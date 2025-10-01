Prev
6,6,6,6,6,6,6,6...વૈભવ સૂર્યવંશીની ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ધમાકેદાર સદી, કાંગારૂ બોલરોને ધોઈ નાખ્યા

Vaibhav Suryavanshi : ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ યુથ ટેસ્ટના બીજા દિવસે ટીમ ઈન્ડિયા માટે વૈભવ સૂર્યવંશીએ ધમાકેદાર સદી ફટકારી હતી. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં આઠ છગ્ગા અને નવ ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

Dilip Chaudhary|Oct 01, 2025, 11:36 AM IST

Vaibhav Suryavanshi : 14 વર્ષીય યુવા ખેલાડી વૈભવ સૂર્યવંશીએ ભારતીય અંડર-19 ટીમ માટે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ધૂમ મચાવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પ્રથમ યુવા ટેસ્ટના બીજા દિવસે વૈભવે 86 બોલમાં 113 રનની ધમાકેદાર ઈનિંગ રમી. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 8 છગ્ગા અને 9 ચોગ્ગા પણ ફટકાર્યા. જે વૈભવ સૂર્યવંશીની ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર પહેલી સદી હતી. આ રીતે વૈભવ સૂર્યવંશીએ ટીમ ઈન્ડિયાને મજબૂત શરૂઆત અપાવી.

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની આ મેચ બ્રિસ્બેનમાં રમાઈ રહી છે. પહેલા બેટિંગ કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમે 91.2 ઓવરમાં 243 રન બનાવ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી, પરંતુ સ્ટીવન હોગે ઈનિંગ સંભાળી અને ટીમ 200 રનના આંક સુધી પહોંચી શકી.

ટીમ ઈન્ડિયાએ લીડ મેળવી 

ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીની સદીની મદદથી ટીમ ઈન્ડિયાએ લીડ મેળવી છે. વૈભવ ઉપરાંત વેદાંત ત્રિવેદીએ પણ ટીમ ઈન્ડિયા માટે મજબૂત ઇનિંગ રમી અને અડધી સદી ફટકારી. જો કે, ઓપનિંગ બેટ્સમેન અને કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રે નિષ્ફળ ગયો. મ્હાત્રે 15 બોલમાં માત્ર 21 રન બનાવી આઉટ થયો. વિહાન મલ્હોત્રાએ પણ માત્ર 6 રન બનાવ્યા.

દિપેશ દેવેન્દ્રનનું શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન

ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 સામેની મેચમાં દિપેશ દેવેન્દ્રન ટીમ ઈન્ડિયા માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે 16.2 ઓવરમાં માત્ર 45 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી. કિશન કુમારે પણ 16 બોલમાં 48 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે અનમોલજીત સિંહ અને ખિલન પટેલે એક-એક વિકેટ લીધી.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

