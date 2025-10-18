Prev
ભારત-ઓસ્ટ્રેલિયા મેચને લઈને મોટા સમાચાર... પ્રથમ ODI મેચ થશે રદ ? જાણો શું છે કારણ

IND vs AUS 1st ODI : પર્થમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પ્રથમ વનડે મેચમાં વરસાદ વિલન બની શકે છે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણીની પહેલી મેચ 19 ઓક્ટોબરે પર્થના ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:47 PM IST

IND vs AUS 1st ODI : 19 ઓક્ટોબરે પર્થમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પ્રથમ વનડે મેચ રમાશે. ત્યારે વરસાદ પ્રથમ ODI મેચની મજા બગાડી શકે છે. આ મેચ પર્થના ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ચાહકો તેમના મનપસંદ ક્રિકેટ સ્ટાર રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને રમતા જોવા માટે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી સાત મહિનાના વિરામ પછી ટીમ ઈન્ડિયામાં પાછા ફરશે, જેમણે અગાઉ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025ની ફાઇનલ રમ્યા હતા.

વરસાદને કારણે પ્રથમ વનડે રદ થશે ?

પર્થમાં હવામાન અંગે અચાનક એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે. વરસાદથી પર્થમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પ્રથમ વનડે મેચમાં વિક્ષેપ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. રવિવારે પર્થમાં વરસાદની 63% શક્યતા છે. Accuweather.comના જણાવ્યા મુજબ, રવિવારે સ્થાનિક સમય મુજબ સવારે 11:30 વાગ્યે મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં પર્થમાં વરસાદની અપેક્ષા છે. મેચ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા 35%થી વધુ છે.

બેટ્સમેનોની મુશ્કેલી વધશે

મેચ દરમિયાન વરસાદ વારંવાર વિક્ષેપ પાડશે તેવી ધારણા છે. મેચ ઘણી વખત વિક્ષેપિત થશે, જેનાથી ચાહકો અને ખેલાડીઓ બંનેની નિરાશા વધશે. વરસાદને કારણે ટોસ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. જે પણ કેપ્ટન ટોસ જીતશે તે પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરશે. ઓવર-કન્ડિશનને કારણે પર્થની પિચ મેચની શરૂઆતની ઓવરોમાં ફાસ્ટ બોલરોને ખૂબ મદદ કરશે. પર્થની પિચની ગતિ, ઉછાળ અને સ્વિંગ બેટ્સમેનોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરશે, જેના કારણે તેમના માટે મેદાન પર ટકી રહેવું મુશ્કેલ બનશે.

પર્થની પિચ કેવી રહેશે ?

ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમમાં અત્યાર સુધી ફક્ત ત્રણ વનડે રમાઈ છે, જેમાં બીજી બેટિંગ કરતી ટીમો બેમાંથી બે જીતી છે. આ પિચને પરંપરાગત રીતે ફાસ્ટ બોલરોનું સ્વર્ગ માનવામાં આવે છે. ઓપ્ટસ સ્ટેડિયમના બેટ્સમેનોએ આક્રમક શોટનો પ્રયાસ કરતા પહેલા પીચની ગતિ અને ઉછાળ સાથે અનુકૂલન સાધવાની જરૂર પડશે.

Ind vs AusIND vs AUS 1st ODIPerth WeatherPerth Pitch Report

