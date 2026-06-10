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અફઘાનિસ્તાન સામેની પ્રથમ ODIમાં કેવી હશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવન ? હાર્દિક-નીતિશને લઈને સસ્પેન્સ

IND vs AFG 1st ODI Predicted Playing 11 : અભિષેક નાયરે ધર્મશાલામાં ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની પ્રથમ વનડે માટે પોતાની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન પસંદ કરી છે. વિરાટ કોહલીની ઇજા બાદ યશસ્વી જયસ્વાલને નંબર-3 પર તક મળવાની શક્યતા છે, જ્યારે રોહિત અને હાર્દિકે ફિટનેસ પાછી મેળવ્યા બાદ ટીમમાં વાપસી કરી છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 10, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:45 AM IST
અફઘાનિસ્તાન સામેની પ્રથમ ODIમાં કેવી હશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવન ? હાર્દિક-નીતિશને લઈને સસ્પેન્સ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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