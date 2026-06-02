IND vs AFG : ભારતીય ટીમમાં વધુ એક ખેલાડીની અચાનક એન્ટ્રી, ટેસ્ટમાં મળી શકે છે ડેબ્યૂની તક

IND vs AFG : અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચ માટે આકિબ નબી ટીમ ઈન્ડિયામાં જોડાયો છે. તેને બેકઅપ ખેલાડી તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. જમ્મુ-કાશ્મીર તરફથી રમતા આકિબે રણજી ટ્રોફીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેને ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી શકે છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 02, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 04:04 PM IST
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

