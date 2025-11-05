Prev
IND vs AUS : આ ખેલાડીનો ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં થઈ શકે છે સમાવેશ, કોચે ઈજા અંગે આપ્યું અપડેટ

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની ચોથી મેચ 6 નવેમ્બરે રમાશે. ભારતના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલે નીતિશ કુમાર રેડ્ડી વિશે અપડેટ આપ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:43 PM IST

IND vs AUS : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ચાલી રહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીની ચોથી મેચ હવે 6 નવેમ્બરે રમાશે. અત્યાર સુધી ત્રણ મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી એક મેચ વરસાદને કારણે રદ થઈ ગઈ હતી. આ પછી બંને ટીમોએ એક-એક મેચ જીતીને શ્રેણી બરાબર કરી દીધી છે. દરમિયાન ચોથી મેચમાં એક ઈજાગ્રસ્ત ભારતીય ખેલાડી પરત ફરી શકે છે. કોચે હવે આ અંગે એક નિવેદન જારી કર્યું છે અને ઈજા અંગે અપડેટ આપ્યું છે.

ભારત vs ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણીની ચોથી મેચ 6 નવેમ્બરના રોજ રમાશે. શ્રેણી હાલમાં બરાબર છે, એટલે કે જે પણ ટીમ ચોથી મેચ જીતશે તેની શ્રેણી જીતવાની વધુ તક હશે. દરમિયાન મેચના એક દિવસ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાના બોલિંગ કોચ એલ્બી મોર્કેલે મીડિયા સાથે વાત કરી અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અંગે નિવેદન આપ્યું. મોર્કેલે જણાવ્યું હતું કે નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ બુધવારે ફિલ્ડિંગ, બેટિંગ અને બોલિંગની પ્રેક્ટિસ કરી હતી. ત્યારબાદ મોર્કેલે કહ્યું કે અમે મૂલ્યાંકન પછી જ તેની સ્થિતિ જાણીશું.

મોર્ને મોર્કેલે નીતિશ કુમાર રેડ્ડી વિશે અપડેટ આપ્યું

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલે રેડ્ડી રમશે કે નહીં તે અંગે કોઈ અપડેટ આપ્યું નથી, પરંતુ તેમણે તેની ઈજાની સ્થિતિ વિશે અપડેટ આપ્યું છે. ગુરુવારે મેચ રમાશે ત્યારે જ ખબર પડશે કે નીતિશ કુમાર રેડ્ડી આગામી મેચમાં રમી શકશે કે નહીં. નીતિશ કુમારને ગરદનના ખેંચાણને કારણે પ્રથમ ત્રણ ટી20 મેચમાં ઈજા થઈ હતી.

રેડ્ડી અક્ષર પટેલ અથવા શિવમ દુબેનું સ્થાન લઈ શકે છે

જો નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ફિટ થાય છે, તો તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તક મળી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે એક ખેલાડીને ડ્રોપ કરવો પડી શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે જો આવું થાય તો શિવમ દુબેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી ડ્રોપ કરી શકાય છે. અથવા અક્ષર પટેલ પર પણ વિચાર કરી શકાય છે. જો કે, આ નિર્ણય મેચની પિચની સ્થિતિના આધારે લેવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે ભારતીય ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવન મેચ પહેલા જ નક્કી કરવામાં આવશે.

