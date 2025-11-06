Prev
IND vs AUS 4th T20 : હર્ષિત રાણા IN...અર્શદીપ સિંહ OUT ? ચોથી T20માં આવી હશે ભારતની પ્લેઇંગ-11

IND vs AUS 4th T20 : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ટી20 શ્રેણીની ચોથી મેચ ગુરુવારે રમાશે. આ મેચ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કેટલાક ફેરફાર થઈ શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 06, 2025, 11:08 AM IST

IND vs AUS 4th T20 : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે T20 શ્રેણીની ચોથી મેચ ગુરુવારે રમાશે. શ્રેણી જીતવા માટે સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાને કોઈપણ કિંમતે ચોથી મેચ જીતવી પડશે. તો આ લેખમાં જાણીશું કે ચોથી મેચ માટે ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કોઈ ફેરફાર થશે કે નહીં.

ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહને ત્રીજી મેચ માટે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે હર્ષિત રાણાને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. અર્શદીપે તક મળતાની સાથે જ શાનદાર બોલિંગ કરી, ત્રણ વિકેટ લીધી અને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બન્યો. હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે શું અર્શદીપને ફરીથી ચોથી T20માંથી બહાર કરવામાં આવશે?

ચોથી T20માં ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં થઈ શકે ફેરફાર

શ્રેણીની ચોથી T20 માટે ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં કેટલાક ફેરફારો થઈ શકે છે. સ્પિનર કુલદીપ યાદવને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. કુલદીપ યાદવને વરુણ ચક્રવર્તીની જગ્યાએ તક આપવામાં આવી શકે છે.

અર્શદીપ સિંહની વાત કરીએ તો, તેને પડતો મૂકવામાં આવશે તેવી શક્યતા લગભગ શૂન્ય છે. તેણે ત્રીજી મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરી હતી, તેથી અર્શદીપને તક મળવાનું લગભગ નિશ્ચિત છે. આ દરમિયાન હર્ષિત રાણા ચોથી T20માં પણ ટીમમાંથી બહાર રહેશે.

રિંકુ સિંહ પણ ટીમમાં

નીચલા ક્રમમાં રમનાર રિંકુ સિંહ પણ ભારતની ટીમમાં છે. જો કે, રિંકુને અત્યાર સુધીની ત્રણ મેચમાંથી કોઈ પણ મેચમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી. એવું લાગે છે કે તેને આખી શ્રેણી માટે બહાર બેસીને બેન્ચ પર ગરમ કરવી પડી શકે છે.

ચોથી T20 માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ 11 

શુભમન ગિલ, અભિષેક શર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રિત બુમરાહ.

