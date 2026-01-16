Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

અસંભવ: સચિન તેંડુલકરની 100 સદી કરતા પણ વધુ મુશ્કેલ છે આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવો...!!!

Unbreakable Cricket Records: ક્રિકેટની દુનિયામાં એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ એવો છે, જેને તોડવો લગભગ અશક્ય સમાન છે. શ્રીલંકાના દિગ્ગજ ઓફ-સ્પિનર મુથૈયા મુરલીધરને ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં કુલ 1347 વિકેટ ઝડપી છે. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડને તોડવો કોઈપણ બોલર માટે નામુમકિન જેવું જ છે.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 16, 2026, 11:16 AM IST

Trending Photos

અસંભવ: સચિન તેંડુલકરની 100 સદી કરતા પણ વધુ મુશ્કેલ છે આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવો...!!!

Unbreakable Cricket Records: ક્રિકેટની દુનિયામાં એક એવો વિશ્વ રેકોર્ડ છે જેને તોડવો લગભગ અશક્ય છે. શ્રીલંકાના દિગ્ગજ ઓફ સ્પિનર ​​મુથૈયા મુરલીધરને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કુલ ૧,૩૪૭ વિકેટ લીધી છે. આ વિશ્વ રેકોર્ડ તોડવો કોઈપણ બોલર માટે લગભગ અશક્ય છે. મુથૈયા મુરલીધરને તેની કારકિર્દીમાં 133 ટેસ્ટ, 350 વનડે અને 12 ટી20 ઇન્ટરનેશનલ મેચ રમી છે અને આ તમામમાં મળીને તેણે કુલ 1347 વિકેટ મેળવી છે. તે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે.

કોઈ નહીં તોડી શકે આ મહારેકોર્ડ!
મુથૈયા મુરલીધરન ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં 1347 વિકેટના મહારેકોર્ડ સુધી પહોંચનાર દુનિયાનો પ્રથમ અને એકમાત્ર બોલર છે. આ વર્લ્ડ રેકોર્ડની નજીક પહોંચવું પણ કોઈપણ બોલરના વશની વાત નથી. મુરલીધરન ટેસ્ટ ક્રિકેટ અને વનડે ક્રિકેટ બંનેમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. આ ધૂરંધરે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 800 વિકેટ અને વનડે ક્રિકેટમાં 534 વિકેટ લેવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ટી20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં મુરલીધરને 13 વિકેટ હાંસલ કરી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

આ તો અશક્ય જેવું જ છે
1347 ઇન્ટરનેશનલ વિકેટના વર્લ્ડ રેકોર્ડની નજીક પહોંચવા માટે પણ વર્તમાન સમયના કોઈપણ બોલરે સતત 10 થી 15 વર્ષ સુધી ક્રિકેટ રમવું પડશે. આજના સમયમાં જ્યારે બેટ્સમેનોનો દબદબો વધારે છે, ત્યારે કોઈપણ બોલર માટે આ રેકોર્ડ તોડવો અશક્ય સમાન છે. મુરલીધરન પર બે વાર 'ચકિંગ' (ખોટી રીતે બોલ ફેંકવો)ના આરોપ પણ લાગ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં તેમને તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

બોલિંગ એક્શનની તપાસ કરાઈ
મુથૈયા મુરલીધરને વર્ષ 1996ના વર્લ્ડ કપ પહેલા પોતાની બોલિંગ એક્શનની તપાસ કરાવી હતી, જેમાં તેમને ક્લીન ચીટ મળી હતી. આઈસીસી (ICC) એ તેમની બોલિંગ એક્શનને લીલી ઝંડી આપી દીધી હતી. વર્ષ 2004માં મેચ રેફરી ક્રિસ બ્રોડે ફરી મુરલીધરનની એક્શન પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. 2006માં પણ મુરલીધરને બાયોમેકેનિકલ ટેસ્ટિંગ કરાવ્યું અને ફરી એકવાર તેમની એક્શન માન્ય ગણવામાં આવી.

2011 વર્લ્ડ કપ પછી કારકિર્દીનો અંત
મુથૈયા મુરલીધરનની ઇન્ટરનેશનલ કારકિર્દી 2011 ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ભારત સામેની હાર બાદ સમાપ્ત થઈ હતી. આ તેમની છેલ્લી ઇન્ટરનેશનલ મેચ હતી. મુરલીધરન પછી ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના મહાન લેગ-સ્પિનર શેન વોર્ને લીધી હતી. શેન વોર્ને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કુલ 1001 વિકેટ હાંસલ કરી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
Unbreakable Cricket RecordsCricket RecordsCricketUnique Cricket RecordsMuttiah MuralitharanWorld Record 1347 Wickets in International CricketMuttiah Muralitharan International Wickets

Trending news