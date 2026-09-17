/ત્રીજી T20માં ભારતીય ટીમમાં મોટો ફેરફાર, આ ખેલાડીને મળી તક, જાણો કોણ થયું બહાર

IND vs AFG : દિલ્હીમાં ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રીજી અને અંતિમ મેચ રમાઈ રહી છે. શ્રેણીના સંદર્ભમાં આ મેચ ભલે માત્ર ઔપચારિકતા હોય, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયા માટે તે મહત્વપૂર્ણ છે. અફઘાનિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભારતીય ટીમમાં એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. અર્શદીપ સિંહના સ્થાને યશ ઠાકુરને તક આપવામાં આવી છે.
અફઘાનિસ્તાને બે ફેરફારો કર્યા છે, જેમાં અબ્દુલ્લા અહમદઝાઈ અને નૂર રહેમાન આજે તેમની T20 કારકિર્દીની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. નૂર અહમદ અને ગુલબદિન નાઈબ આ મેચ રમી રહ્યા નથી.
ક્લીન સ્વીપ કરવા ઉતરશે ભારત
ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં ભારત પહેલેથી જ 2-0ની અજેય સરસાઈ મેળવી ચૂક્યું છે. હવે, શ્રેયસ અય્યરના નેતૃત્વમાં ટીમ અફઘાનિસ્તાન સામે ૩-૦થી 'ક્લીન સ્વીપ' મેળવવાના લક્ષ્ય સાથે રમી રહી છે. એશિયન ગેમ્સ 2026માં તેના અભિયાન પહેલાં આ 'ક્લીન સ્વીપ' ટીમનો આત્મવિશ્વાસ વધારી શકે છે.
સૂર્યવંશીને ના મળી તક
અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહેલી આ મેચ અંગે સૌથી મોટો પ્રશ્ન પ્લેઈંગ XI વિશે હતો. યુવા પ્રતિભા વૈભવ સૂર્યવંશીને પ્રથમ બે મેચમાં તક મળી નહોતી, તેથી ચાહકો ત્રીજી મેચ માટેની ટીમ લાઇન-અપ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા હતા. જોકે, સૂર્યવંશીએ આ મેચ પણ બહાર બેસવું પડ્યું છે, હવે તે સીધો એશિયન ગેમ્સ માટે રવાના થશે.
ભારતે પ્રથમ મેચ જીતીને સરસાઈ મેળવ્યા બાદ, 15 સપ્ટેમ્બરે રમાયેલી બીજી T20માં અફઘાનિસ્તાનને 7 વિકેટથી હરાવીને શ્રેણી પોતાના નામે કરી લીધી હતી. બીજી મેચમાં ભારતીય બોલરોએ ફરી એકવાર અફઘાન બેટ્સમેનો પર દબાણ જાળવી રાખ્યું હતું. ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ભારતની જીતના હીરો સાબિત થયો. પ્રથમ મેચમાં ખાસ પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા બાદ, તેણે શાનદાર વાપસી કરી અને ત્રણ વિકેટ ઝડપી.
ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવન
સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, યશ ઠાકુર, જસપ્રીત બુમરાહ.
અફઘાનિસ્તાનની પ્લેઈંગ ઈલેવન
ઈબ્રાહિમ ઝદરાન (કેપ્ટન), રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ (વિકેટકીપર), સેદીકુલ્લાહ અટલ, અબ્દુલ્લા અહમદઝાઈ, દરવીશ રસુલી, નૂર-ઉલ-રહેમાન, અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, મોહમ્મદ નબી, રાશિદ ખાન, મુજીબ ઉર રહેમાન, ફઝલહક ફારૂકી.