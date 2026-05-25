/RCB vs GT: જો વરસાદમાં ધોવાઈ જાય ક્વોલિફાયર 1, તો કઈ ટીમ IPL 2026ની ફાઇનલમાં પહોંચશે? જાણો ગણિત

RCB vs GT Rain Rule: IPL 2026માં ફક્ત ચાર મેચ બાકી છે. ક્વોલિફાયર 1 ધર્મશાલામાં રમવાની છે. ન્યુ ચંદીગઢ એલિમિનેટર અને ક્વોલિફાયર 2નું આયોજન કરશે. ત્યારબાદ સીઝનની ફાઇનલ મેચ 31મેના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.
RCB vs GT Rain Rule: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026માં પ્લેઓફ ચાલી રહ્યા છે. ક્વોલિફાયર 1 રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને ગુજરાત ટાઇટન્સ (GT) વચ્ચે 26 મે, મંગળવારના રોજ ધર્મશાલાના હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HPCA) સ્ટેડિયમ ખાતે રમાવાની છે. ટોસ IST સાંજે 7:00 વાગ્યે થશે, જેમાં પહેલો બોલ IST સાંજે 7:30 વાગ્યે ફેંકાશે.
વરસાદની શક્યતા ઓછી છે
આ મેચ દરમિયાન ધર્મશાલામાં હવામાન ખુશનુમા રહેવાની ધારણા છે, વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. જો કે, હવામાન ક્યારે બદલાશે તે આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો ધર્મશાલામાં હવામાન બગડે અને વરસાદને કારણે મેચ ધોવાઈ જાય તો શું થશે? કઈ ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચશે?
વિજેતા નક્કી કરવા માટે સુપર ઓવર રમાશે
IPLની પ્લેઇંગ ઇલેવન શરતો સંપૂર્ણ વિગતો પૂરી પાડે છે. જો ફાઇનલ, એલિમિનેટર, ક્વોલિફાયર 1, અથવા ક્વોલિફાયર 2 મેચ ટાઇ થાય છે અથવા વરસાદથી ધોવાય છે, તો વિજેતા નક્કી કરવા માટે સુપર ઓવર રમાશે. જો પ્રથમ સુપર ઓવર પણ ટાઇમાં સમાપ્ત થાય છે, તો પરિણામ ન આવે ત્યાં સુધી જો જરૂરી હોય તો વધારાની સુપર ઓવર રમાશે.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ફાઇનલમાં પહોંચશે
જો કે, જો વરસાદ, ખરાબ હવામાન અથવા અન્ય કોઈ કારણોસર સુપર ઓવર શક્ય ન હોય, તો લીગ સ્ટેજ પોઈન્ટ ટેબલ નિર્ણાયક પરિબળ રહેશે. આવી સ્થિતિમાં, લીગ સ્ટેજમાં બીજી ટીમ કરતા ઉપર સ્થાન મેળવનાર ટીમને વિજેતા જાહેર કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે જો વરસાદને કારણે મેચ રદ થાય છે, તો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ફાઇનલમાં પહોંચશે કારણ કે તેઓ પોઈન્ટ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાને હતા. આવી સ્થિતિમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સને ક્વોલિફાયર 2 રમવું પડશે.
પ્લેઓફ મેચો માટે રિઝર્વ ડે જાહેર કર્યો નથી
ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ IPL 2026માં પ્લેઓફ મેચો માટે રિઝર્વ ડે જાહેર કર્યો નથી. ભૂતકાળમાં ટાઇટલ મેચ માટે રિઝર્વ ડે ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, પાછલી સીઝનમાં એલિમિનેટર, ક્વોલિફાયર 1 અને ક્વોલિફાયર 2 માટે આવી કોઈ જોગવાઈ કરવામાં આવી ન હતી.
સમગ્ર સીઝન દરમિયાન શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ટીમ આગળ
આનો અર્થ એ થયો કે IPL પ્લેઓફમાં, તે ફક્ત નોકઆઉટ મેચ જીતવા વિશે નથી, પરંતુ લીગ સ્ટેજમાં મજબૂત પ્રદર્શન કરવા વિશે પણ છે. ટોપ-2 ફિનિશ અને સારા નેટ રન રેટ માટેની સ્પર્ધા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે કારણ કે, વરસાદ અથવા પરિણામ ન આવવાની સ્થિતિમાં, સમગ્ર સીઝન દરમિયાન શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર ટીમ આગળ વધે છે.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન: વિરાટ કોહલી, ફિલ સોલ્ટ, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), કૃણાલ પંડ્યા, ટિમ ડેવિડ, રોમારિયો શેફર્ડ, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, સુયશ શર્મા અને રસિક સલામ દાર.
ગુજરાત ટાઇટન્સ સંભવિત પ્લેઇંગ 12: સાઇ સુદર્શન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાહુલ તેવટિયા, રાશિદ ખાન, કાગીસો રબાડા, અરશદ ખાન, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ અને નિશાંત સિંધુ.