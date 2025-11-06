Prev
IND vs AUS : ચોથી T20માં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને 48 રને હરાવ્યું, સિરીઝમાં 2-1થી મેળવી લીડ

IND vs AUS 4th T20 : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ચોથી T20 મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ યજમાન ઓસ્ટ્રેલિયાને 48 રનથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે પાંચ મેચની સિરીઝમાં હવે ભારતે 2-1થી લીડ મેળવી છે.

IND vs AUS 4th T20 : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની ચોથી મેચ ગોલ્ડ કોસ્ટના હેરિટેજ બેંક સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ મેચ 48 રનથી જીતી લીધી હતી. આ જીત સાથે ભારતે શ્રેણીમાં 2-1ની લીડ મેળવી લીધી છે. અંતિમ મેચ 8 નવેમ્બરે રમાશે. જો ભારત તે મેચ જીતશે તો શ્રેણી જીતી લેશે. 

આ મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન મિશેલ માર્શે ટોસ જીત્યો હતો. પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતીય ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને 168 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયા તેનો પીછો કરી શક્યું નહીં અને 119 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

ઓસ્ટ્રેલિયાના બેટ્સમેનો ફ્લોપ

ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈનિંગ મેથ્યુ શોર્ટ અને મિશેલ માર્શે શરૂ કરી. બંનેએ શાનદાર શરૂઆત કરી. જો કે, 5મી ઓવરમાં અક્ષર પટેલે શોર્ટની વિકેટ લીધી. શોર્ટ 25 રન બનાવીને આઉટ થયો. 9મી ઓવરમાં અક્ષરે ઓસ્ટ્રેલિયાને બીજો ઝટકો આપ્યો, જેમાં તેણે ઈંગ્લિશને આઉટ કર્યો. ઓસ્ટ્રેલિયાનો સ્કોર ત્યારે 67 રન હતો. 10મી ઓવરમાં શિવમ દુબેએ કેપ્ટન માર્શને આઉટ કર્યો. માર્શ ૩૦ રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યાર બાદ એક પણ ખેલાડી ભારતીય બોલરો સામે ટકી ના શક્યો અને ઓસ્ટ્રેલિયા 119 રનમાં જ ઓલઆઉટ થયું.

ભારતીય બોલરોનું શાનદાર પ્રદર્શન 

આ મેચમાં ભારતીય બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. અક્ષર પટેલે બે વિકેટ લીધી, શિવમ દુબેએ પણ બે વિકેટ લીધી. સુંદરે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે અર્શદીપ, વરુણ અને જસપ્રીત બુમરાહે એક વિકેટ લીધી. પાંચ ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પણ પહોંચી શક્યા નહીં.

