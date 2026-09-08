/IND vs AFG T20 સિરીઝ: જિઓ હોટસ્ટાર નહીં, અહીં થશે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ; નોંધો તારીખ અને સમય

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ ટી20 મેચની સિરીઝની શરૂઆત 13 સપ્ટેમ્બરથી થઈ રહી છે. આ સિરીઝ માટે સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કે બ્રોડકાસ્ટ રાઇટ્સ હાસિલ કર્યાં છે. તેનો મતલબ છે કે ફેન્સને સોની નેટવર્ક પર આ સિરીઝની લાઈવ મેચ જોવા મળશે. બંને ટીમો 13 સપ્ટેમ્બરે પ્રથમ ટી20 મેચ રમશે. બીજી મેચ 15 સપ્ટેમ્બર અને ત્રીજી 17 સપ્ટેમ્બરે અરૂણ જેટલી સ્ટેડિયમ પર રમાશે.
સોની પિક્ચર્સ નેટવર્ક્સ ઈન્ડિયાના મુખ્ય રેવેન્યુ ઓફિસર અને બિઝનેસ હેડ (રમત અને આંતરરાષ્ટ્રીય) રાજેશ કૌલએ કહ્યુ 'અફઘાનિસ્તાન ભારત ટી20 સિરીઝ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્કના ક્રિકેટ પોર્ટફોલિયોને વધુ મજબૂત બનાવે છે અને આપણા ફેસ્ટિવલ ઓફ સ્પોર્ટ્સમાં વધુ એક રોમાંચક સ્પર્ધાને જોડે છે.'
વૈભવ સૂર્યવંશી પ્રથમવાર ભારતમાં રમશે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ
શ્રેયસ અય્યરની આગેવાનીવાળી ભારતીય ટીમમાં ઈશાન કિશન, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજૂ સેમસન, તિલક વર્મા છે, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહ, વોશિંગટન સુંદર અને હર્ષિત રાણાનું રમવું ફિટનેસ પર નિર્ભર કરશે. તો ઇબ્રાહિમ ઝાદરાનની આગેવાનીમાં અફઘાનિસ્તાન ટીમમાં રાશિદ ખાન, રહમતુલ્લાહ ગુરબાઝ, સેદિકુલ્લાહ અટલ જેવા સિતારા છે.
ભારત સામે સિરીઝથી ખુશ છે અફઘાન ક્રિકેટ બોર્ડ
અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના સીઈઓ નસીબ ખાને કહ્યુ- ભારતમાં રમવું હંમેશા માટે ખાસ હોય છે, કારણ કે ક્રિકેટને લઈ ત્યાં અસાધારણ જુસ્સો છે. આ સિરીઝથી અફઘાનિસ્તાનને વિશ્વ ક્રિકેટની સૌથી મજબૂત ટીમોમાંથી એક વિરુદ્ધ પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવાનું મંચ મળશે.
ભારત-અફઘાનિસ્તાનની ટીમ
ભારતીય ટીમઃ શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજૂ સેમસન, ઈશાન કિશન, શિવમ દુબે, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગટન સુંદર, વરૂણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, જસપ્રીત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ અને હર્ષિત રાણા.
નોટઃ નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, સુંદર, બુમરાહ અને હર્ષિત રાણાનું રમવું ફિટનેસ પર આધાર રાખશે.
અફઘાનિસ્તાન ટીમઃ ઇબ્રાહિમ ઝાદરાન (કેપ્ટન), રહમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ, નૂર રહમાન, સેદિકુલ્લાહ અટલ, દરવિશ રસૂલી, અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝઈ, ગુલબદીન નૈબ, મોહમ્મદ નબી, રાશિદ ખાન, નાંગ્યાલ ખરોટે, નૂર અહમદ, મુઝીબ ઉર રહમાન, ફઝલ હક ફારૂકી, અબ્દુલ્લા અહમદઝઈ અને નવીન-ઉલ-હક.