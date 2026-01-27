Prev
U19 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ કેમ કાળી પટ્ટી પહેરીને ઉતર્યા ? જાણો શું છે કારણ

IND U19 vs ZIM U19 : ઝિમ્બાબ્વે સામેની અંડર-19 વર્લ્ડ કપ મેચ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓએ હાથ પર કાળી પટ્ટી પહેરીને રમવા ઉતર્યા હતા. ખેલાડીઓ શા માટે કાળી પટ્ટી પહેરીને ઉતર્યા હતા, તેનું કારણ પણ સામે આવ્યું છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:01 PM IST

U19 વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓ કેમ કાળી પટ્ટી પહેરીને ઉતર્યા ? જાણો શું છે કારણ

IND U19 vs ZIM U19 : ICC અંડર 19 વર્લ્ડ કપ 2026ની 30મી મેચ આજે એટલે કે 27 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ બુલાવાયોમાં ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે ચાલી રહેલી મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ટીમ ઈન્ડિયા મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરી રહી છે અને મોટો સ્કોર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. 

ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચમાં સારી શરૂઆત કરી છે. ભારતીય ટીમ આ અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં એક પણ મેચ હારી નથી. તેઓ આજે આ મેચ જીતીને પોતાની જીતની લય જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. આ દરમિયાન ભારતીય ખેલાડીઓ કાળી પટ્ટી પહેરીને મેદાનમાં ઉતર્યા હતા, જેના કારણે બધાના મનમાં  સવાલ છે કે ભારતીય ખેલાડીઓ હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધીને કેમ રમી રહ્યા છે.

ખેલાડીઓએ કેમ બાંધી કાળી પટ્ટી ?

હકીકતમાં BCCIના પૂર્વ ચેરમેન ઇન્દ્રજીત સિંહ બિન્દ્રાનું તાજેતરમાં નવી દિલ્હીમાં અવસાન થયું હતું. ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓએ બિંદ્રાને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે કાળી પટ્ટી પહેરી હતી. બિંદ્રાએ 1993થી 1996 સુધી BCCIના ચેરમેન અને 1978થી 2014 સુધી પંજાબ ક્રિકેટ એસોસિએશનના ચેરમેન તરીકે સેવા આપી હતી. તેમની સેવાના સન્માનમાં 2015માં મોહાલીના પીસીએ સ્ટેડિયમનું નામ બદલીને આઈ.એસ. બિંદ્રા સ્ટેડિયમ રાખવામાં આવ્યું હતું. 

ઇન્દ્રજીત સિંહ બિન્દ્રાની ભારતીય ક્રિકેટમાં ભૂમિકા 

એક વરિષ્ઠ વહીવટકર્તા તરીકે બિન્દ્રાએ જગમોહન દાલમિયા સાથે મળીને 1990ના દાયકામાં વિશ્વ ક્રિકેટમાં ભારતનું સ્થાન સ્થાપિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે ટેલિવિઝન અધિકારોમાં વ્યાપારી તકોને ઓળખી, જેના કારણે પ્રાઈવેટ બ્રોડકાસ્ટરની એન્ટ્રી થઈ. જેના કારણે ક્રિકેટના નાણાકીય માળખામાં સંપૂર્ણપણે પરિવર્તન આવ્યું અને ભારતના વૈશ્વિક પ્રભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો.

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે બિન્દ્રાએ ભારતમાં મુખ્ય ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરવાના અધિકારો ICCને મેળવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. ત્યારબાદ તેમણે ICC પ્રમુખના મુખ્ય સલાહકારોમાંના એક તરીકે સેવા આપી. વહીવટકર્તા તરીકેની ભૂમિકા ઉપરાંત બિન્દ્રા ભારતીય ક્રિકેટ વહીવટ પર તેમના સ્પષ્ટ મંતવ્યો માટે પણ જાણીતા હતા. ખાસ કરીને, તેમણે IPL 2013 ભ્રષ્ટાચાર કૌભાંડમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીના અભાવ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે.

