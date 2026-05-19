ટીમ ઈન્ડિયામાં મોટો ફેરફાર, રિષભ પંતનું 'ડિમોશન', આ ખેલાડીને મળી મોટી જવાબદારી, 4 નવા ચહેરાઓને તક

Rishabh Pant : BCCI પસંદગી સમિતિએ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિષભ પંત અંગે ખૂબ જ ચોંકાવનારો અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની આગામી ઘરઆંગણે રમાનારી સિરીઝ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને તેમાં પંતનું ડિમોશન થયું છે. પંતને માત્ર એક ટેસ્ટ મેચ માટે વાઈસ-કેપ્ટન પદેથી હટાવવામાં જ નથી આવ્યો, પરંતુ IPL 2026 દરમિયાન તેના ખરાબ ફોર્મના પરિણામો એટલા ગંભીર રહ્યા છે કે તેને ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ટીમમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર કરવામાં આવ્યો છે.
કેએલ રાહુલ પંતની જગ્યાએ નવો વાઈસ-કેપ્ટન
આ કઠિન નિર્ણય અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની સિનિયર મેન્સ સિલેક્શન કમિટીની બેઠક દરમિયાન લેવામાં આવ્યો હતો. રિષભ પંતના સ્થાને અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએલ રાહુલને હવે ટેસ્ટ ટીમના નવા વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે યુવા સ્ટાર શુભમન ગિલ સમગ્ર શ્રેણી દરમિયાન ભારતીય ટીમની કેપ્ટનશીપ કરતો જોવા મળશે. સિનિયર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાને આ એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ માટે આરામ આપવામાં આવ્યો છે. અફઘાનિસ્તાન સામેની આ એકમાત્ર ટેસ્ટ 6 જૂનથી મુલ્લાનપુરમાં રમાશે.
IPLનું ખરાબ ફોર્મ મોંઘુ સાબિત થયું !
રિષભ પંત માટે સૌથી મોટો ફટકો નિઃશંકપણે ODI ટીમમાંથી બહાર કરવાનો છે. IPL 2026 દરમિયાન તે સંતોષકારક રન બનાવી શક્યો ન હતો. પરિણામે પસંદગીકારોએ 14 જૂનથી શરૂ થનારી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે તેને ટીમમાં સામેલ ન કરવાનો નિર્ણય લીધો. પંતની ગેરહાજરીમાં ODI ટીમ માટે વિકેટકીપિંગની જવાબદારી KL રાહુલ અને ઇશાન કિશન પર રહેશે. આ ODI મેચો ધર્મશાળા, લખનૌ અને ચેન્નાઈમાં યોજાવાની છે.
4 નવા ચહેરાઓને તક
જ્યારે એક તરફ પંતને ડિમોશનનો સામનો કરવો પડ્યો, ત્યારે બીજી તરફ IPL 2026માં શાનદાર પ્રદર્શન કરનારા યુવા ખેલાડીઓનું કિસ્મત ચમક્યું છે. સ્પિન બોલર માનવ સુથાર અને ફાસ્ટ બોલર ગુર્નૂર બ્રાર જે બંને ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે રમે છે તેમને પહેલીવાર ભારતની ટેસ્ટ ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. વધુમાં ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ અને IPLમાં પ્રભાવ પાડનાર પ્રિન્સ યાદવને પહેલીવાર ODI ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. તો હર્ષ દુબેનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.