/ભારતે રાજકોટમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું, રસાકસી ભરી મેચમાં છેલ્લી ઓવરમાં ટીમ ઈન્ડિયાની જીત

IND U19 vs AUS U19 : ભારત અંડર-19 અને ઓસ્ટ્રેલિયા અંડર-19 વચ્ચેની ત્રણ મેચની યુથ વન-ડે (ODI) શ્રેણીની પ્રથમ મેચ નિરંજન શાહ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. વરસાદને કારણે મેચને ઘટાડીને 20 ઓવરની કરવામાં આવી હતી. આ રોમાંચક મુકાબલામાં ભારતની યુવા ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવીને શ્રેણીમાં 1-0ની સરસાઈ મેળવી હતી.
આ મેચમાં ભારતના ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ખેલાડીઓના પુત્રો અન્વય દ્રવિડ અને આર્યવીર સેહવાગે તેમના પિતાની સ્ટાઈલની યાદ અપાવતું શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, જ્યારે ઓલરાઉન્ડર યશવર્ધન ચૌહાણ ભારતની જીતના મુખ્ય નાયક તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો.
આર્યવીર-અન્વયે અપાવી સેહવાગ-દ્રવિડની યાદ
ટીમ ઈન્ડિયાના ટોસ હાર્યા બાદ ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરી, ત્યારે આર્યવીર સેહવાગે તેના પિતા વીરેન્દ્ર સેહવાગની સ્ટાઈલમાં ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી હતી. ઓપનર તરીકે ક્રિઝ પર ઉતરેલા આર્યવીરે 26 બોલમાં 28 રનની આક્રમક ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં પાંચ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રાહુલ દ્રવિડના 17 વર્ષીય પુત્ર અન્વય દ્રવિડે છઠ્ઠા ક્રમે આવીને મેચનું પાસું પલટી નાખ્યું હતું. અન્વયે 211.11ના જબરદસ્ત સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે માત્ર 18 બોલમાં 38 રન (2 ચોગ્ગા, 3 છગ્ગા) ફટકાર્યા હતા.
યશવર્ધન ચૌહાણનું ઓલ-રાઉન્ડ પ્રદર્શન
જ્યારે ભારતીય ટીમ 12મી ઓવરમાં 4 વિકેટે 88 રન સાથે સંઘર્ષ કરી રહી હતી, ત્યારે યશવર્ધન ચૌહાણ અને અન્વય દ્રવિડે પાંચમી વિકેટ માટે 69 રનની તોફાની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. યશવર્ધને 34 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 54 રન બનાવી અડધી સદી ફટકારી હતી. આ ભાગીદારીના જોરે ભારતીય અંડર-19 ટીમે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 182 રનનો મજબૂત સ્કોર ખડક્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી ઓફ-સ્પિનર એલી બ્રેઈને 29 રન આપીને 2 વિકેટ ઝડપી હતી.
મોહિત ઉલ્વા અને યશવર્ધને જીત અપાવી
183 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે જોરદાર લડત આપી હતી. કેપ્ટન જેક જોસનાકે 27 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા, જ્યારે હેડન બાર્બુલોવિક 40 અને નીલ પટેલે 45 રનની આક્રમક ઇનિંગ્સ રમી હતી. યશવર્ધન ચૌહાણે બોલિંગમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ઓસ્ટ્રેલિયાના બે સૌથી ખતરનાક અને સેટ થયેલા બેટ્સમેનો બાર્બુલોવિક અને નીલ પટેલને આઉટ કર્યા હતા. ઓસ્ટ્રેલિયાને જીતવા માટે છેલ્લી ઓવરમાં 11 રનની જરૂર હતી. ફાસ્ટ બોલર મોહિત ઉલ્વાને બોલિંગ આપવામાં આવી, તેણે ખૂબ જ સટીક બોલિંગ કરી અને છેલ્લી ઓવરમાં માત્ર ૩ રન આપી ભારતને રોમાંચક જીત અપાવી હતી.