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ત્રીજી ODIમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11, યશસ્વી જયસ્વાલને મોકો મળશે કે નહીં ? કોચે કર્યો ખુલાસો

Team India Probable Playing XI : અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રીજી વનડે માટે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. બેટિંગ કોચ રાયન ટેન ડોઇશેટે મેચના એક દિવસ પહેલા જ આ અંગે સંકેત આપ્યો હતો, ખાસ કરીને ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે અર્શદીપ સિંહને આરામ આપવામાં આવી શકે છે. તો ગંભીરના ખાસ ગણાતા હર્ષિત રાણાને પ્લેઇંગ-11માં તક મળી શકે છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 20, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:01 AM IST
ત્રીજી ODIમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11, યશસ્વી જયસ્વાલને મોકો મળશે કે નહીં ? કોચે કર્યો ખુલાસો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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ત્રીજી ODIમાં બદલાઈ જશે પ્લેઈંગ-11, જયસ્વાલને મોકો મળશે કે નહીં ? કોચે કર્યો ખુલાસો
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