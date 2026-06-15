/સુપર ઓવરમાં ભારતની હાર, સૂર્યવંશીની શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ સાથે બબાલ, મારામારી થતાં-થતાં બચી, જુઓ Video

IND A vs SL A : ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં શ્રીલંકા A સામે ભારત A ટીમને સુપર ઓવરમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સોમવારે દામ્બુલા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં શ્રીલંકા A ટીમે સુપર ઓવરમાં 16 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ભારત A ટીમ ફક્ત 10 રન જ બનાવી શકી હતી. સુપર ઓવરમાં સૂર્યાંશ શેડગે અને વૈભવ સૂર્યવંશી ભારત A ટીમ માટે બેટિંગ કરવા ઉતર્યા હતા, પરંતુ બંનેમાંથી કોઈ મેચ ફિનિશ કરી શક્યા નહીં.
સૂર્યવંશીની શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ સાથે બબાલ
શ્રીલંકા Aની ભારત A ટીમ સામે જીત બાદ મેદાન પર બબાલ થઈ હતી. શ્રીલંકાના ખેલાડીઓએ સેલિબ્રેશન કરવાનું શરૂ કર્યું, અને તે સમયે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ. વૈભવ સૂર્યવંશી કોઈ વાત પર ગુસ્સે થઈ ગયો અને શ્રીલંકાના ફિલ્ડર સાથે બોલાચાલી કરી. શેડગેએ તેના સાથી ખેલાડીને દૂર ખેંચી લીધો, પરંતુ વૈભવ મેદાન છોડવાના મૂડમાં નહોતો. આખરે બંને ટીમોએ હાથ મિલાવ્યા અને મેચ સમાપ્ત થઈ.
Big heated moment between Vaibhav and a SL Player pic.twitter.com/rKllQ8KJuJ
— CSK Core (@CSKCore) June 15, 2026
સુપર ઓવરમાં હાર
સુપર ઓવરમાં શ્રીલંકા ટીમ માટે બોલિંગની જવાબદારી કુગાથાસ માથુલને સંભાળી. સૂર્યાંશ શેડગેએ પહેલા બોલે બે રન લીધા. બીજો બોલ ડોટ હતો, જ્યારે ત્રીજા બોલ પર એક સિંગલ આવ્યો. ચોથા બોલ પર વૈભવ સૂર્યવંશી સ્ટ્રાઈક પર હતો, ત્યારે ફક્ત બે રન આવ્યા. ત્યારબાદ તેણે પાંચમા બોલ પર ચોગ્ગો ફટકાર્યો. અંતિમ બોલ પર કોઈ રન બન્યો નહીં.
અરશદ ખાને છેલ્લી ઓવરમાં માત્ર 4 રન આપ્યા
મેચમાં ભારત Aએ ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 49.2 ઓવરમાં 265 રન બનાવ્યા. ભારત A માટે સૂર્યાંશ શેડગે 72 અને વિપરાજ નિગમે 51 રનનું યોગદાન આપ્યું. વૈભવ સૂર્યવંશી ફરી એકવાર ફેલ થયો. 21 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો. શ્રીલંકા A માટે વિજયકાંત વ્યાસકાંત અને મોહમ્મદ શિરાઝે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી.
જવાબમાં શ્રીલંકા Aએ નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં 9 વિકેટે 265 રન બનાવ્યા, જેના કારણે મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ. શ્રીલંકા તરફથી સદીરા સમરવિક્રમાએ 93 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, પરંતુ અંતિમ ઓવરમાં તેના આઉટ થવાથી યજમાન ટીમ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ. અરશદ ખાને છેલ્લી ઓવર ફેંકી, જેમાં ફક્ત 4 રન આપ્યા, જેના કારણે મેચ ટાઈ થઈ હતી.