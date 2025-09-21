Prev
વૈભવ સૂર્યવંશીએ ફરી મચાવ્યું તોફાન... 22 બોલની ઈનિંગમાં કર્યો ચોગ્ગા-છગ્ગાનો વરસાદ, કંગારુ બોલરોને લીધા આડે હાથ

Vaibhav Suryavanshi: ભારતીય ક્રિકેટનો યુવા ખુંખાર વૈભવ સૂર્યવંશી હવે ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર તબાહી મચાવી રહ્યો છે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાની અંડર-19 ટીમો વચ્ચેની પ્રથમ યુથ વનડે મેચમાં 14 વર્ષના સ્ટારે માત્ર 22 બોલમાં જ કાંગારૂ બોલરોને લાચાર બનાવી દીધા હતા. બ્રિસ્બેનના મેદાન પર વૈભવનો તોફાની અંદાજ જોવા મળ્યો હતો.

Sep 21, 2025

Vaibhav Suryavanshi: વૈભવ સૂર્યવંશી ભારતીય ક્રિકેટમાં એક એવું નામ છે, જેમણે માત્ર 14 વર્ષની ઉંમરે પોતાની તોફાની બેટિંગથી દુનિયાભરના બોલરોમાં ડર પેદા કર્યો છે. IPL 2025માં ડેબ્યૂ કરતાની સાથે જ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ચર્ચામાં આવેલ બિહારના આ પુત્રનું બેટ સતત તબાહી મચાવી રહ્યું છે. સૌથી નાની ઉંમરે IPLમાં ડેબ્યૂ અને પછી બીજી સૌથી ઝડપી IPL સદી ફટકારી આ ટુર્નામેન્ટનો સૌથી યુવાન સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો. IPL પછી વૈભવે ભારતની અંડર-19 ટીમ માટે રમતા ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટેસ્ટ અને ODI મેચોમાં પોતાની તાબડતોડ બેટિંગથી ઘણા રન બનાવ્યા. હવે વૈભવનું બેટ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ધૂમ મચાવી રહ્યું છે.

22 બોલમાં ફટકારી આટલી બાઉન્ડ્રી
ભારતની અંડર-19 ટીમ હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસે છે, જ્યાં બ્રિસ્બેનના ઇયાન હીલી ઓવલ ખાતે પ્રથમ યુથ વનડે રમાઈ હતી. આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઓસ્ટ્રેલિયાના બોલરોને તેની વિસ્ફોટક બેટિંગની ઝલક બતાવી હતી. વૈભવ ભલે માત્ર 22 બોલ રમ્યા બાદ આઉટ થઈ ગયો હોય, પરંતુ આ ઇનિંગ દર્શાવે છે કે, તે ભવિષ્યની મેચોમાં બોલરો પર હાવી થવાનો છે. ઓપનિંગ કરવા આવેલ વૈભવે 7 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની સાથે 38 રન બનાવ્યા. આ દરમિાન વૈભવે 172ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી.

ચોગ્ગાથી શરૂઆત, પછી બાઉન્ડ્રી પર બાઉન્ડ્રી
226 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા વૈભવે ઇનિંગના પહેલા જ બોલ પર ચોગ્ગાથી શરૂઆત કરી. પહેલી ઓવરમાં વૈભવે બે શાનદાર ચોગ્ગા ફટકાર્યા. ત્યારબાદ ત્રીજી ઓવરમાં વૈભવે ફરીથી પોતાના હાથ ખોલીને ત્રણ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. વૈભવ અહીં જ અટક્યો નહીં; બીજી ઓવરમાં તેમણે એક જોરદાર સિક્સર ફટકારીને પોતાનો ઇરાદો સ્પષ્ટ બતાવી દીધો હતો. ત્યારબાદ વૈભવે આગામી બે બોલમાં વધુ બે ચોગ્ગા ફટકારીને 38 રન બનાવ્યા. જો કે, પાંચમી ઓવરમાં વૈભવની વિસ્ફોટક ઇનિંગનો અંત આવ્યો જ્યારે તે પાછળ કેચ આઉટ થઈ ગયો હતો.

IPLથી જ શાનદાર ફોર્મમાં છે વૈભવ
IPL કરિયરની શરૂઆત વૈભવે તેની પહેલા બોલ પર છગ્ગા મારીને કરી હતી. તેના બેખોફ અંદાજ ઘણા ભારતીય દિગ્ગજોના દિલ જીતી લીધા હતા. ત્યારબાદ વૈભવે સિઝન દરમિયાન ઘણી વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમી. વૈભવે શુભમન ગિલની ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે માત્ર 35 બોલમાં સદી ફટકારીને IPLમાં ભારતીય ખેલાડી દ્વારા સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. આ પછી ઘણા દિગ્ગજોએ એવું પણ કહ્યું કે,તે ટૂંક સમયમાં ભારત માટે ડેબ્યૂ કરશે.

સૂર્યવંશીએ IPLનું આ શાનદાર ફોર્મ ચાલુ રાખ્યું અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની યુથ ODI સિરીઝમાં રન બનાવ્યા. તેમણે 5 મેચમાં 355 રન બનાવ્યા, જેમાં 143 રનની શાનદાર ઇનિંગનો સમાવેશ થાય છે. ચોથી ODIમાં પોતાની સદી સાથે સૂર્યવંશી અંડર-19 ક્રિકેટમાં સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બન્યો. ત્યારબાદ તે યુથ ટેસ્ટ સિરીઝમાં વિકેટ લેનાર સૌથી યુવા ખેલાડી પણ બન્યો છે.

