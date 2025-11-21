IND A vs BAN A: સુપર ઓવરમાં તૂટ્યું ભારતીય ટીમનું દિલ...બાંગ્લાદેશ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપની ફાઇનલમાં...!!!
India A vs Bangladesh A, Asia Cup Rising Stars 2025: ભારતીય ટીમે ગ્રુપ મેચોમાં યુએઈ અને ઓમાન સામે જીત મેળવી હતી. જોકે, તેને પાકિસ્તાન શાહીન્સ દ્વારા હાર મળી હતી. હવે ભારતીય ટીમ બાંગ્લાદેશ-એ સામે સેમિફાઇનલમાં હારી ગઈ છે.
India A vs Bangladesh A, Asia Cup Rising Stars 2025: એસીસી મેન્સ એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025ની પ્રથમ સેમિફાઇનલમાં શુક્રવારે (21 નવેમ્બર) ભારત-એનો મુકાબલો બાંગ્લાદેશ-એ સામે થયો. દોહાના વેસ્ટ એન્ડ પાર્ક ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચનો નિર્ણય સુપર ઓવર દ્વારા થયો, જેમાં બાંગ્લાદેશે જીત મેળવી. બાંગ્લાદેશ-એનો મુકાબલો ફાઇનલમાં શ્રીલંકા-એ/પાકિસ્તાન શાહીન્સ સામે થશે. શ્રીલંકા-એ અને પાકિસ્તાન શાહીન્સ વચ્ચે બીજી સેમિફાઇનલ રમાવાની છે.
મેચમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશ બંનેએ સમાન સ્કોર (194/6) બનાવ્યા. આના કારણે મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ. સુપર ઓવરમાં ભારતે કોઈ રન બનાવ્યો નહીં અને તેની બંને વિકેટ પડી ગઈ. સુપર ઓવરમાં ભારત તરફથી જીતેશ શર્મા અને રમનદીપ સિંહ બેટિંગ કરવા ઉતર્યા, જે આશ્ચર્યજનક હતું કારણ કે વૈભવ સૂર્યવંશી ફોર્મમાં ચાલી રહ્યા હતા.
રિપન મૉન્ડોલના પહેલા બોલ પર જીતેશ શર્મા બોલ્ડ થઈ ગયા. પછી આશુતોષ શર્મા આગલા બોલ પર કેચ આઉટ થઈ ગયા. એટલે કે બાંગ્લાદેશને જીતવા માટે માત્ર 1 રન બનાવવાનો હતો. સુયશ શર્માએ ભારત તરફથી સુપર ઓવરમાં પહેલા બોલ પર યાસિર અલીની વિકેટ લીધી, પરંતુ બીજો બોલ તેણે વાઈડ ફેંક્યો અને બાંગ્લાદેશ જીતી ગયું.
આવી રહી ભારતીય ટીમની ઇનિંગ્સ
રનચેઝમાં ભારતીય ટીમની શરૂઆત તોફાની રહી. વૈભવ સૂર્યવંશી અને પ્રિયાંશ આર્ય વચ્ચે 3.4 ઓવરમાં 53 રનની ભાગીદારી થઈ. 15 બોલમાં 38 રન બનાવીને આઉટ થયા. વૈભવે પોતાની ઇનિંગ્સમાં ચાર છગ્ગા અને 2 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. 23 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા, જેમાં 3 ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. નમન ધીરે નિરાશ કર્યા અને તે માત્ર 7 રન જ જોડી શક્યા. પછી જીતેશ શર્મા (33 રન) અને નેહાલ વઢેરા (અણનમ 32 રન)ની ઇનિંગ્સે મેચને સુપર ઓવર સુધી પહોંચાડી. છેલ્લી બોલ પર ભારતને જીતવા માટે ચાર રન બનાવવાના હતા, પરંતુ બાંગ્લાદેશી ખેલાડીઓની ખરાબ ફિલ્ડિંગને કારણે ભારતીય ખેલાડીઓ નેહાલ વઢેરા અને હર્ષ દુબેએ 3 રન દોડી લીધા.
બાંગ્લાદેશ-એની ઇનિંગ્સ
ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરતા બાંગ્લાદેશ-એએ 6 વિકેટે 194 રન બનાવ્યા. ઓપનર હબીબુર રહેમાન સોહને 3 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાની મદદથી 46 બોલમાં 65 રનનું યોગદાન આપ્યું. એસએમ મેહરોબે માત્ર 18 બોલમાં અણનમ 48 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 છગ્ગા ઉપરાંત એક ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. છેલ્લી બે ઓવરમાં બાંગ્લાદેશી ટીમે 50 રન જોડ્યા. ભારત-એ માટે ગુરજાપનીત સિંહે બે વિકેટ ઝડપી. રમનદીપ સિંહ, નમન ધીર, સુયશ શર્મા અને હર્ષ દુબેને એક-એક વિકેટ મળી.
