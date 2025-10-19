Prev
IND vs AUS : ભારતના 136 રન સામે ઓસ્ટ્રેલિયા 131 રન કરશે તો પણ જીતી જશે, જાણો કેમ

IND vs AUS 1st ODI : ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીત્યા પછી ભારતીય ટીમ પોતાની પહેલી વનડે રમી રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પહેલી વનડેમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પણ રમી રહ્યા છે. ભારતે 26 ઓવરમાં 9 વિકેટે 136 રન બનાવ્યા. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 19, 2025, 03:08 PM IST

IND vs AUS 1st ODI : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ આજે પર્થના ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતી પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારતે 26 ઓવરમાં 9 વિકેટે 136 રન બનાવ્યા. જો કે, DLS નિયમ હેઠળ, ઓસ્ટ્રેલિયાને જીતવા માટે ફક્ત 131 રન બનાવવા પડશે.

વરસાદને કારણે મેચ 26-26 ઓવરની કરવામાં આવી છે. ભારતે 26 ઓવરમાં 9 વિકેટે 136 રન બનાવ્યા હતા. નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ છેલ્લી ઓવરમાં બે છગ્ગા ફટકારીને ટીમનો સ્કોર 136 સુધી પહોંચાડ્યો હતો. કેએલ રાહુલે 31 બોલમાં 38 રન બનાવ્યા હતા. અક્ષર પટેલે 31 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.

શુભમન ગિલની ODI કેપ્ટન તરીકે આ પહેલી મેચ છે. મિશેલ માર્શ પેટ કમિન્સની ગેરહાજરીમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. આ મેચમાં બે ભારતીય અનુભવી ખેલાડીઓ, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માની વાપસી થઈ છે. 

ભારતીય ટીમની શરૂઆત ખરાબ રહી. ભારતીય ટીમને ચોથી ઓવરમાં 13 રનના સ્કોર સાથે પહેલો ઝટકો લાગ્યો. જોશ હેઝલવુડે રોહિત શર્માને બીજી સ્લિપમાં મેથ્યુ રેનશો દ્વારા કેચ કરાવ્યો. રોહિતે 14 બોલમાં એક ચોગ્ગાની મદદથી 8 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, ફાસ્ટ બોલર મિશેલ સ્ટાર્કે ભારતને બીજો ઝટકો આપ્યો જ્યારે તેણે વિરાટ કોહલીને બેકવર્ડ પોઈન્ટ પર કૂપર કોનોલી દ્વારા કેચ કરાવ્યો. કોહલી આઠ બોલનો સામનો કરી શક્યો અને ખાતું ખોલી શક્યો નહીં. આ દરમિયાન, કેપ્ટન શુભમન ગિલ (10 રન)ને નાથન એલિસ દ્વારા આઉટ કરવામાં આવ્યો.

 

India vs AustraliaInd vs Ausperth stadiumTeam Indiateam india targetDLS method

