IND vs AUS : વરસાદના કારણે પાંચમી T20 મેચ રદ, ભારતે 5 મેચની સિરીઝ 2-1થી જીતી
IND vs AUS : ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની T20 સિરીઝમાં 0-1થી પાછળ રહ્યા બાદ ભારતીય ટીમે શાનદાર વાપસી કરી. ભારતે સતત બે મેચ જીતી અને પાંચમી મેચ વરસાદના કારણે રદ થતા હવે સિરીઝ 2-1થી જીતી લીધી છે.
IND vs AUS : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની T20 સિરીઝની પાંચમી અને અંતિમ મેચ 8 નવેમ્બરે બ્રિસ્બેનના ગાબા ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવી પડી હતી. ભારે વરસાદ અને વીજળીના કારણે રમત અટકી તે પહેલાં ભારતે 4.5 ઓવરમાં કોઈ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 52 રન બનાવ્યા હતા. મેચ રદ થતાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે T20 સિરીઝ 2-1થી જીતી લીધી.
બંને ટીમો વચ્ચેની કેનબેરા T20 મેચ પણ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયાએ મેલબોર્ન T20 મેચ 4 વિકેટથી જીતી હતી. ત્યારબાદ ભારતીય ટીમે જોરદાર વાપસી કરી, હોબાર્ટ (5 વિકેટ) અને ગોલ્ડ કોસ્ટ (48 રન) T20 મેચમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2008થી ઘરઆંગણે ભારત સામે T20 સિરીઝ જીતી નથી, જે આ વખતે પણ ચાલુ રહ્યું.
ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરતા ભારતની ઓપનિંગ જોડી શુભમન ગિલ અને અભિષેક શર્માએ શાનદાર શરૂઆત કરી. બંનેએ અડધી સદીની ભાગીદારી કરી. અભિષેકને ચાર ઓવર સુધીમાં બે જીવનદાન મળ્યા, પરંતુ શુભમન શરૂઆતથી જ ફોર્મમાં જોવા મળ્યો. જો કે, વરસાદે તેમના પ્રયાસો પર પાણી ફેરવ્યું.
પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ફેરફાર
આ મેચમાં ભારતીય ટીમની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો. મિડલ ઓર્ડર બેટ્સમેન રિંકુ સિંહ મેચમાં આવ્યો હતો, જ્યારે તિલક વર્માને આરામ આપવામાં આવ્યો હતો. આ દરમિયાન યજમાન ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે ગોલ્ડ કોસ્ટ ટી20 મેચમાં ભાગ લેનાર એ જ પ્લેઇંગ ઇલેવનને મેદાનમાં ઉતાર્યું હતું.
અત્યાર સુધી, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે 37 ટી20 મેચ રમાઈ છે. આ દરમિયાન, ભારતીય ટીમે 22 મેચ જીતી છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે ફક્ત 12 મેચ જીતી છે. વધુમાં ત્રણ મેચ ડ્રો રહી. આનો અર્થ એ થયો કે ભારતીય ટીમને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ઓસ્ટ્રેલિયા પર ભારતનો દબદબો રહ્યો છે.
