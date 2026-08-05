/IND vs SL : સાઈ સુદર્શન બહાર થશે તો કોને મળશે તક ? આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેનને મળી શકે છે પ્લેઈંગ-11માં સ્થાન

IND vs SL : શ્રીલંકા સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સાઈ સુદર્શન રમશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. તે સામાન્ય રીતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારત માટે નંબર-3 પોઝિશન પર બેટિંગ કરે છે. શ્રેણીમાંથી તેની ગેરહાજરી ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક મોટો ઝટકો સાબિત થઈ શકે છે. સુદર્શન ટીમ સાથે શ્રીલંકા ગયો નથી. તેના બદલે તે બેંગલુરુમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) ખાતે રિહેબિલિટેશન કરી રહ્યો છે.
આ અઠવાડિયાના અંતમાં તે પુરી ક્ષમતા સાથે બેટિંગ ફરી શરૂ કરે તેવી શક્યતા છે, જેમાં મેડિકલ સ્ટાફ તેની પ્રગતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યો છે. ટીમ મેનેજમેન્ટને આશા છે કે, જો બધું યોજના મુજબ થાય, તો સુદર્શનને અઠવાડિયાના અંતમાં યોજાનારી ત્રણ દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ માટે સમયસર શ્રીલંકામાં ટીમમાં જોડાવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવશે. જો તે ફિટનેસ પાછી મેળવવામાં નિષ્ફળ જાય, તો દેવદત્ત પડિકલ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે નંબર-3 પર બેટિંગ કરવા માટે ઉતરી શકે છે.
આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેન પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવી શકે છે
દેવદત્ત પડિકલના ટેસ્ટ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, તેણે ભારત માટે બે મેચોમાં ત્રણ ઇનિંગ્સમાં 30.00ની સરેરાશથી 90 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક અડધી સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 90 રન છે. પડિકલનો ફર્સ્ટ-ક્લાસ રેકોર્ડ વધુ પ્રભાવશાળી છે, તે કર્ણાટક માટે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ રમે છે. દેવદત્ત પડિકલે 56 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 93 ઇનિંગ્સમાં 43.18ની સરેરાશથી 3,800 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 9 સદી અને 21 અડધી સદીનો પણ સમાવેશ થાય છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 232 રન છે.
સાઈ સુદર્શન અંગે લેટેસ્ટ અપડેટ
BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)ના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સાઈ સુદર્શનની વાપસીમાં ઉતાવળના બદલે તે રિહેબિલિટેશનના અંતિમ તબક્કા પૂર્ણ કરે અને ટેસ્ટ ક્રિકેટના પડકારો માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર રહે તેની ખાતરી કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રેક્ટિસ મેચ તેની તૈયારીનું મૂલ્યાંકન કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. જો તે કોઈપણ સમસ્યા વિના CoE ખાતે તેના બેટિંગ સેશન પૂર્ણ કરે છે, તો મેનેજમેન્ટ તેને શ્રીલંકા જવા માટે મંજૂરી આપી શકે છે. શ્રીલંકા સામેની બે ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા સાઈ સુદર્શન માટે આ પ્રેક્ટિસ મેચને અંતિમ ફિટનેસ ટેસ્ટ તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.