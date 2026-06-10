/ODI ટીમમાં કોણ લેશે હાર્દિક પંડ્યાની જગ્યા ? આ 3 ખેલાડી છે મજબૂત દાવેદાર

IND vs AFG : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 13 જૂનથી શરૂ થવાની છે. વિરાટ કોહલી બહાર થતાં ભારતીય ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો, ત્યારે હવે એવા અહેવાલો સામે આવ્યા છે કે સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા પણ વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર થયો છે. BCCIએ હજુ સુધી તેના સ્થાને કોઈ ખેલાડીની જાહેરાત કરી નથી. ત્યારે તેના સ્થાને સંભવિત દાવેદારોની રેસમાં કયા ખેલાડીઓ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
એવા અહેવાલો હતા કે હાર્દિક પંડ્યા અને રોહિત શર્મા બંને શ્રેણી માટે સમયસર ફિટ થઈ જશે. જોકે, 10 જૂનના તાજેતરના અપડેટ મુજબ, નવી ઈજાના કારણે પંડ્યાની ODI શ્રેણીમાં રમવાની શક્યતા ઓછી છે. ODI ટીમમાં રિપ્લેસમેન્ટ અંગે પેસ-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડી પહેલેથી જ ટીમનો ભાગ છે. જો વધારાના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરવામાં આવે છે, તો આ ત્રણ ખેલાડી દાવેદાર છે.
1. શિવમ દુબે
ડાબોડી બેટ્સમેન શિવમ દુબે IPL પછી T20 મુંબઈ લીગ 2026માં પોતાની બોલિંગથી પ્રભાવિત કરનાર હાર્દિકની જગ્યા લેવા માટે મુખ્ય દાવેદાર માનવામાં આવે છે. જોકે, શિવમે અત્યાર સુધી ભારત માટે માત્ર ચાર ODI રમી છે. તેણે છેલ્લે ઓગસ્ટ 2024માં ODI રમી હતા. આમ, જો પસંદગી કરવામાં આવે તો તે લગભગ 22 મહિનાના અંતરાલ પછી વાપસી કરી શકે છે.
2. શાર્દુલ ઠાકુર
શાર્દુલ ઠાકુર લાંબા સમયથી ટીમ ઇન્ડિયાથી દૂર છે. 2023ના વર્લ્ડ કપ પછી તેણે ભારત માટે એક પણ ODI રમી નથી. જોકે, શાર્દુલ ઘરેલુ ક્રિકેટ અને IPLમાં સતત એક્ટિવ રહ્યો છે. તેનો અનુભવ તેને હાર્દિક પંડ્યાની ગેરહાજરીમાં ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવાનો દાવેદાર બનાવે છે. શાર્દુલે ભારત માટે 47 વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 65 વિકેટ લીધી છે અને 329 રન બનાવ્યા છે. જેમાં એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
3. આકિબ નબી દાર
અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચ માટે આકિબ નબી દારનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નહોતો. જોકે, રણજી ટ્રોફી સિઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ ટીમમાં તેનો સમાવેશ કરવા માટે સતત માંગણીઓ થઈ રહી છે. ત્યારબાદ આકિબને નેટ બોલર તરીકે બોર્ડ પર લાવવામાં આવ્યો હતો. હવે તેને ODI ટીમમાં હાર્દિક પંડ્યાના સ્થાન માટે પણ દાવેદાર ગણી શકાય, આ દાવાને તેના લિસ્ટ A આંકડાઓ દ્વારા સમર્થન મળે છે. આકિબે 36 લિસ્ટ A મેચોમાં 56 વિકેટ લીધી છે અને સદી ફટકારી છે. તેની બેટિંગ ક્ષમતા અને બેસ્ટ પેસ બોલિંગ કુશળતા તેને ટીમમાં હાર્દિક પંડ્યાનું સ્થાન લેવા માટે લાંબા ગાળાનો મજબૂત દાવેદાર બનાવે છે.