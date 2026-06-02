/IND vs AFG : ભારતીય ટીમમાં વધુ એક ખેલાડીની અચાનક એન્ટ્રી, ટેસ્ટમાં મળી શકે છે ડેબ્યૂની તક

IND vs AFG : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે 6 જૂનથી ટેસ્ટ મેચ શરૂ થવાની છે. BCCIએ આ મેચ માટે ટીમની જાહેરાત કરી દીધી હતી. હવે મેચના માત્ર ચાર દિવસ પહેલા અચાનક વધુ એક ખેલાડીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેને બેકઅપ બોલર તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. પરિણામે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું તેને પહેલીવાર ભારતીય ટીમ માટે રમવાની તક મળશે? આ ખેલાડી જમ્મુ-કાશ્મીરનો આકિબ નબી છે, જેણે તાજેતરમાં અસાધારણ પ્રદર્શન કર્યું છે.
આકિબ નબીને ભારત માટે ડેબ્યૂ કરવાની મળી શકે છે તક
જમ્મુ-કાશ્મીરના ફાસ્ટ બોલર આકિબ નબીને અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચ માટે ભારતીય ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, કોઈ પણ વર્તમાન ખેલાડીને પડતો મૂકવામાં આવ્યો નથી. તે બેકઅપ બોલર તરીકે ટીમમાં જોડાયો છે. હર્ષિત રાણા અને આકાશ દીપ આ ટેસ્ટ મેચમાં રમી રહ્યા નથી, કારણ કે તેઓ હાલમાં ઈજાગ્રસ્ત છે અને તેમને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થવા માટે થોડો સમય લાગશે. વધુમાં જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. ટીમમાં હાલમાં મોહમ્મદ સિરાજ અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા છે. આ સંદર્ભને જોતાં એવી પ્રબળ શક્યતા છે કે નબીને ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી શકે છે.
અજીત અગરકરે નબીને સામેલ કરવા અંગે શું કહ્યું ?
આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે મૂળ ટીમમાં પસંદ કરાયેલા ખેલાડીઓ યથાવત છે, ત્યારે આકિબ નબી હવે એક નવા ખેલાડી તરીકે ટીમમાં જોડાયો છે. અગરકરે જણાવ્યું હતું કે નબીએ જમ્મુ-કાશ્મીર માટે રમતી વખતે રણજી ટ્રોફી અને અન્ય ટુર્નામેન્ટમાં પ્રશંસનીય પ્રદર્શન કર્યું છે.
નબીએ રણજી ટ્રોફીમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું
આકિબ નબીએ ગયા વર્ષે રણજી ટ્રોફીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે 17 ઇનિંગ્સમાં 60 વિકેટો લઈને સનસનાટી મચાવી હતી. આ દરમિયાન, તેણે 12.60ની પ્રભાવશાળી બોલિંગ સરેરાશ જાળવી રાખી હતી. આકિબ નબીએ જમ્મુ-કાશ્મીરને પહેલીવાર રણજી ટ્રોફીનો ખિતાબ જીતાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ત્યારથી તે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. જ્યારે અફઘાનિસ્તાન સામેની શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે આકિબ નબીનું નામ યાદીમાં નહોતું. ત્યારબાદ ટીમમાં તેનો સમાવેશ કરવાની સતત માંગણીઓ થઈ રહી હતી. જે માંગણીઓ હવે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે.