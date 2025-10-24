Prev
IND vs AUS 3rd ODI: સિડનીમાં થશે 'સન્માન'ની લડાઈ, શું ટીમ ઈન્ડિયા ક્લીન સ્વિપથી બચી શકશે? જાણો આ મેદાન પર કેવો છે રેકોર્ડ

IND vs AUS 3rd ODI: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે વનડે સિરીઝનો છેલ્લો મુકાબલો 25 ઓક્ટોબરે સિડનીમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા 2-0થી પાછળ છે અને હવે ક્લીન સ્વિપથી બચવા માટે ગિલ બ્રિગેડ માટે જીત જરૂરી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:36 AM IST

IND vs AUS 3rd ODI: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસની શરૂઆત ખરાબ રહી છે. ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝના પ્રથમ બે મુકાબલા ગુમાવી ટીમ ઈન્ડિયા સિરીઝ હારી ચૂકી છે. હવે ત્રીજી અને અંતિમ વનડે સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડમાં 25 ઓક્ટોબરે રમાશે. આ મેચમાં ગિલ સેના પોતાની આબરૂ બચાવવા મેદાન પર ઉતરશે.

સિડનીમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો રેકોર્ડ
સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર અત્યાર સુધી ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે 19 વનડે મેચ રમાઈ છે. તેમાંથી ભારતને માત્ર બે મેચમાં જીત મળી છે, જ્યારે 16 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે એક મેચનું પરિણામ આવ્યું નથી.

આ આંકડા પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સિડની ઓસ્ટ્રેલિયાનો ગઢ રહ્યું છે અને ભારત માટે આ મેદાન હંમેશા પડકારજનક રહ્યું છે. તેવામાં ગિલ બ્રિગેડની સામે સૌથી મોટો પડકાર આ મેદાન પર જીત મેળવવાનો હશે, જેથી ટીમ ક્લીન સ્વિપથી બચી શકે.

પર્થ અને એડિલેડમાં મળી હાર
પર્થમાં રમાયેલી સિરીઝની પ્રથમ મેચ વરસાદથી પ્રભાવિત રહી. જ્યાં ભારતની બેટિંગનો ધબડકો થયો અને ટીમ ઈન્ડિયાએ સાત વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 

સિરીઝની બીજી મેચ એડિલેડમાં રમાઈ હતી, જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 264 રન ફટકાર્યા હતા. રોહિત શર્મા અને શ્રેયસ અય્યરની અડધી સદી છતાં ટીમ મોટો સ્કોર બનાવી શકી નહીં. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 46.2 ઓવરમાં 8 વિકેટે પર 265 રન બનાવી મેચ બે વિકેટથી જીતી લીધી હતી અને સિરીઝ પર કબજો કરી લીધો.

ગિલની કેપ્ટનશિપ પર નજર
હવે ત્રીજી મેચમાં નજર કેપ્ટન શુભમન ગિલ પર રહેશે. ગિલની આગેવાનીમાં આ પ્રથમ વનડે સિરીઝ છે. ગિલ બેટથી પણ શરૂઆતી બે મેચમાં ખાસ કરી શક્યો નથી. તેવામાં ત્રીજી વનડેમાં તેના પર બધાની નજર રહેશે.

સન્માન બચાવવાની લડાઈ
સિડનીનો આ મુકાબલો ભારત માટે સિરીઝથી વધુ આત્મસન્માનની લડાઈ બની ચૂક્યો છે. એક જીત ન માત્ર હારનો સિલસિલો તોડશે, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાને આત્મવિશ્વાસ અપાવશે. હવે જોવાનું છે કે શું ગિલની સેના કોઈ કમાલ કરશે કે પછી ઓસ્ટ્રેલિયા ક્લીન સ્વિપ કરવામાં સફળ રહેશે.
 

