/વિપરાજ નિગમે એવું તે શું કર્યું કે ટીમ ઈન્ડિયાને લાગી 10 રનની પેનલ્ટી, આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે

IND A vs SL A : ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચેની ત્રિકોણીય ODI શ્રેણીની ચોથી મેચ હાલમાં ચાલી રહી છે. આ મેચમાં ભારતીય ટીમની બેટિંગ લાઇનઅપ ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગઈ હતી. જ્યારે વિપરાજ નિગમ સૂર્યાંશ શેડગે સાથે ક્રીઝ પર આવ્યો ત્યારે ટીમે માત્ર 143 રનમાં 7 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. 35મી અને 37મી ઓવરમાં વિપરાજે કરેલી ભૂલો ટીમ માટે મોંઘી સાબિત થઈ, કારણ કે અમ્પાયરે કુલ 10 રન કાપી લીધા.
ટીમ ઈન્ડિયાને લાગી 10 રનની પેનલ્ટી
વિપરાજની ભૂલને કારણે, બે અલગ અલગ પ્રસંગોએ ભારતના સ્કોરમાંથી 5 રન કાપવામાં આવ્યા. 35મી ઓવર દરમિયાન ભારતીય સ્કોરકાર્ડમાંથી પાંચ રન કાપવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ નિગમ દ્વારા ફરી એકવાર 37મી ઓવરમાં આ જ ભૂલ કરતા બીજા 5 રન ગુમાવવા પડ્યા. ટીમ પહેલાથી જ રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી હતી અને તે તેને 10 રનની પેનલ્ટી ભોગવવી પડી.
ભારત Aને કેમ લાગી 10 રનની પેનલ્ટી ?
જ્યારે ભારત A ટીમનો ખેલાડી વિપરાજ નિગમ બેટિંગ કરવા આવ્યો, ત્યારે અમ્પાયરે તેને વારંવાર પિચની વચ્ચે દોડવા બદલ વોર્નિંગ આપી. તેને લાસ્ટ વોર્નિંગ પણ આપવામાં આવી. તેમ છતાં જ્યારે તે 35મી ઓવર દરમિયાન પિચની વચ્ચે દોડી ગયો, ત્યારે અમ્પાયરે પહેલી પેનલ્ટી લગાવી. જ્યારે વિપ્રજે 37મી ઓવરમાં ભૂલનું પુનરાવર્તન કર્યું, ત્યારે અમ્પાયરે બીજા 5 રન કાપ્યા. પરિણામે શ્રીલંકાની ટીમને મેચમાં 10 રનનો ફાયદો થયો.
ભારતીય બેટિંગ ડગમગી
આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ ફરી એકવાર નિરાશ કર્યા, 14 બોલમાં 21 રન બનાવીને આઉટ થયો. તેના સિવાય પ્રભસિમરન સિંહ (11), કેપ્ટન તિલક વર્મા (23) અને રુતુરાજ ગાયકવાડ (37) પણ પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. આયુષ બદોની અને નિશાંત સિંધુ પણ ખાસ પ્રભાવ પાડી શક્યા નહીં. આ મેચ પહેલા, ભારતીય ટીમે પહેલી મેચમાં શ્રીલંકા Aને હરાવ્યું હતું, પરંતુ બીજી મેચમાં અફઘાનિસ્તાન સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.