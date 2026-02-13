Prev
IND vs PAK: ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે માઠા સમાચાર! ભારત-પાક મેચમાં વિલન બનશે વરસાદ ? જાણો શું છે હવામાન વિભાગની આગાહી

IND vs PAK Match: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચમાં વરસાન વિઘ્ન જોવા મળી રહ્યું છે, આ મેચમાં 90 ટકા વરસાદ પડવાની શક્તા વ્યક્ત હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે, ત્યારે જોવાનું રહેશે કે રવિવારે ભારત-પાકિસ્તાનની મેચમાં વરસાદ આવે છે કે નહીં.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 13, 2026, 08:57 PM IST
  • ભારત પાકિસ્તાનની મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ રમાવા જઈ રહી છે
  • 15 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોલંબોમાં ભારે વરસાદની આગાહી: હવામાન વિભાગ
  •  વરસાદની 90 ટકાથી વધુ શક્યતાની આગાહી કરી છે

IND vs PAK: ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે માઠા સમાચાર! ભારત-પાક મેચમાં વિલન બનશે વરસાદ ? જાણો શું છે હવામાન વિભાગની આગાહી

IND vs PAK Match: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સૌથી રોમાંચક મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ રમાવા જઈ રહી છે, જ્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન ગ્રુપ Aમાં મેચ રમશે. આ મેચ આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે અને બંને ટીમોએ સુપર 8 સ્થાન લગભગ ફાઈનલ કરી લીધા છે.

ટીમ ઈન્ડિયાએ ટુર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધીની તેની બંને મેચ પ્રભાવશાળી રીતે જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાને, પહેલા નેધરલેન્ડ્સ સામે નાની જીત સાથે અને પછી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે જીત સાથે, સ્ટેન્ડિંગમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત બનાવ્યું છે. પરિણામે, આ મેચ ફક્ત પ્રતિષ્ઠાનો વિષય નથી, પરંતુ આગામી રાઉન્ડ માટે ક્વોલિફાય થવાની પણ બાબત છે.

ચિંતાઓ ઉભી કરે છે હવામાન ચેતવણી

મેચ પહેલા, શ્રીલંકાના હવામાન વિભાગે એક ખાસ બુલેટિન જાહેર કરીને ચેતવણી આપી હતી કે 15 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ દક્ષિણપૂર્વ બંગાળની ખાડીમાં ઓછા દબાણવાળા ક્ષેત્ર બનવાની ધારણા છે, જે કોલંબો અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ લાવી શકે છે.

કુદરતી જોખમો પ્રારંભિક ચેતવણી કેન્દ્રે લોકોને અપડેટ્સ માટે નિયમિતપણે પરિસ્થિતિ ચેક કરવા વિનંતી કરી છે. આ દરમિયાન, હવામાન આગાહી એજન્સી AccuWeatherએ પણ દિવસ દરમિયાન વરસાદની 90 ટકાથી વધુ શક્યતાની આગાહી કરી છે.

મેચ દરમિયાન આગાહી શું કહે છે?

જો કે, સાંજે પરિસ્થિતિ થોડી સારી દેખાય છે. ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7 વાગ્યે મેચ શરૂ થવાની છે, અને તે સમયે વરસાદની શક્યતા ખૂબ ઓછી માનવામાં આવે છે. સાંજે 6 વાગ્યા સુધી હળવો વરસાદ અથવા વાદળ છવાયેલા રહેવાની શક્યતા છે, જેના કારણે ટોસમાં વિલંબ થઈ શકે છે. તાપમાન 26થી 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે. વાદળોની હાજરી મેચને અસર કરી શકે છે, પરંતુ હાલમાં, સંકેતો મળી રહ્યા છે કે રમત પૂર્ણ થઈ શકે છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

