચ રમીને લેવામાં આવશે.
જો રિઝર્વ ડે પણ ધોવાઈ જાય તો શું થાય ?
હવે, મેચ 31 મે અને રિઝર્વ ડે (1 જૂને) પણ વરસાદને કારણે સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ જાય છે. આનો અર્થ એ કે ન તો 20 ઓવરની મેચ થઈ શકે છે કે ન તો 5 ઓવરની પ્રતિ-સાઇડ સ્પર્ધા થઈ શકે છે અને હવામાન પરિસ્થિતિના કારણે સુપર ઓવરની પણ થઈ શકતી નથી. આવી સ્થિતિમાં, IPL ટ્રોફી ટીમો વચ્ચે સંયુક્ત રીતે વહેંચવામાં આવતી નથી.
આવી સ્થિતિમાં લીગ સ્ટેજ પોઈન્ટ ટેબલ સાથે જોડાયેલ ચોક્કસ IPL નિયમ અમલમાં આવે છે. લીગ સ્ટેજના સમાપન પછી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે +0.783ના પ્રભાવશાળી નેટ રન રેટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર નંબર વન સ્થાન મેળવ્યું. તેથી જો IPL 2026ની ફાઇનલ મેચ વરસાદને કારણે સંપૂર્ણપણે ધોવાઈ જાય છે, તો RCBને આ જાદુઈ સમીકરણ હેઠળ વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે ટ્રોફી તેને સોંપવામાં આવશે.
30 મેથી 2 જૂન સુધી ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા
હવે, અમદાવાદ માટે હવામાન આગાહી પર એક નજર કરીએ. 30 મેથી ગુજરાતમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાની પ્રવૃત્તિ શરૂ થવાની ધારણા છે. 30 મેની આસપાસ પૂર્વ રાજસ્થાન અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદ શરૂ થવાની શક્યતા છે. ત્યારબાદ 31 મે સુધીમાં વરસાદની તીવ્રતામાં વધારો થવાની શક્યતા છે.
હવામાન એજન્સી સ્કાયમેટ વેધર અનુસાર, જે જિલ્લાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદની અપેક્ષા છે તેમાં સાબરકાંઠા, મહેસાણા, ગાંધીનગર, મહિસાગર, ખેડા, દાહોદ, પંચમહાલ, આણંદ, અમદાવાદ અને વડોદરાનો સમાવેશ થાય છે.
31 મેની સાંજે અમદાવાદમાં હવામાન મુખ્યત્વે સ્વચ્છ અને સુખદ રહેવાની આગાહી છે. જે સમાચાર ક્રિકેટ ચાહકો માટે મોટી રાહત છે. સાંજના સમયે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની ધારણા છે અને સૌથી અગત્યનું વરસાદની સંભાવના માત્ર 2% છે. આનો અર્થ એ થાય કે વરસાદની શક્યતા નહિવત્ છે, જે મેચ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.