IND vs AUS: રોમાંચક મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાની હાર, ઓસ્ટ્રેલિયાનો સિરીઝ પર કબજો; રોહિત-શ્રેયસની મહેનત પર ફરી વળ્યું પાણી
Australia vs India 2nd ODI: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની વનડે સિરીઝ હારી ગઈ છે. પર્થ બાદ કાંગારૂઓએ એડિલેડમાં પણ શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાને હરાવી છે. આ જીતની સાથે જ ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝમાં અજેય લીડ મેળવી લીધી છે.
'મિશન વર્લ્ડ કપ 2027'ને લાગ્યો પહેલો ઝટકો
અનુભવિ રોહિત શર્માને હટાવીને આ સિરીઝ પહેલા ગિલને ટીમની કમાન સોંપવામાં આવી હતી. તેમને વર્લ્ડ કપ 2027ની તૈયારી માટે કેપ્ટન બનાવવામાં આવેલ છે. 'મિશન વર્લ્ડ કપ 2027'ને પહેલો ઝટકો ઓસ્ટ્રેલિયામાં લાગ્યો છે. આ હારથી કોચ ગૌતમ ગંભીરની રણનીતિઓ પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. વધુ પડતા પ્રયોગો માટે તેમને ટીકાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. એક વર્ષમાં આ બીજી વખત છે જ્યારે ભારત તેમના કોચિંગ હેઠળ ઓસ્ટ્રેલિયામાં હાર્યું છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં ભારતને બોર્ડર-ગાવસ્કર ટેસ્ટ સિરીઝમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
માંડ-માંડ જીત્યું ઓસ્ટ્રેલિયા
ભારતના 265 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા ઓસ્ટ્રેલિયાએ સારી શરૂઆત કરી પરંતુ અંતિમ ઓવરોમાં સતત વિકેટો પડતા મેચ રોમાંચક બની ગઈ હતી. આમ છતાં કૂપર કોલોનીએ એક છેડો પકડી રાખ્યો અને અણનમ 61 રન બનાવીને ટીમને જીત અપાવી. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી મેથ્યુ શોર્ટે 74, મિચેલ ઓવેન 36, મેથ્યુ રેનશો 30 અને ટ્રેવિસ હેડે 28 રન બનાવ્યા. ભારત તરફથી હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ અને વોશિંગ્ટન સુંદરે બે-બે વિકેટ લીધી. નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અને હર્ષિત સૌથી મોંઘા રહ્યા. નીતિશે ત્રણ ઓવરમાં 24 રન આપ્યા. હર્ષિતે હેડ અને શોર્ટને આઉટ કર્યા, પરંતુ આઠ ઓવરમાં 59 રન આપ્યા.
શરૂઆતના ઝટકા બાદ રોહિતે જવાબદારી સંભાળી
આ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને ભારતને બેટિંગ કરવા માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. ખૂબ જ ખરાબ શરૂઆત છતાં મહેમાન ટીમ ઈન્ડિયાએ 50 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 264 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન શુભમન ગિલ સાતમી ઓવરના પહેલા બોલ પર જ આઉટ થઈ ગયો. ગિલ માત્ર 9 રન બનાવી શક્યો હતો. ત્યારબાદ વિરાટ કોહલી ચાર બોલ રમ્યા બાદ લેગ બિફોર વિકેટ પર ફસાઈ ગયો. વિરાટ કોહલી પોતાનું ખાતું પણ ન ખોલી શક્યો અન 0 રનમાં આઉટ થયો. ઝેવિયર બાર્ટલેટે એક જ ઓવરમાં ટીમ ઈન્ડિયાને પાછળ છોડી દીધી, પરંતુ રોહિત શર્માએ શ્રેયસ ઐયર સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે 118 રનની પાર્ટનરશિપ કરીને ટીમને સ્થિર કરી.
રોહિત શર્માએ ફટકારી 59મી અડધી સદી
રોહિત શર્માએ પોતાની 59મી ODI અડધી સદી ફટકારી છે. હિટમેન રોહિત શર્માએ 97 બોલમાં 73 રન બનાવ્યા હતા. તેની ઇનિંગમાં બે છગ્ગા અને સાત ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. રોહિત શર્માના આઉટ થયા પછી ઐયરે બાજી સંભાળી. તેણે 77 બોલમાં સાત ચોગ્ગા સાથે 61 રન બનાવ્યા. પાંચમા નંબર પર બેટિંગ કરતા અક્ષર પટેલે અપેક્ષા મુજબ પ્રદર્શન કર્યું, 41 બોલમાં પાંચ ચોગ્ગા સાથે 44 રન બનાવ્યા. ટીમનો સ્કોર 226 હતો ત્યાં સુધીમાં ભારતે આઠ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. ત્યાંથી હર્ષિત રાણા (અણનમ 24) અને અર્શદીપ સિંહ (13)એ આક્રમક બેટિંગ કરીને ભારતને પડકારજનક સ્કોર સુધી પહોંચાડ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયા તરફથી એડમ ઝામ્પાએ ચાર વિકેટ લીધી. ઝેવિયર બાર્ટલેટે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે મિશેલ સ્ટાર્કે બે વિકેટ લીધી.
