જો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ આજે હાર્યું તો પ્લેઓફની રેસમાંથી થઈ જશે બહાર ? જાણો MIનું સંપૂર્ણ સમીકરણ
MI vs SRH : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સાતમાંથી ફક્ત બે મેચ જીતી છે, જ્યારે પાંચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. મુંબઈની ટીમ આજે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ સામે ટકરાશે. આ મેચ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ત્યારે આજની મેચમાં જો મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ હારશે તો પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ જશે ?
- આજે MIનો મુકાબલો SRH સામે વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં થશે
- મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 7 મેચમાંથી માત્ર 2 મેચ જીતી છે
- પ્લેઓફની રેસમાં ટકી રહેવા મુંબઈ માટે આ મેચ જીતવી જરૂરી
MI vs SRH : IPL 2026 તેના મધ્ય ભાગમાં પહોંચી ગઈ છે, ઘણી ટીમો પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની નજીક છે, ત્યારે ઘણી ટીમો સંઘર્ષ કરી રહી છે. IPL ઇતિહાસની સૌથી સફળ ટીમોમાંની એક મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ હાલ અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં છે. હાર્દિક પંડ્યા અને તેની ટીમે તેમની 7 મેચમાંથી માત્ર 2 મેચ જીતી છે અને 5 હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આજે MIનો મુકાબલો SRH સામે વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં થશે. પ્લેઓફની રેસમાં ટકી રહેવા મુંબઈ માટે આ મેચ જીતવી જરૂરી છે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના હાલમાં 4 પોઈન્ટ છે અને તેની નેટ રન રેટ -0.736 છે. છેલ્લી પાંચ મેચમાં ચાર હાર બાદ મુંબઈ પોઈન્ટ ટેબલમાં નવમા સ્થાને સરકી ગયું છે. મુંબઈની બોલિંગ નબળી દેખાઈ રહી છે, તો તેના બેટ્સમેનોએ પણ છેલ્લી મેચમાં ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું હતું, આખી ટીમ માત્ર 104 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.
જો આજે જીતવું હોય, તો મુંબઈના બોલરોએ આગળ આવવું જરૂરી છે. નહિંતર તેમને મોટા પડકારનો સામનો કરવો પડશે, કારણ કે અભિષેક શર્મા સારા ફોર્મમાં છે અને ટ્રેવિસ હેડ પણ શાનદાર રમી રહ્યો છે. ઈશાન પણ સારી લયમાં છે, જ્યારે હેનરિક ક્લાસેન ફિનિશર તરીકે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. તેની છેલ્લી મેચમાં SRHએ 229 રનના ટાર્ગેટનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો હતો.
MI vs SRH હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
2023થી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ સામે અજેય રહી છે, ત્યાં રમાયેલી ત્રણેય મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. તેમના એકંદર હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની દ્રષ્ટિએ બંને ટીમો અત્યાર સુધી કુલ 25 મેચમાં એકબીજાનો સામનો કરી ચૂકી છે, જેમાં SRH 10 વખત જીતી છે, જ્યારે MI 15 વખત જીતી છે.
MI હારી જાય તો પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ જશે ?
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પાસે હજુ 7 મેચ રમવાની બાકી છે. જો તેઓ દરેક મેચ જીતી લે તો તેઓ મહત્તમ 18 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકે છે. જે ટીમને પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવા માટે પૂરતા હશે. વર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખવા માટે ટીમને ઓછામાં ઓછા 16 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવાની જરૂર છે. આનો અર્થ એ છે કે મુંબઈએ બાકીની 7 મેચોમાંથી ઓછામાં ઓછી 6 જીતવી પડશે. પરિણામે જો મુંબઈ આજની મેચ હારી જાય તો પણ તેઓ પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર નહીં થાય. જો કે, તેમનું કામ વધુ મુશ્કેલ બનશે, કારણ કે ત્યારબાદ તેમને દરેક મેચ જીતવી પડશે.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની આગામી મેચો
29 એપ્રિલ – MI vs SRH (વાનખેડે)
2 મે – MI vs CSK (ચેન્નાઈ)
4 મે – MI vs LSG (મુંબઈ)
10 મે – MI vs RCB (રાયપુર)
14 મે – MI vs PBKS (HPCA, ધર્મશાળા)
20 મે – MI vs KKR (ઈડન ગાર્ડન્સ)
24 મે – MI vs RR (વાનખેડે)
