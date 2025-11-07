ચાલુ મેચમાં આ તે કેવી બબાલ? શિવમ દુબે પર ભડકી ગયા કેપ્ટન સૂર્યા, મેદાન પર જ ગુસ્સો ઠાલવ્યો
ક્વિન્સલેન્ડમાં રમાયેલી મેચ ટીમ ઈન્ડિયા 48 રને જીતી ગઈ અને સીરિઝમાં 2-1ની લીડ મેળવી લીધી. જો કે આ મેચ દરમિયાન એક એવી ઘટના પણ જોવા મળી જેમાં સૂર્યાનું જે સ્વરૂપ દેખાયું તે અગાઉ ક્યારેય કોઈએ જોયું નહતું. જાણો આખરે શું થયું હતું.
ભારતીય ટીમે ઓસ્ટ્રેલિયાને ક્વિન્સલેન્ડમાં રમાયેલી ચોથી ટી20 મેચમાં 48 રનથી હરાવીને સીરિઝમાં 2-1ની લીડ લીધી છે. ભારતીય ટીમે આપેલા 168 રનના લક્ષ્યાંકના જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયા 18.2 ઓવરમાં 119 રન પર સમેટાઈ ગઈ. આ મેચ દરમિયાન એક એવી પણ પળ આવી જ્યારે ભારતના ટી20 કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ મેદાન પર જ શિવમ દુબે પર ખરાબ રીતે ભડકી ગયો. સૂર્યકુમાર યાદવે ચોથી ટી20 મેચ દરમિયાન શિવમ દુબે પર ગુસ્સો ઉતાર્યો. મેદાન પર સામાન્ય રીતે શાંત અને સંયમથી રહેવા પંકાયેલા ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનું આવું સ્વરૂપ પહેલા જોવા મળ્યું નહતું.
શિવમ દુબે પર કેમ ભડકી ગયો?
ક્વિન્સલેન્ડમાં રમાયેલા કરો યા મરો મુકાબલામાં ભારતે 48 રનથી મેચ જીતી લીધી અને સીરિઝમાં લીડ મેળવી. આ ઘટના ઓસ્ટ્રેલિયાની ઈનિંગ દરમિયાન 12મી ઓવરના છેલ્લા બોલે ઘટી. શિવમ દુબેએ ટિમ ડેવિડને આઉટ કર્યો હતો અને નવા બેટર માર્કસ સ્ટોઈનિસ પર સતત બે ડોટ બોલ નાખીને દબાણ સર્જ્યુ હતું. જો કે શિવમ દુબે 12મી ઓવરના અંતિમ બોલ પર ભૂલ કરી બેઠો અને માર્કસ સ્ટોઈનિસને ઓફ સ્ટમ્પની બહાર એક શોર્ટ બોલ ફેંક્યો. જેનો સ્ટોઈનિસે ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવ્યો અને બેકવર્ડ પોઈન્ટ પર ચોગ્ગો ફટકારી દીધો. જેના કારણે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ધૂંઆફૂંઆ જોવા મળ્યો.
SHIVAM DUBE – THE GAME CHANGER 💥🔥
Gets Captain Mitchell Marsh & Tim David in style!
Skipper Suryakumar Yadav doesn’t look too pleased 👀
But DUBE says — “Main hu game change man!” 💪
What a spell! 🇮🇳✨#PAKvSA #INDvsAUS pic.twitter.com/xtHcujtnqg
— Fans (@ayush9196) November 6, 2025
દુબે પર ગુસ્સો ઠાલવ્યો
જેવો બોલ બાઉન્ડ્રી પાર ગયો કે સૂર્યકુમાર યાદવે શિવમ દુબે પર ગુસ્સો ઉતાર્યો. મેદાન પર સામાન્ય રીતે શાંત અને સંયમિત રહેનારા ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવનું આવું સ્વરૂપ અગાઉ ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી. જો કે ભારતે ઝડપથી વાપસી કરી અને પછી મેચ પર દબદબો જાળવ્યો. વોશિંગ્ટન સુંદરે પાંચ બોલમાં 3 વિકેટ ઝડપીને એક આશ્ચર્યજનક પ્રદર્શન કરીને ઓસ્ટ્રેલિયાની કમર તોડી નાખી. ઓસ્ટ્રેલિયા 12મી ઓવરમાં 4 વિકેટ પર 91 રનના મજબૂત સ્કોર પરથી 18.2 ઓવરમાં 119 રન પર આખી ટીમ પેવેલિયન ભેગી થઈ ગઈ. જે ઓસ્ટ્રેલિયાના ઘરેલુ ધરતી પર બીજો સૌથી ઓછો ટી20 સ્કોર હતો જે 2022માં સિડનીમાં ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ તેમના 111 રન પછીનો સ્કોર છે.
Suryakumar Yadav looked disappointed with Shivam Dube when Marcus Stoinis smashed him for a four.
— Gulab parihar (@gulabparih43819) November 6, 2025
ટીમ ઈન્ડિયાનું ઉત્તમ પ્રદર્શન
ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ઈનિંગની શરૂઆત કરવા ઉતરેલા કેપ્ટન મિશેલ માર્શ 30 અને મેટ શોર્ટ 25 રન સિવાય અન્ય તમામ ખેલાડી કઈ ઉકાળી શક્યા નહીં. અંતિમ પાંચ બેટર્સ બે અંકોમાં પણ પહોંચી શક્યા નહીં. વોશિંગ્ટન સુંદરે 1.2 ઓવરમાં 3 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી. અક્ષર પટેલે 2 જ્યારે વરુણ ચક્રવર્તીએ 1 વિકેટ લીધી. શિવમ દુબેએ પણ 2 વિકેટ ઝડપી. ફાસ્ટ બોલરોમાં અર્શદીપ સિંહ અને જસપ્રીત બુમરાહને 1-1 વિકેટ મળી. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટોસ જીતીને બોલિંગનો નિર્ણય લીધો હતો. પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમે 20 ઓવરમાં 8 વિકેટના ભોગે 167 રન કર્યા હતા. શુભમન ગિલ 39 બોલ પર 46 રન કરીને સૌથી વધુ સ્કોર કરનારા ખેલાડી રહ્યો હતો. શિવમ દુબેએ 22, સૂર્યાએ 20 અને અક્ષર પટેલે અણનમ 21 રન કર્યા હતા.
