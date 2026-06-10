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ODI ટીમમાં કોણ લેશે હાર્દિક પંડ્યાની જગ્યા ? આ 3 ખેલાડી છે મજબૂત દાવેદાર

IND vs AFG : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 13 જૂનથી શરૂ થવાની છે. આ શ્રેણી પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાને વિરાટ કોહલી બાદ હાર્દિક પંડ્યા પણ ODI સિરીઝમાંથી લગભગ બહાર થઈ ગયો છે, ત્યારે ટીમમાં તેની જગ્યા કોણ લઈ શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 10, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:07 PM IST
ODI ટીમમાં કોણ લેશે હાર્દિક પંડ્યાની જગ્યા ? આ 3 ખેલાડી છે મજબૂત દાવેદાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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