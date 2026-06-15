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વિપરાજ નિગમે એવું તે શું કર્યું કે ટીમ ઈન્ડિયાને લાગી 10 રનની પેનલ્ટી, આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે

IND A vs SL A : શ્રીલંકામાં ચાલી રહેલી ત્રિકોણીય ODI શ્રેણીની ચોથી મેચમાં ભારત A ટીમ યજમાન શ્રીલંકા A ટીમ સામે રમી રહી છે. મેચ દરમિયાન ભારતીય ટીમને 10 રનની પેનલ્ટી ફટકારવામાં આવી હતી, વિપરાજ નિગમની ભૂલને કારણે ટીમને મોટો ફટકો પડ્યો હતો.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 15, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:45 PM IST
વિપરાજ નિગમે એવું તે શું કર્યું કે ટીમ ઈન્ડિયાને લાગી 10 રનની પેનલ્ટી, આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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વિપરાજે એવું તે શું કર્યું કે ટીમ ઈન્ડિયાને લાગી 10 રનની પેનલ્ટી, આ ભૂલ પડી ભારે
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