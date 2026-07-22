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ગંભીરે પ્લેઇંગ-11માં ન આપી તક, આ મેચ વિનર ખેલાડીએ લીધો મોટો નિર્ણય, હવે બીજી ટીમ માટે રમશે

Kuldeep Yadav: ભારતના સ્ટાર સ્પિનર કુલદીપ યાદવની ટીમ દ્વારા સતત અવગણના કરવામાં આવી રહી છે. તેવામાં કુલદીપે હવે કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં યોર્કશાયર તરફથી રમવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 22, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:31 PM IST
ગંભીરે પ્લેઇંગ-11માં ન આપી તક, આ મેચ વિનર ખેલાડીએ લીધો મોટો નિર્ણય, હવે બીજી ટીમ માટે રમશે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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