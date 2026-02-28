Prev
શ્રીલંકા ધર્મસંકટમાં! પાકિસ્તાનને હરાવશે તો સેમીફાઈનલ ભારત શિફ્ટ થશે, હારશે તો કરોડોનો ફાયદો!

Pakistan vs Sri Lanka, ICC T20 World Cup 2026: જો પાકિસ્તાન ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં શ્રીલંકા સામે આરામદાયક વિજય મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. પાકિસ્તાનના બહાર થવાની સ્થિતિમાં ત્રણેય નોકઆઉટ મેચ પછી ભારતમાં રમાશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 28, 2026, 04:50 PM IST

Pakistan vs Sri Lanka, ICC T20 World Cup 2026: શ્રીલંકાની ટીમ ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની સેમિફાઇનલ રેસમાંથી પહેલાથી જ બહાર થઈ ગઈ છે. ટીમ હવે શનિવારે (28 ફેબ્રુઆરી) ના રોજ પલ્લેકેલેના પલ્લેકેલે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે. જ્યારે આ મેચ શ્રીલંકા માટે ડેડ રબર છે, તે ટુર્નામેન્ટ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મેચ છે. પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડનું ભાગ્ય આ મેચ પર ટકેલું છે.

હકીકતમાં, સુપર 8ના ગ્રુપ 2માં ન્યૂઝીલેન્ડ 3 પોઈન્ટ અને +1.390 ના નેટ રન રેટ સાથે બીજા સ્થાને છે. પાકિસ્તાન હાલમાં 1 પોઈન્ટ અને -0.461 ના નેટ રન રેટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ન્યૂઝીલેન્ડે પોતાની તમામ મેચ રમી ચૂક્યું છે, જ્યારે પાકિસ્તાન પાસે એક છેલ્લી તક છે. સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે પાકિસ્તાને શ્રીલંકા સામે ઓછામાં ઓછા 64 રનથી જીત મેળવવી પડશે અથવા 13.1 ઓવરમાં રનચેઝ કરવું પડશે. કાગળ પર આ મુશ્કેલ લાગે છે, પરંતુ ICC ટુર્નામેન્ટમાં અણધારી વાપસી માટે પાકિસ્તાનની પ્રતિષ્ઠાને જોતાં તેને સંપૂર્ણપણે નકારી શકાય નહીં.

ટુર્નામેન્ટની દ્રષ્ટિએ શ્રીલંકા માટે આ મેચ મહત્વની નથી, પરંતુ નૈતિક અને આર્થિક બંને દ્રષ્ટિકોણથી તે ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે. જો શ્રીલંકા સંપૂર્ણ તાકાતથી રમે છે, તો પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જશે. આ સ્થિતિમાં સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ સંપૂર્ણપણે ભારતમાં ખસેડવામાં આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે જો પાકિસ્તાન સેમિફાઇનલ અથવા ફાઇનલમાં રમે છે, તો શ્રીલંકા બે નોકઆઉટ મેચનું આયોજન કરશે. આવી સ્થિતિમાં પ્રથમ સેમિફાઇનલ (4 માર્ચ) અને ફાઇનલ (8 માર્ચ) કોલંબોમાં રમાશે. જો પાકિસ્તાન અને ભારત બંને નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં આગળ વધશે, તો ટુર્નામેન્ટનો ઉત્સાહ વધશે. જો ભારત અને પાકિસ્તાન બંને ફાઇનલમાં પહોંચે છે, તો ટાઇટલ મેચ પણ કોલંબોમાં યોજાશે. આ મેચ ગેટ મની, હોટેલ બુકિંગ, પર્યટન અને પ્રસારણ દ્વારા નોંધપાત્ર આવક મેળવી શકે છે. હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ શ્રીલંકન બોર્ડની નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવી શકે છે.

જાણી જોઈને ખરાબ નહીં રમે શ્રીલંકા!
દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું એ કોઈપણ ખેલાડી માટે સન્માનની વાત છે. જો એવી ધારણા બનાવવામાં આવે કે શ્રીલંકા નાણાકીય લાભ માટે જાણી જોઈને ખરાબ રમ્યું છે, તો તે પોતાની છબીને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વર્લ્ડ કપ જેવી ટુર્નામેન્ટ રમતની નિષ્પક્ષતા અને સ્પર્ધાની ભાવના પર આધારિત છે. આવી સ્થિતિમાં કોઈપણ સમાધાન વૈશ્વિક સ્તરે ક્રિકેટની વિશ્વસનીયતાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

વર્તમાન T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાનની બધી મેચ શ્રીલંકામાં યોજાઈ હતી. અગાઉ, ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 માં ભારતે તેની બધી મેચ દુબઈમાં રમી હતી. તે સમયે પાકિસ્તાન ટુર્નામેન્ટનું યજમાન હતું. BCCI (ભારતમાં ક્રિકેટ નિયંત્રણ બોર્ડ) અને PCB (પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ) વચ્ચે એક સૈદ્ધાંતિક કરાર છે કે ભારત મેચ રમવા માટે પાકિસ્તાન જશે નહીં. દરમિયાન, પાકિસ્તાની ટીમ ભારતમાં તેની મેચ રમશે નહીં. હવે, જો શ્રીલંકા નાણાકીય લાભ માટે રમતની ભાવના સાથે સમાધાન કરતું જોવા મળે છે, તો આ વિવાદ વધુ ઘેરો બની શકે છે.
 

