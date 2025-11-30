Prev
MIએ અચાનક બદલ્યો કેપ્ટન... આ દિગ્ગજ ખેલાડીને સોંપી ટીમની કમાન

ઇન્ટરનેશનલ લીગ T20 એટલે કે ILT20ની આગામી સીઝન માટે તૈયારીયો થઈ ગઈ છે. ચોથી સીઝન 2 ડિસેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. નવી સીઝન શરૂ થાય તે પહેલા, MI અમીરાત ટીમે તેના નવા કેપ્ટનની જાહેરાત કરી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 30, 2025, 02:03 PM IST

કિરોન પોલાર્ડ એક T20 લિજેન્ડ છે. આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર વર્ષોથી આ ફોર્મેટમાં ચમકી રહ્યો છે. તે હવે 38 વર્ષનો છે. આ ઉંમરે, ખેલાડીઓ ઘણીવાર નિવૃત્તિ લેવાનું વિચારે છે, પરંતુ પોલાર્ડનો કરિશ્મા એવો છે કે તેને એક મહત્વપૂર્ણ ટુર્નામેન્ટ માટે કેપ્ટનશીપ આપવામાં આવી છે. મુંબઈ ટીમે તેને પોતાનો કેપ્ટન નિયુક્ત કર્યો છે. પોલાર્ડ ઇન્ટરનેશનલ લીગ T20 (ILT20)ની આગામી સીઝનમાં મુંબઈની ટીમ MI અમીરાતને ખિતાબ સુધી પહોંચાડવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. ટીમે નવી સીઝન શરૂ થવાના બે દિવસ પહેલા જ તેને કેપ્ટન નિયુક્ત કર્યો છે.

ILT20 એ UAEમાં એક T20 લીગ છે. જેની ચોથી સીઝન 2 ડિસેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. આ સીઝનમાં છ ટીમો 34 મેચ રમશે. ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની સૌથી સફળ ફ્રેન્ચાઇઝીમાંની એક મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ પણ આ લીગમાં રમે છે. MI અમીરાત તરીકે ઓળખાતી ટીમ પણ આ લીગનો ભાગ છે. નિકોલસ પૂરને ગત સિઝનમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, પરંતુ આ વખતે ટીમ પોલાર્ડ સાથે ટાઇટલ જીતવા માંગે છે.

ફ્રેન્ચાઇઝે હરાજી પછી વેસ્ટ ઇન્ડીઝના પૂર્વ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર કિરોન પોલાર્ડને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. તેને ટીમમાં એક્સ્ટ્રા-કાર્ડ ખેલાડી તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. પૂરન આ સિઝનમાં ILT20 અને SA20 બંનેમાં ભાગ લેશે, તેથી તેને કેપ્ટનશીપ આપવામાં આવી ન હોઈ શકે.

T20 ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બનશે

પોલાર્ડને વિશ્વના સૌથી અનુભવી T20 ખેલાડીઓમાંના એક માનવામાં આવે છે. તે આ ફોર્મેટમાં સૌથી વધુ મેચ રમનાર ક્રિકેટર પણ છે. તેણે પોતાની T20 કારકિર્દીમાં કુલ 720 T20 મેચ રમી છે, જેમાં 14,237 રન બનાવ્યા છે. તે ક્રિસ ગેલનો સૌથી વધુ રનનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવાથી માત્ર 326 રન દૂર છે. 14,562 રન સાથે ગેલ T20 રનનો નંબર વન ખેલાડી છે. પોલાર્ડ ટૂંક સમયમાં T20 ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની શકે છે. પોલાર્ડે આ ફોર્મેટમાં કુલ 966 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા છે.

પોલાર્ડનો મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (MI) પરિવાર સાથેનો સંબંધ ઘણો લાંબો છે. IPL હોય કે અન્ય વૈશ્વિક લીગ, તે ટીમના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સભ્યોમાંનો એક રહ્યો છે. હવે ILT20માં તે MI અમીરાતને ટાઇટલ જીતવામાં મદદ કરવા માટે કોચ રોબિન સિંહ સાથે કામ કરશે. MI 4 ડિસેમ્બરે ગલ્ફ જાયન્ટ્સ સામે તેમના ટુર્નામેન્ટ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. પોલાર્ડ આ ટીમને ટાઇટલ સુધી કેવી રીતે લઈ જાય છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

