વિરાટ કોહલી નહીં, તો કોણ છે RCBની પહેલી જીતનો અસલી હીરો ? કેપ્ટન રજત પાટીદારે જણાવ્યું નામ

IPL 2026ની શરૂઆતની મેચમાં RCBએ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને હરાવીને ઇતિહાસ રચ્યો, 203 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા માત્ર 15.4 ઓવરમાં જ વિજય મેળવ્યો. વિરાટ કોહલીએ 69 રનની શાનદાર અણનમ ઇનિંગ્સ રમી, જ્યારે દેવદત્ત પડિકલે 61 રનનું શાનદાર યોગદાન આપ્યું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:54 AM IST
  • IPL 2026 સીઝનની પહેલી મેચમાં RCBએ જીત મેળવી
  • પહેલી જ મેચમાં કોહલીનું ધમાકેદાર પ્રદર્શન
  • કોહલીએ 38 બોલમાં અણનમ 69 રન બનાવ્યા

IPL 2026 સીઝનની શરૂઆતની મેચમાં RCBએ આસાનીથી જીત મેળવી. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે RCBએ માત્ર 15.4 ઓવરમાં 200 થી વધુ રનનો ટાર્ગેટ હાંસલ કર્યો. જે IPL ઇતિહાસમાં આટલા ઝડપી સ્કોરનો સૌથી સફળ ચેઝ હતો. આ જીત બાદ રજત પાટીદારે વિરાટ કોહલીને નહીં, પરંતુ જેકબ ડફીને મેચનો હીરો ગણાવ્યો. ડફીએ તેના ડેબ્યૂમાં ત્રણ વિકેટ લીધી, જેનાથી હૈદરાબાદની બેટિંગ લાઇનઅપની કમર તોડી નાખી.

રજત પાટીદારે શું કહ્યું ?

હકીકતમાં જ્યારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરી, ત્યારે જેકબ ડફીએ અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને ઓછા સ્કોર પર આઉટ કર્યા હતા. ટીમનો સ્કોર 29 રન સુધી પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં હૈદરાબાદ પહેલાથી જ ત્રણ વિકેટ ગુમાવી ચૂક્યું હતું અને તે ત્રણેય વિકેટ ડેબ્યૂ કરનાર જેકબ ડફીની હતી. 

જીત બાદ રજત પાટીદારે કહ્યું કે, બધા ખેલાડીઓએ જે રીતે પ્રદર્શન કર્યું તે ખરેખર આનંદદાયક હતું. દરેક ખેલાડીએ મૂલ્યવાન યોગદાન આપ્યું. ડફીએ પહેલી મેચ જે રીતે રમી અને તેણે પોતાની બોલિંગથી જે રીતે વિકેટો લીધી તે ખરેખર પ્રભાવશાળી હતી. તે વિકેટ લેવાનું અમારા માટે ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થયું.

કોહલી માટે કોઈ શબ્દો નથી

આ દરમિયાન, વિરાટ કોહલી વિશે ખાસ વાત કરતા, રજત પાટીદારે કહ્યું કે, મારી પાસે તેમનું વર્ણન કરવા માટે કોઈ શબ્દો નથી. તેમણે અને દેવદત્તે જે રીતે પોતાની ઇનિંગ્સ રમી તેનાથી અમારી જીતનો પાયો નાખ્યો. આપણે ફક્ત આ જ કરતા રહેવાની જરૂર છે. હું ઇચ્છું છું કે તે જ્યારે પણ અમે ચેઝ કરી રહ્યા હોઈએ ત્યારે જે રીતે મેદાનમાં ઉતરે છે અને છેક સુધી ક્રીઝ પર રહેવું એ અમારા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળ હતું.

પહેલી જ મેચમાં કોહલીનું ધમાકેદાર પ્રદર્શન

202 રનનો પીછો કરતા વિરાટ કોહલીએ RCB માટે 38 બોલમાં અણનમ 69 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને છ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે દેવદત્ત પડિકલે 26 બોલમાં સાત ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગા સાથે 61 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી. પરિણામે RCBએ આરામથી ટાર્ગેટ પ્રાપ્ત કર્યું, 15.4 ઓવરમાં માત્ર ચાર વિકેટ ગુમાવીને 203 રન બનાવ્યા.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

