વનડે મેચમાં એકલા હાથે જ ટીમના તમામ 10 બેટ્સમેનોને કર્યા આઉટ, આ બોલરે બનાવ્યો અસંભવ જેવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Impossible World Record: વનડે ક્રિકેટની એક જ ઇનિંગમાં બધી 10 વિકેટ લેવી એ લગભગ અસંભવ જેવું કામ છે. વનડે ક્રિકેટમાં એક ઇનિંગમાં મહત્તમ 50 ઓવર હોય છે. એક બોલર વનડે ક્રિકેટમાં માત્ર 10 જ ઓવર જ ફેંકી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં વનડે ક્રિકેટની એક જ ઇનિંગમાં 10 વિકેટ લેવી એ દુનિયાનો સૌથી મોટો ચમત્કાર છે.

વનડેમાં આ ખૂંખાર બોલરે એક જ ઇનિંગમાં લીધી બધી 10 વિકેટ
નેપાળના લેફ્ટ આર્મ મીડિયમ ફાસ્ટ બોલર મહેબૂબ આલમે વનડે ક્રિકેટમાં એક જ ઇનિંગમાં બધી 10 વિકેટ લીધી છે. મહેબૂબ આલમનો આ સૌથી મોટો વર્લ્ડ રેકોર્ડ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નોંધાયેલ છે. મહેબૂબ આલમે 25 મે 2008ના રોજ ICC વર્લ્ડ ક્રિકેટ લીગ ડિવિઝન 5 ટુર્નામેન્ટમાં એક વનડે મેચમાં મોઝામ્બિક સામે માત્ર 7.5 ઓવરમાં ફક્ત 12 રન આપીને બધી 10 વિકેટ લીધી હતી. આ વનડે ક્રિકેટના ઇતિહાસનો સૌથી અદ્ભુત વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે.

આખી ટીમને કરી દીધી માત્ર 19 રનમાં ઓલઆઉટ
મહેબૂબ આલમની ઘાતક બોલિંગને કારણે મોઝામ્બિકની ટીમે 14.5 ઓવરમાં માત્ર 19 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ હતી. આ મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં કોઈપણ બોલર દ્વારા આ શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, આ મેચ ICC દ્વારા આયોજિત ICC વર્લ્ડ ક્રિકેટ લીગ ડિવિઝન 5 ટુર્નામેન્ટ હેઠળ રમાઈ હતી. વનડેમાં મહેબૂબ આલમ જેવી સિદ્ધિ દુનિયાના કોઈપણ બોલરે મેળવી નથી.

આ ઐતિહાસિક વનડે મેચમાં શું-શું થયું?
નેપાળની ટીમે આ વનડે મેચમાં પહેલા બેટિંગ કરીને 50 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને 238 રન બનાવ્યા અને મોઝામ્બિકને 239 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી મોઝામ્બિકની ટીમને નેપાલના લેફ્ટ આર્મ મીડિયમ ફાસ્ટ બોલર મહેબૂબ આલમે 14.5 ઓવરમાં માત્ર 19 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધી હતી. મહેબૂબ આલમના આ ઘાતક બોલિંગ સ્પેલમાં 7.5 ઓવર ફેંકી હતી, જેમાં એક મેડન ઓવરનો પણ સમાવેશ થાય છે અને 12 રન આપીને બધી 10 વિકેટો લીધી હતી. 

નેપાળે ODI મેચ 219 રનથી જીતી લીધી હતી. મહબૂબ આલમને તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. મહેબૂબ આલમ પૂર્વ નેપાળી બોલર છે. મહેબૂબ ડાબોડી બેટ્સમેન અને ડાબોડી મીડિયમ -ફાસ્ટ બોલર છે. મહેબૂબ આલમની ઉંમર હવે 44 વર્ષ છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

