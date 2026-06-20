/ત્રીજી ODIમાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11, યશસ્વી જયસ્વાલને મોકો મળશે કે નહીં ? કોચે કર્યો ખુલાસો

Team India Probable Playing XI : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની ત્રીજી મેચ આજે એટલે કે 20 જૂનના રોજ બપોરે 1:30 વાગ્યે ચેન્નાઈના MA ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ભારતે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં 2-0ની લીડ મેળવી છે. જો ભારત આ મેચ જીતે છે, તો તેઓ અફઘાનિસ્તાનને 3-0થી ક્લીન સ્વીપ કરશે.
આ મેચ પહેલા ભારતીય ટીમના બેટિંગ કોચ રાયન ટેન ડોશેટે જણાવ્યું હતું કે, શ્રેણી પર કબજો કરી લીધો હોવાથી, ટીમ મેનેજમેન્ટ અંતિમ મેચમાં કેટલાક મોટા ફેરફારો કરી શકે છે. તેમણે સંકેત આપ્યો કે બેન્ચ સ્ટ્રેન્થના ખેલાડીઓને તક મળી શકે છે.
અર્શદીપ સિંહને આરામ આપવામાં આવી શકે છે
વર્કલોડ મેનેજમેન્ટના ભાગરૂપે આ મેચ માટે ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહને આરામ આપવામાં આવી શકે છે અને તેના સ્થાને બીજા ફાસ્ટ બોલરને અજમાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. દોશેતે સંકેત આપ્યો કે બોલિંગ લાઇનઅપની સાથે બેટિંગ યુનિટમાં પણ ઓછામાં ઓછા એક અથવા વધુ ફેરફારો થઈ શકે છે.
યશસ્વી જયસ્વાલની વધી શકે છે મુશ્કેલી
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, ટેન ડોશેટે યુવા ઓપનિંગ બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલ પર વધતા દબાણ વિશે સ્પષ્ટપણે વાત કરી. લગભગ છ મહિના પછી જયસ્વાલ ODI સેટઅપમાં પાછો ફર્યો અને બીજી ODIમાં ઓપનર તરીકે મેદાનમાં ઉતર્યો. જોકે, તે તકનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો, મોહમ્મદ સલીમની બોલિંગમાં ફક્ત 4 રન બનાવીને આઉટ થયો. હવે તેને રન બનાવવાના દબાણનો સામનો કરવો પડશે.
બેટિંગ લાઇનઅપમાં ફેરફારના પ્રશ્નનો જવાબ આપતા રાયન ટેન ડોશેટે કહ્યું કે, મને નથી લાગતું કે કેએલ રાહુલ ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરશે. મને લાગે છે કે અમે યશસ્વીને પણ બીજી તક આપવા માંગીએ છીએ. સ્વાભાવિક છે કે, તેણે છેલ્લી મેચમાં રન બનાવ્યા નહોતા, તેથી તેને બીજી તક મળવાની શક્યતા છે.
Ryan ten Doeschate confirms that India will make changes to their XI tomorrow
He adds that the top-three will remain the same, meaning Yashasvi Jaiswal and Rohit Sharma will continue to open, with Shubman Gill slotting in at No. 3#INDvsAFG pic.twitter.com/ao5Gl7Oejw
— Cricbuzz (@cricbuzz) June 19, 2026
નીતિશ રેડ્ડીની થઈ શકે છે વાપસી
ફાસ્ટ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ પહેલી વનડે રમી હતી અને ચાર ઓવરના સ્પેલમાં બે વિકેટ લીધી હતી, પરંતુ ઈજાને કારણે બીજી મેચ માટે ઉપલબ્ધ નહોતો. તેની ગેરહાજરીમાં યશસ્વી જયસ્વાલને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તે ઓપનર તરીકે ફક્ત ચાર રન બનાવી શક્યો હતો. જો રેડ્ડી ફિટ થાય છે, તો તે ટીમમાં જયસ્વાલની જગ્યાએ આવે તેવી શક્યતા છે.
ગંભીરનો ખાસ હર્ષિત રાણાની થઈ શકે છે એન્ટ્રી
BCCIએ અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રીજી વનડે માટે ભારતની ટીમમાં હર્ષિત રાણાનો સમાવેશ કર્યો છે અને એવી શક્યતા છે કે આ ફાસ્ટ બોલર આજની મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવી શકે છે. નવેમ્બર 2024માં પર્થમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ટેસ્ટ મેચમાં ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરનાર રાણા છેલ્લે ફેબ્રુઆરી 2026માં ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા નવી મુંબઈમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પ્રેક્ટિસ મેચમાં ટીમ માટે રમ્યો હતો. તે મેચ દરમિયાન તેને ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો.
ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર, કેએલ રાહુલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, ગુરનૂર બ્રાર, પ્રિન્સ યાદવ.