/600 રનનો અસંભવ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશીએ રચ્યો ઇતિહાસ; ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર થયો આ ચમત્કાર

Vaibhav Suryavanshi: 15 વર્ષના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી એકવાર ફરી તોફાન આવ્યું છે. તેમણે હૈદરાબાદના બોલરોની લાઇન-લેન્થ બગાડીને મૂકી દીધી હતી. મેદાન પર ઉતર્યાની થોડી જ મિનિટોમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇતિહાસ રચી દીધો. આ વિસ્ફોટક ઓપનરે એવો કરિશ્મા કર્યો છે કે મોટા-મોટા બેટ્સમેનો પણ પાછળ રહી ગયા છે.
Vaibhav Suryavanshi: વૈભવ સૂર્યવંશીએ T20 ક્રિકેટમાં એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવી દીધો છે. 15 વર્ષના આ વિસ્ફોટક ઓપનરે એવો કરિશ્મા કર્યો છે કે મોટા-મોટા બેટ્સમેનો પણ પાછળ રહી ગયા છે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ બુધવારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) સામે મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવેન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી એલિમિનેટર મેચ દરમિયાન 29 બોલમાં 97 રન બનાવ્યા હતા. આ સાથે જ વૈભવ સૂર્યવંશીએ એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2026માં અત્યાર સુધી રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) તરફથી 15 મેચોમાં 680 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 1 સદી અને 4 અડધી સદી સામેલ છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ સાથે જ એક T20 સિરીઝ/ટૂર્નામેન્ટમાં ટીનએજર તરીકે 600 રન બનાવવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવીને ઇતિહાસ રચી દીધો છે. આ પહેલાં કોઈપણ ટીનએજર ક્રિકેટરે ક્યારેય એક T20 સિરીઝમાં 600 રનનો આંકડો પાર કર્યો નહોતો. કોઈ ટીનએજર ક્રિકેટર દ્વારા એક T20 સિરીઝમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો અગાઉનો રેકોર્ડ દેવદત્ત પડિક્કલના નામે હતો. દેવદત્ત પડિક્કલે સૈયદ મુશ્તાક અલી T20 ટ્રોફી 2019-20માં કર્ણાટક તરફથી કુલ 580 રન બનાવ્યા હતા.
એક T20 સિરીઝ અથવા ટૂર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ટીનએજર ક્રિકેટરો
1. વૈભવ સૂર્યવંશી (રાજસ્થાન રોયલ્સ) - 680 રન (IPL 2026)
2. દેવદત્ત પડિક્કલ (કર્ણાટક) - 580 રન (સૈયદ મુશ્તાક અલી T20 ટ્રોફી 2019-20)
3. તિલક વર્મા (મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ) - 397 રન (IPL 2022)
4. લુઆન-ડ્રે પ્રિટોરિયસ (પાર્લ રોયલ્સ) - 397 રન (SA20 લીગ 2024-25)
5. વિલ સ્મીડ (સમરસેટ) - 385 રન (ટી20 બ્લાસ્ટ 2021)
એક T20 સિરીઝમાં 60 સિક્સર ફટકારનાર પ્રથમ બેટ્સમેન
IPL 2026માં વૈભવ સૂર્યવંશી સૌથી વધુ 680 રન બનાવનાર ક્રિકેટર છે. સાથે જ વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2026ની આ સીઝનમાં સૌથી વધુ 65 સિક્સર ફટકાર્યા છે. વૈભવ સૂર્યવંશી સૌથી વધુ સિક્સર ફટકારનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં પણ ટોપ પર છે. વૈભવ સૂર્યવંશી કોઈ એક T20 સિરીઝમાં 60 કે તેથી વધુ સિક્સર ફટકારનાર દુનિયાનો પહેલો અને એકમાત્ર ખેલાડી બની ગયો છે.