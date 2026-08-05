Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /IND vs SL : સાઈ સુદર્શન બહાર થશે તો કોને મળશે તક ? આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેનને મળી શકે છે પ્લેઈંગ-11માં સ્થાન

IND vs SL : સાઈ સુદર્શન બહાર થશે તો કોને મળશે તક ? આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેનને મળી શકે છે પ્લેઈંગ-11માં સ્થાન

IND vs SL : શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમ મંગળવારે શ્રીલંકા સામે બે ટેસ્ટ મેચ માટે કોલંબો પહોંચી હતી, પરંતુ સાઈ સુદર્શન ટીમ સાથે શ્રીલંકા ગયો નથી. તેથી તેના રમવા અંગે સસ્પેન્સ યથાવત છે, ત્યારે જો સાઈ સુદર્શન ટીમમાંથી બહાર થાય છે, તો કોને તક મળી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 05, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:01 PM IST
IND vs SL : સાઈ સુદર્શન બહાર થશે તો કોને મળશે તક ? આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેનને મળી શકે છે પ્લેઈંગ-11માં સ્થાન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ફ્રેન્ડશીપ નહીં આ પ્રેમ છે, આ 5 સંકેતો જણાવશે કે તમારી મિત્રતા બદલી ગઈ છે પ્રેમમાં
2
3
4
5