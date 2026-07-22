/ગંભીરે પ્લેઇંગ-11માં ન આપી તક, આ મેચ વિનર ખેલાડીએ લીધો મોટો નિર્ણય, હવે બીજી ટીમ માટે રમશે

ભારતના ચાઇનામેન સ્પિનર કુલદીપ યાદવને ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર તાજેતરમાં સમાપ્ત થયેલી ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝમાં પ્લેઇંગ ઈલેવનમાં તક આપતા ગંભીર અને કેપ્ટન ગિલે આલોચનાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે ટીમ દ્વારા સતત નજરઅંદાજ કરાયા બાદ કુલદીપને ઈંગ્લેન્ડની કાઉન્ટી ટીમ યોર્કશાયરે પોતાનો હિસ્સો બનાવ્યો છે.
મહત્વનું છે કે ભારતીય ટીમે 23 જુલાઈથી ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસ પર 3 મેચની ટી20 સિરીઝ રમવાની છે. આ સિરીઝ માટે કુલદીપ યાદવ ભારતીય ટીમમાં નથી. તેવામાં આવો જાણીએ કુલદીપ યોર્કશાયર માટે કેટલી મેચ રમશે.
યોર્કશાયરે એક રિલીઝ જારી કરી જણાવ્યું કે તેણે કુલદીપને પોતાની સાથે સામેલ કર્યો છે. 31 વર્ષીય ભારતીય સ્પિનર વનડે કપની પાંચ મેચ માટે ઉપલબ્ધ હશે અને ત્યારબાદ સપ્ટેમ્બરમાં કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપની અંતિમ ચારમાંથી ત્રણ મેચ રમશે.
યોર્કશાયર માટે ક્યારે રમશે કુલદીપ યાદવ?
યોર્કશાયરે વનડે કપનો આગામી મુકાબલો શુક્રવાર (24 જુલાઈ) એ ગ્લેમાર્ગન વિરુદ્ધ રમવાનો છે. કુલદીપ આ મેચથી ટીમ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. હવે જોવાનું રહેશે કે આ મેચમાં શું કુલદીપને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવે છે કે નહીં.
યોર્કશાયરમાં સામેલ થવા પર શું બોલ્યો કુલદીપ?
ઈંગ્લેન્ડ ક્લબની સિરીઝમાં કુલદીપ યાદવે કહ્યું- યોર્કશાયર સાથે જોડાઈ મને ખુશી થઈ રહી છે અને આ તક માટે હું આભારી છું. યોર્કશાયર જેવી ગૌરવશાળી ક્લબનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું મારા માટે ખરેખર સન્માનની વાત હશે.
કુલદીપે કહ્યુ- મેં હંમેશા ઈંગ્લિશ સ્થિતિમાં રમવાના પડકારનો આનંદ લીધો છે અને મેનેજમેન્ટ સાથે વાત કરી હું ટીમમાં સામેલ થવા વધુ ઉત્સાહિત થઈ ગયો. હું ટીમ માટે સકારાત્મક યોગદાન આપવા માટે ઉત્સાહિત છું.