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IND vs AFG T20 સિરીઝ: જિઓ હોટસ્ટાર નહીં, અહીં થશે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ; નોંધો તારીખ અને સમય

ભારત અને અફઘાનિસ્તાન ટી20 સિરીઝ માટે બ્રોડકાસ્ટરની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. બંને ટીમો વચ્ચે 13 સપ્ટેમ્બરથી સિરીઝની શરૂઆત થશે. મેચ દિલ્હીના અરૂણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ સિરીઝનું લાઈવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 08, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:32 PM IST
IND vs AFG T20 સિરીઝ: જિઓ હોટસ્ટાર નહીં, અહીં થશે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ; નોંધો તારીખ અને સમય

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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IND vs AFG T20 સિરીઝ: જિઓ હોટસ્ટાર નહીં, અહીં થશે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ; નોંધો સમય
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