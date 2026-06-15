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સુપર ઓવરમાં ભારતની હાર, સૂર્યવંશીની શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ સાથે બબાલ, મારામારી થતાં-થતાં બચી, જુઓ Video

IND A vs SL A : સુપર ઓવરમાં વૈભવ સૂર્યવંશી ભારતને જીત ના અપાવી શક્યો, જે બાદ મેદાન પર વૈભવ સૂર્યવંશીની શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ સાથે બબાલ થઈ હતી. સૂર્યાંશ શેડગેએ તેને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 15, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:27 PM IST
સુપર ઓવરમાં ભારતની હાર, સૂર્યવંશીની શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ સાથે બબાલ, મારામારી થતાં-થતાં બચી, જુઓ Video

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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સુપર ઓવરમાં ભારતની હાર, સૂર્યવંશીની શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ સાથે બબાલ, જુઓ Video
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