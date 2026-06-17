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બીજી વનડેમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11, ગંભીર અને ગિલ આ બે ખેલાડીઓને આપશે તક ?

IND vs AFG : હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને શુભમન ગિલ લખનૌમાં બીજી વનડેમાં યુવા ફાસ્ટ બોલર પ્રિન્સ યાદવને તક આપવાનું વિચારી શકે છે. પ્રિન્સ પાસે રમવાની મજબૂત તક છે, કારણ કે તેને IPL દરમિયાન આ સ્થળે રમવાનો અનુભવ છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 17, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:02 PM IST
બીજી વનડેમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11, ગંભીર અને ગિલ આ બે ખેલાડીઓને આપશે તક ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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બીજી વનડેમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11, ગંભીર-ગિલ આ બે ખેલાડીઓને આપશે તક ?
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