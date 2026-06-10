/અફઘાનિસ્તાન સામેની પ્રથમ ODIમાં કેવી હશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવન ? હાર્દિક-નીતિશને લઈને સસ્પેન્સ

IND vs AFG 1st ODI Predicted Playing 11 : એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચમાં અફઘાનિસ્તાનને એક ઇનિંગ અને 300 રનના રેકોર્ડ માર્જિનથી હરાવ્યા બાદ ભારતીય ટીમ હવે તેની સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે તૈયારી કરી રહી છે. રોહિત શર્માની ઉપલબ્ધતા અંગે અટકળો વચ્ચે શુભમન ગિલની ટીમ ધર્મશાલામાં પ્રથમ ODI રમવા માટે તૈયાર છે. તાજેતરના અહેવાલો સૂચવે છે કે રોહિત અને હાર્દિક પંડ્યા બંને ફિટ જાહેર થયા છે, પરિણામે, બંને ખેલાડીઓ શરૂઆતની મેચમાં રમી શકે છે.
સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી 'ડિસ્ટલ સેમીમેમ્બ્રેનોસસ ટેન્ડન ટિયર' (હેમસ્ટ્રિંગ ઈજા)ને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે અને તેના સ્થાને યશસ્વી જયસ્વાલને તક આપવામાં આવી છે. ટીમ હાલમાં વિરાટની ગેરહાજરીમાં ત્રીજા નંબર પર કોણ બેટિંગ કરશે તે અંગે વિચારણા કરી રહી છે.
ટીમ ઇન્ડિયાની નવી વ્યૂહરચના શું છે ?
ODI વર્લ્ડ કપ 2027 માટેના માસ્ટર પ્લાનને ધ્યાનમાં રાખીને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ટીમ મેનેજમેન્ટ ખેલાડીઓને પારખવા માટે કેટલીક ODI મેચ રમશે. વિરાટની ગેરહાજરી એક મોટી ખાલી જગ્યા છે, પરંતુ તે યુવાઓ માટે પોતાને સાબિત કરવાની તક પણ છે. વધુમાં નેતૃત્વની ભૂમિકા સંભાળ્યા પછી ભારતના નવા T20 કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર માટે પ્રથમ ODI શ્રેણી હશે.
ઓપનિંગ જોડી
KKRના મુખ્ય કોચ અભિષેક નાયરે ધર્મશાળામાં પ્રથમ મેચ માટે ભારતની પ્લેઈંગ XIની ભવિષ્યવાણી કરી છે. સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ સાથે વાત કરતા, તેમણે જણાવ્યું કે શુભમન ગિલ અને રોહિત શર્માએ ઇનિંગની શરૂઆત કરવી જોઈએ. નાયર માને છે કે વિરાટ કોહલીના સ્થાને યશસ્વી જયસ્વાલને ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરવાની તક આપવી જોઈએ, કારણ કે તે પાવરપ્લે દરમિયાન ટીમને આક્રમક શરૂઆત આપી શકે છે.
મિડલ ઓર્ડર કેટલો મજબૂત ?
અભિષેક નાયરના મતે ભારતનો મિડલ ઓર્ડર સ્થિરતા અને શક્તિનું મિશ્રણ હશે, જેમાં શ્રેયસ ઐયર નંબર 4 પર અને કેએલ રાહુલ નંબર 5 પર બેટિંગ કરશે. તેમને વિસ્ફોટક ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા નંબર 6 પર અને વોશિંગ્ટન સુંદર નંબર 7 પર મજબૂત બનાવશે. નાયરની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવનને જોતા, તે નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને બદલે ઈજામાંથી વાપસી કરી રહેલા હાર્દિક પંડ્યાને સ્થાન આપવાનું પસંદ કરે છે.
બોલિંગ વિભાગમાં કોણ ચમકશે ?
બોલિંગ વિભાગમાં નાયરે સ્પિન ઓલરાઉન્ડર હર્ષ દુબેને નંબર 8 પર શામેલ કર્યો છે. દુબેએ સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું છે. ફાસ્ટ બોલિંગનું નેતૃત્વ અર્શદીપ સિંહ અને ગુર્નૂર બ્રાર કરશે. 11મા સ્થાન માટે તે પિચની સ્થિતિના આધારે કુલદીપ યાદવ અથવા વધારાના ફાસ્ટ બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને તક મળી શકે છે.
અભિષેક નાયરે પસંદ કરેલ ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન:
શુભમન ગિલ, રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ, હાર્દિક પંડ્યા, વોશિંગ્ટન સુંદર, હર્ષ દુબે, અર્શદીપ સિંહ, ગુરનૂર બ્રાર, કુલદીપ યાદવ.
અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી માટે ભારતની ODI ટીમ:
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, શ્રેયસ અય્યર (વાઈસ-કેપ્ટન), કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), હાર્દિક પંડ્યા, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, પ્રિન્સ યાદવ, ગુરનૂર બ્રાર, હર્ષ દુબે.