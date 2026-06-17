/બીજી વનડેમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11, ગંભીર અને ગિલ આ બે ખેલાડીઓને આપશે તક ?

IND vs AFG : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે બીજી વનડે મેચ 17 જૂનના રોજ લખનૌના ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે. શુભમન ગિલ અને તેની ટીમ શ્રેણી જીતવાનું ટાર્ગેટ રાખશે, ત્યારે ટીમ મેનેજમેન્ટ આગામી વર્ષે યોજાનાર વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને બેન્ચ પરના ખેલાડીઓને તક આપવાનું પણ વિચારી શકે છે. ધર્મશાલામાં રમાયેલી પહેલી વનડેમાં સ્પિનર હર્ષ દુબે અને ફાસ્ટ બોલર ગુરનૂર બ્રારે ડેબ્યૂ કર્યું અને બંનેએ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા 3-3 વિકેટ લીધી.
લખનૌમાં બીજી વનડે માટે હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને શુભમન ગિલ યુવા ફાસ્ટ બોલર પ્રિન્સ યાદવને ફિલ્ડિંગ આપવાનું વિચારી શકે છે. IPLમાં આ મેદાન પર તેમના વ્યાપક અનુભવને કારણે પ્રિન્સ પાસે રમવાની મજબૂત તક છે. તે છેલ્લા બે વર્ષથી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે રમી રહ્યો છે.
પ્રિન્સ અને કુલદીપને મળશે તક ?
અફઘાનિસ્તાન સામેની બીજી વનડેમાં પ્રિન્સ યાદવ ટીમ ઈન્ડિયા માટે મુખ્ય હથિયાર સાબિત થઈ શકે છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને અર્શદીપ સિંહની જગ્યાએ તક આપી શકે છે. દરમિયાન અનુભવી સ્પિનર કુલદીપ યાદવને પણ લખનૌમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે. કુલદીપ એકાના સ્ટેડિયમમાં ખૂબ અસરકારક સાબિત થઈ શકે છે અને વોશિંગ્ટન સુંદરનું સ્થાન લઈ શકે છે.
એકાના સ્ટેડિયમમાં કેવો છે રેકોર્ડ
એકાના સ્ટેડિયમ ખાતે અત્યાર સુધીમાં નવ ODI મેચ રમાઈ છે. અહીંની પિચ શરૂઆતમાં બોલરોને મદદ કરે છે, જ્યારે ઇનિંગ્સ આગળ વધતાં સ્પિનરોને મદદ કરે છે. અહીં ODIમાં સૌથી વધુ ટીમ સ્કોર 311 છે, જ્યારે સૌથી ઓછો 129 છે. પીછો કરતી ટીમ આ સ્થળે પાંચ વખત વિજયી બની છે, જ્યારે સ્કોરનો બચાવ કરતી ટીમ ચાર વખત જીતી છે.
ટીમ ઇન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષ દુબે, કુલદીપ યાદવ, ગુરનૂર બ્રાર, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, પ્રિન્સ યાદવ,